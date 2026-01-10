Lindsey Vonn pri 41 letih do 84. zmage

Lindsey Vonn je zmagovalka smuka za svetovni pokal alpskih smučark v Zauchenseeju v Avstriji. Enainštiridesetletna Američanka, ki je v izjemni formi ravno pred olimpijskimi igrami prihodnji mesec, je vpisala 84. karierno zmago. Po hitrem zgornjem delu je slovenska smučarka Ilka Štuhec z zaostankom manj kot sekunde (+0,92) iztržila 16. mesto. Na precej skrajšani progi z rezervnega starta je drugo mesto osvojila Norvežanka Kajsa Vickoff Lie (+0,37), tretja mesto je dosegla še ena Američanka Jacqueline Wiles (+0,48).

Vonn iz tekme v tekmo podira starostne rekorde. Po vrnitvi v karavano belega cirkusa in prekinitvi tekmovalne upokojitve je vpisala drugo zmago, v tej sezoni je slavila že na smuku v St. Moritzu. To so bile njene šeste stopničke po vrnitvi in 143. v karieri, 70. na smukih, od tega ima 45 zmag v tej disciplini, kar je največ od vseh. »S startno številko šest sem mislila, da nimam možnosti. Ob progi je bilo še veliko neutrjenega snega in tudi proga je bila še nekoliko sveža in ni bila najhitrejša,« je bila prva izjava Vonn za Eurosport. »Mislim, da sem veliko tvegala s svojo linijo, a se je očitno tveganje izplačalo, sem bila najhitrejša, lahko pa bi bila tudi zadnja. sicer nisem naredila ničesar norega, le načrt, ki sem si ga zastavila, sem v celoti izpeljala, smučala sem tako, kot sem želela. To mi daje veliko samozavesti za naprej,« je dejala Vonn, ki jo trenira nekdanji norveški as hitrih disciplin Aksel Lund Svindal, s katerim je v ciljni areni po uspehu vidno zadovoljna in nasmejana delala sebke.

Štuhec je bila konkurenčna najboljšim v prvem odseku, ko je bila v zelenem in osem stotink sekunde hitrejša od Vonn. Kljub temu, da ni naredila kakšne napake, je cilj prečkala kot deveta. Od tretjega mesta jo je na koncu ločilo 44 stotink sekunde.

To je bil četrti ženski smuk v sezoni in prvi v letu 2026. V nedeljo bo na sporedu superveleslalom. V torek bodo v bližnjem Flachauu pripravili še ženski nočni slalom pod žarometi, karavana se bo nato konec tedna približala Sloveniji, ko bo ženski del karavane svetovnega pokala po skoraj 15 letih znova gostil Trbiž s smukom in superveleslalom.

Vonn (340) po štirih smukih vodi v seštevku discipline s prepričljivo prednostjo 129 točk pred Nemko Emmo Aicher. Štuhec je s 105 točkami 12. Američanka Mikaela Shiffrin, ki smukov ne vozi, ohranja vodstvo v skupnem seštevku z izkupičkom 823 točk.

Vonn se je s 84. zmago približala slovitemu Švedu Ingemarju Stenmarku, prejšnjemu rekorderju svetovnega pokala s 86 zmagami. Shiffrin jih ima že 106.