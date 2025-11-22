  • Delo d.o.o.
NOGOMET

Ledeni veliki derbi: Maribor in Olimpija v 16. krogu 1. SNL za lepšo prihodnost

Danes ogrevanje vodilnih Celjanov za Evropo in za +12.
Ljubljanski kapetan Agustin Doffo ne bo igral v Ljudskem vrtu, osmoljenec iz Stožic Benjamin Tetteh pa ima priložnost za oddolžitev za zgrešeno enajstemtrovko. FOTO: Matej Družnik
Ljubljanski kapetan Agustin Doffo ne bo igral v Ljudskem vrtu, osmoljenec iz Stožic Benjamin Tetteh pa ima priložnost za oddolžitev za zgrešeno enajstemtrovko. FOTO: Matej Družnik
Gorazd Nejedly
 22. 11. 2025 | 11:04
4:35
A+A-

Z neprijetno popotnico razočaranja v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo se bo ta konec tedna nadaljeval ligaški nogometni ritem s tekmami 16. kroga. V ospredju bo nedeljski veliki derbi med Mariborom in Olimpijo. Ta bo očitno pravi »zimski«. Vodilno Celje bo že danes pri zadnjih Domžalah lovilo prednost ducata točk, zadnje dejanje kroga pa bo na prvi delovni dan novega tedna v Stožicah.

Veliki derbi je največ, ne glede na stanje vijoličnih in zeleno-belih. Mariborčanom kaže bolje, so drugi, a v vsem daleč za Celjani. Bližje so jim zeleno-beli, zmagovalci prvega derbija in največji dolžniki jesenskega dela prvenstva. Derbi v ledenih razmerah, temperatura naj bi se gibala okoli 0 stopinj Celzija, lahko ga v toplejšega, ali celo vročega, spremenijo akterji na igrišču in na tribunah. Tam bo svoje varovance spremljal kaznovani domači trener Feđa Dudić, ki je z načinom vodenja in z veliko čustvi predramil dobro plačane »Afričane«. Prav v njih dobil močne adute za lepšo pomlad. Toda zanj bo derbi kot juha brez soli.

Prva SNL 16. kolo FOTO: Zx 
Prva SNL 16. kolo FOTO: Zx 

»Žal mi je, ker ne bom vodil moštva. Tega sem se takoj zavedal po koncu zadnje tekme. Vseeno mislim, da smo se za derbi dobro pripravili, imeli smo dovolj časa,« se zaveda neumnosti v Domžalah 42-letni Sarajevčan, ki je opozoril na vse boljše Ljubljančane.

»Olimpija si zasluži višjo uvrstitev, nesrečno je izgubila nekaj točk. Prebudil se je Dimitar Mitrovski, k sreči bo manjkal Augustin Doffo. A se vidi roka trenerja Federica Bessoneja. Olimpija se zelo dobro prilagaja igri tekmecem, to je pokazala na tekmi s Celjem. Proti boljšim igra bolj obrambno, proti šibkejšim pretirano napadalno,« je povedal in jasno sporočil navijačem: »Maribor bo veliko boljši, kot je bil v Stožicah!«

Argentinec z Olimpijine klopi je optimist

Tudi za ljubljanskega trenerja Federica Bessoneja bo to prvi veliki derbi. A prihaja v ugodnem trenutku, časa za pripravo je imel veliko. »V nogometu je čas zlata vreden. Imeli smo ga pred derbijem s Celjem in zdaj,« je izpostavil svoj prednost za pomenljiv derbi. Mariborčani premorejo več hitrosti in »čiste sile«, Ljubljančani več taktične spretnosti, s katero bodo morali ustaviti tudi boljše nogometaše. Med njimi predvsem najboljšega strelca Benjamina Tetteha. Veliko bo odvisno od dnevne forme junaka prvega derbija, ljubljanskega vratarja Matevža Dajčmana.

66. uradni veliki

derbi bosta igrala Maribor (26 zmag) in Olimpija (15 zmag). Razmerje zmag v Ljudskem vrtu je 15:5. Skupna razlika v golih pa 75:63.

Argentinec z Olimpijine klopi ne skriva optimizma, ker je v moštvu zavladala tudi kemija. »V zadnjem obdobju smo stkali tesnejše vezi in napredujemo. Zato bi rad to pot nadaljeval v podobnem slogu, s tremi točkami,« je bil drzen 40-letni strokovnjak, ki je Mariborčane preučil do potankosti.

»Oboji želimo igrati. Mariborčani imajo posamično kakovost, a smo se pripravili na odziv z žogo in brez nje. Zagotovo bo tudi vzdušje sijajno,« je potegnil črto pred derbijem Bessone. Olimpija v Ljudskem vrtu ni zmagala že od avgusta leta 2022.

Prva liga Telemach

Celje       15       11       3       1       39:12       36

Maribor       15       8       3       4       30:19       27

Bravo       15       7       4       4       32:22       25

Koper       15       7       3       5       26:22       24

Olimpija       15       6       3       6       19:19       21

Aluminij       15       6       3       6       23:26       21

Radomlje       15       5       4       61       8:28       19

Mura       15       3       6       6       18:23       15

Primorje       15       3       2       10       17:32       11

Domžale       15       2       3       10       15:34       9

Promo
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
Promo Slovenske novice19. 11. 2025 | 08:38
Promo
Lifestyle  |  Stil
VIDEO

Se jih še spomnite? To so naj oglasi našega otroštva

Ob 80-letnici Fructala smo pogledali oglase, ki so zaznamovali generacije in v naše domove prinašali občutek domačnosti.
Promo Delo21. 11. 2025 | 11:09
Promo
Novice  |  Slovenija
TO SO STATISTIKE

Rekordna rast napadov: pogoste tarče tudi Slovenci

Digitalna trdnjava ali odprta vrata? Kaj v resnici odloča, ali bo podjetje jutri še poslovalo?
Promo Delo20. 11. 2025 | 14:36
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Kako deluje trg ukradenih podatkov

V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
17. 11. 2025 | 09:37
Logo
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
Promo Slovenske novice19. 11. 2025 | 08:38
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
VIDEO

Se jih še spomnite? To so naj oglasi našega otroštva

Ob 80-letnici Fructala smo pogledali oglase, ki so zaznamovali generacije in v naše domove prinašali občutek domačnosti.
Promo Delo21. 11. 2025 | 11:09
Promo
Novice  |  Slovenija
TO SO STATISTIKE

Rekordna rast napadov: pogoste tarče tudi Slovenci

Digitalna trdnjava ali odprta vrata? Kaj v resnici odloča, ali bo podjetje jutri še poslovalo?
Promo Delo20. 11. 2025 | 14:36
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Kako deluje trg ukradenih podatkov

V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
17. 11. 2025 | 09:37
