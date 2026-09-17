Liga prvakov se vrača v Zlatorog, Aalborg v vlogi velikega favorita

Pa je nazaj: liga prvakov v hramu slovenskega rokometa. Od 7. marca 2024, ko je Gudme premagal Celje Pivovarno Laško, je minilo 924 dni. Zadnja celjska zmaga ima še precej daljšo brado, stara je 1316 dni, ko se je presenetljivo zgodila februarja 2023 v Nantesu.

Ko govorimo o zadnji domači zmagi, moramo še malce nazaj, ko je 7. decembra 2022 padel Elverum. Od nje je minilo 1380 dni. Težko je pričakovati, da se bo štetje ponastavilo, ko bodo pivovarji danes ob 18.45 gostili Aalborg, udeleženca zadnjega sklepnega turnirja v Kölnu, a poskusiti ni greh. V knežjem mestu so orožje položili tudi večji tekmeci.

Nazadnje, ko je igralo v ligi prvakov, je Celje izgubilo vseh 14 tekem in je tako nanizalo že 18 porazov med elito. Zadnjega je doživelo prejšnji teden v Zagrebu, kjer je bilo 29:31, kljub temu pa so 18-letnega Aljuša Anžiča, strelca 11 golov na evropskem debiju, izbrali za igralca tedna. Generalka za Aalborg, ki je bil v zadnjih šestih letih trikrat na F4 v Kölnu, enkrat tudi z nekdanjim celjskim igralcem Aleksom Vlahom, je bila neuspešna, Celjani so kar z 31:39 izgubili proti Trimu v ligi NLB.

Luzar optimističen

Kljub temu trener Klemen Luzar, ki je lani v prvi sezoni na klopi članske ekipe Celja osvojil dvojno domačo krono, verjame, da se bo njegova mlada ekipa znala zoperstaviti zvezdnikom, kakršni so brata Niklas in Magnus Landin, Norvežan Sander Sagosen in Nemec Juri Knorr.

»Pred nami je tekma z lanskim udeležencem zaključnega turnirja, zato ni treba izgubljati besed, kakšna vrhunska ekipa je Aalborg. Kako se jih lotiti? Le tako, da naše stvari naredimo dobro. Da smo najboljša različica samih sebe. Ni tekmeca, ki je nepremagljiv, s takšno miselnostjo moramo iti v tekmo,« pravi Luzar.