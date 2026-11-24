Redni del lige prvakov se bo ta teden prevesil v drugo polovico, iz slovenskega zornega kota so bolj mikavne sredine tekme, na katerih bodo nastopili Atletico Madrid našega kapetana Jana Oblaka, Manchester United poškodovanega Benjamina Šeška in Slavia vročega Danijela Šturma. V Pragi mu bodo na tekmi z Villarrealom pravico delili rojaki z Radetom Obrenovićem na čelu. Andraž Šporar in Kenan Bajrić bosta nocoj gostila Betis in želela Slovanu iz Bratislave priigrati prvo točko. Predsednik Uefe Aleksander Čeferin pa si bo ogledal zanimivo tekmo med Manchester Cityjem in Napolijem.

Obrenović, naš paradni sodnik po slovesu Dejana Vinčića, je še v soboto sodil na humanitarni tekmi v Tivoliju, kjer so zbirali sredstva za misijon Pedra Opeke na Madagaskarju (nastopili so tudi nekdanji slovenski reprezentanti Sašo Udovič, Aleksander Knavs, Aleš Čeh, Sebastjan Cimerotič, Mišo Brečko, Boštjan Cesar, Branko Ilić, Bojan Jokić, Aleksandar Radosavljević in Milivoje Novaković), jutri pa bo skupaj z rojaki Juretom Praprotnikom, Grego Kordežem, Martinom Matošo in Matejem Jugom (VAR) mož pravice v Pragi, kjer bo Šturm poskušal nadaljevati strelsko formo, potem ko je zadel trikrat za Slovenijo v ligi narodov ter dvakrat v ligi prvakov proti Lensu, a je Slavija vseeno klonila z 2:3.

Andraž Šporar bo s Slovanom gostil Betis. FOTO: Radovan Stoklasa/Reuters

Zadetkov sta željna tudi Šporar in Bajrić, njun Slovan, krvnik Celja v zadnjem kolu kvalifikacij za LP, je v sezoni 2024/25 izgubil vseh osem tekem med elito, podobno slabo mu gre v tej, saj je s štirimi porazi zadnji med 36 klubi z razliko v golih 1:17. Edini strelec za Slovake je bil Suleiman Camara ob porazu proti branilcu naslova PSG z 1:6.

Atletico Madrid bo jutri favorit proti norveškemu Vikingu, ekipi Diega Simeoneja gre veliko bolje v španskem prvenstvu, kjer diha za ovratnik Barceloni in Real Madridu ter je v nedeljo zvečer pri Getafeju zmagal s 3:0 (Oblak je sedmič v sezoni ohranil mrežo nedotaknjeno), kot v ligi prvakov, kjer ima po štirih tekmah samo štiri točke in je celo sosed na lestvici z Vikingom. Zmaga je tako nujna za »colchoneros«, če ne želijo do zadnjega trepetati za vstopnico v playoff za osmino finala. Do konca ga čakajo še dve zahtevni gostovanji (PSV, Bodo/Glimt) in domača tekma z močnim Fenerbahčejem.

Danijel Šturm igra v življenjski formi. FOTO: Eva Korinkova /Reuters

Zanimivo bo videti, kako se bo na zaušnico (0:4) pri Liverpoolu odzval Manchester United, pri katerem Benjamin Šeško ni zaigral vse od 16. septembra, skrivnostna poškodba golenice pa naj ne bi bila sanirana do konca leta. Šeško lahko samo upa, da bo novi trener Mauricio Pochettino rdeče vrage spravil na prava pota, da bo vsaj spomladi še okusil Evropo. Ta je v prvenstvu za naslednjo sezono praktično že izgubljena. United ima v Angliji 8 točk z 11 tekem, v LP šest s štirih, jutri pa ga čaka težko gostovanje pri Sportingu.

Maresca: To je del procesa

Mestni tekmec Manchester City je v boljšem položaju, a po odhodu Pepa Guardiole kaže toplo-hladne predstave. Njegov naslednik in nekdanji pomočnik Enzo Maresca je po domačem remiju s Fulhamom (1:1) že deležen kritik. V ligi prvakov ima City tri zmage in poraz in drži mesto, ki prinaša neposredno uvrstitev v osmino finala, zmaga bi mu še utrdila položaj. Voda pa spet teče v grlo njegovemu tekmecu Napoliju, ki je bil verjetno največje razočaranje prejšnje sezone. Zdaj je pri treh točkah na 27. mestu. Na Etihadu si bo tekmo ogledal tudi Čeferin in bo videl, ali se bo City izvlekel iz prve krize. V zadnjih štirih tekmah v premier league je namreč osvojil le eno točko; po porazu proti Aston Villi, Brightonu in Nottingham Forestu ...

Rade Obrenović bo sodil v Pragi. FOTO: Jennifer Lorenzini/ Reuters

»Ni zapleteno. Zame je to del procesa; to je kot ponastavitev, nov začetek po 10 letih z istim trenerjem, istim obrazom, istimi besedami, isto metodo. Ni lahko kar naenkrat vse spremeniti,« se brani Maresca. »Upamo, da bomo čim prej našli pravo ravnotežje in postali bolj konstantni.«