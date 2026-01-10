  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SMUK

Lindsey Vonn pri 41 letih do 84. zmage

Ilko Štuhec od tretjega mesta jo je na koncu ločilo 44 stotink sekunde.
Lindsey Vonn. FOTO: Leonhard Foeger Reuters
Lindsey Vonn. FOTO: Leonhard Foeger Reuters
STA, S. U.
 10. 1. 2026 | 12:55
 10. 1. 2026 | 13:44
3:03
A+A-

Lindsey Vonn je zmagovalka smuka za svetovni pokal alpskih smučark v Zauchenseeju v Avstriji. Enainštiridesetletna Američanka, ki je v izjemni formi ravno pred olimpijskimi igrami prihodnji mesec, je vpisala 84. karierno zmago. Po hitrem zgornjem delu je slovenska smučarka Ilka Štuhec z zaostankom manj kot sekunde (+0,92) iztržila 16. mesto. Na precej skrajšani progi z rezervnega starta je drugo mesto osvojila Norvežanka Kajsa Vickoff Lie (+0,37), tretja mesto je dosegla še ena Američanka Jacqueline Wiles (+0,48).

Vonn iz tekme v tekmo podira starostne rekorde. Po vrnitvi v karavano belega cirkusa in prekinitvi tekmovalne upokojitve je vpisala drugo zmago, v tej sezoni je slavila že na smuku v St. Moritzu. To so bile njene šeste stopničke po vrnitvi in 143. v karieri, 70. na smukih, od tega ima 45 zmag v tej disciplini, kar je največ od vseh.

»S startno številko šest sem mislila, da nimam možnosti. Ob progi je bilo še veliko neutrjenega snega in tudi proga je bila še nekoliko sveža in ni bila najhitrejša,« je bila prva izjava Vonn za Eurosport.

»Mislim, da sem veliko tvegala s svojo linijo, a se je očitno tveganje izplačalo, sem bila najhitrejša, lahko pa bi bila tudi zadnja. sicer nisem naredila ničesar norega, le načrt, ki sem si ga zastavila, sem v celoti izpeljala, smučala sem tako, kot sem želela. To mi daje veliko samozavesti za naprej,« je dejala Vonn, ki jo trenira nekdanji norveški as hitrih disciplin Aksel Lund Svindal, s katerim je v ciljni areni po uspehu vidno zadovoljna in nasmejana delala sebke.

Štuhec je bila konkurenčna najboljšim v prvem odseku, ko je bila v zelenem in osem stotink sekunde hitrejša od Vonn. Kljub temu, da ni naredila kakšne napake, je cilj prečkala kot deveta. Od tretjega mesta jo je na koncu ločilo 44 stotink sekunde.

To je bil četrti ženski smuk v sezoni in prvi v letu 2026. V nedeljo bo na sporedu superveleslalom. V torek bodo v bližnjem Flachauu pripravili še ženski nočni slalom pod žarometi, karavana se bo nato konec tedna približala Sloveniji, ko bo ženski del karavane svetovnega pokala po skoraj 15 letih znova gostil Trbiž s smukom in superveleslalom.

Vonn (340) po štirih smukih vodi v seštevku discipline s prepričljivo prednostjo 129 točk pred Nemko Emmo Aicher. Štuhec je s 105 točkami 12. Američanka Mikaela Shiffrin, ki smukov ne vozi, ohranja vodstvo v skupnem seštevku z izkupičkom 823 točk.

Vonn se je s 84. zmago približala slovitemu Švedu Ingemarju Stenmarku, prejšnjemu rekorderju svetovnega pokala s 86 zmagami. Shiffrin jih ima že 106.

 

Več iz teme

Ilka ŠtuhecLindsey Vonnalpsko smučanjesvetovni pokal
ZADNJE NOVICE
14:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
1,26 MILIGRAMA ALKOHOLA

Tako pijan je na pomurski avtocesti prevažal potnike

Predpisana globa za takšen prekršek je najmanj 1200 evrov in stranska sankcija 18 kazenskih točk.
10. 1. 2026 | 14:05
13:39
Šport  |  Tekme
LJUBNO OB SAVINJI

Nika Prevc prepričljivo zmagala na domači tekmi svetovnega pokala

Za Prevc je bila to 30. zmaga v karieri.
10. 1. 2026 | 13:39
13:30
Novice  |  Kronika  |  Doma
PADEL IZ TRAKTORJA

Tragedija pri pluženju snega na lokalni cesti, 29-letnik umrl na kraju nesreče

Nesreča se je zgodila danes nekaj pred 3. uro ponoči.
10. 1. 2026 | 13:30
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
NOVO POGLAVJE

Angelina Jolie zapušča Ameriko

Dolgoletna želja Angeline Jolie, da bi sedanjo domovino zamenjala za bolj zelene kraje v Evropi in Kambodži, postaja resničnost.
10. 1. 2026 | 13:25
13:15
Novice  |  Slovenija
DELOVNO KOSILO

Stevanović ne gre na kosilo k premierju Golobu: Na brezplačna kosila ne hodimo

Predsednika stranke Zaupanje Karla Erjavca presenetilo, da je Golob na srečanje povabil stranko Resni.ca, kar da "kaže na to, da gre verjetno za nek dogovor v ozadju". Sam bi vabilo sicer sprejel.
10. 1. 2026 | 13:15
12:55
Šport  |  Tekme
SMUK

Lindsey Vonn pri 41 letih do 84. zmage

Ilko Štuhec od tretjega mesta jo je na koncu ločilo 44 stotink sekunde.
10. 1. 2026 | 12:55

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Popoln dostop do celotnega paketa, brez mesečnih naročnin

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Popoln dostop do celotnega paketa, brez mesečnih naročnin

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki