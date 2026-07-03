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SP V NOGOMETU

Lionel Messi se vrača v Miami

Nocoj opolnoči bo Argentina igrala proti Zelenortskim otokom.
Lionel Messi je kralj strelcev. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
Lionel Messi je kralj strelcev. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
Peter Zalokar
 3. 7. 2026 | 12:10
3:32
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Samo še tri tekme šestnajstine finala na SP v nogometu so ostale, že jutri pa bomo dobili prva udeleženca četrtfinala. Danes zvečer in jutri zgodaj zjutraj bodo znani zadnji trije potniki med top 16, na vseh treh tekmah bo nastopila afriška reprezentanca, tudi Zelenortski otoki, hit 23. mundiala v ZDA, Mehiki in Kanadi. Tekmica bi bila težko težja, branilka naslova Argentina z neverjetnim Lionelom Messijem, ki se za nameček vrača v domači Miami. Messi, ki je pred kratkim dopolnil 39 let, igra kot dvajsetletnik, na tem SP je prebil magično mejo, preskočil Miroslava Kloseja in je zdaj že pri 19 golih na večni lestvici strelcev. Šest jih je zabil na treh tekmah, toliko kot 12 let mlajši Kylian Mbappé, njegov najnevarnejši zasledovalec, ki je pri številki 18, pred njim pa je vsaj še eno SP, medtem ko Messi počasi končuje reprezentančno kariero. Med aktivnimi nogometaši je realno v igri za kralja strelcev samo še Harry Kane (32 let, 13 golov).

6 od osmih argentinskih golov je na tem SP dosegel Lionel Messi.

Messi je pokazal, da je še vedno alfa in omega v argentinski reprezentanci, vpliven vsaj tako kot Erling Haaland pri Norveški, Kane pri Angliji, Luka Modrić pri Hrvaški, celo bolj kot Mbappé pri Franciji ali Cristiano Ronaldo pri Portugalski. Argentinski selektor Lionel Scaloni je poln hvale na njegov račun, vendar mora biti previden, prihajajo vse težji tekmeci, Messi pa ima vendarle na grbi že skoraj štiri križe. Nazadnje je na nepomembni tekmi z Jordanijo vstopil v 60. minuti in potem zabil gol s prostega strela. S tem je postal prvi nogometaš v zgodovini SP, ki mu je uspelo zadeti na sedmih zaporednih tekmah. Pred tem sta bila pri šestih zaporednih tekmah Jairzinho (1970) in Just Fontaine (1958).

Z Messijem ali brez njega v začetni postavi – to je vprašanje za milijon pesov ... No, to je le 600 evrov. Torej za milijardo pesov. Zelenortskih otokov nikakor ne gre vzeti zlahka, na svojem prvem prvenstvu so še neporaženi, Španija jim ni mogla zabiti gola, z Urugvajem je bilo 2:2 in s Savdsko Arabijo 0:0. Španci, pred turnirjem prvi favoriti, so delovali brezidejno pred organiziranim nizkim blokom, zmogli so vsega sedem strelov v okvir vrat. Le redki so si predstavljali, da bo Messi tri leta po selitvi v Miami podiral rekorde. Zdaj se desetica, kakršnih ne delajo več, vrača v največje floridsko mesto, ki ga zdaj imenuje dom, na stadion Hard Rock, kjer je z Interjem pozimi osvojil MLS. Mnogi so verjeli, da se osemkratni dobitnik zlate žoge podaja v nekakšno napol upokojitev z omejenim delovnim časom, ko je vrhunski evropski nogomet zamenjal za ameriško ligo MLS.

Spremenil nogomet v ZDA

Toda Messi je kot že tolikokrat presegel pričakovanja, tako z vplivom na nogomet v ZDA kot s sposobnostjo, da še naprej odloča tekme. Miami, katerega solastnik je David Beckham in ki je bil ustanovljen šele leta 2018, pred njegovim prihodom še nikoli ni osvojil lovorike. Messijev vpliv sega daleč prek zelenice. Za nogomet v ZDA je že naredil več kot pred njim legendarni Pelé, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff, George Best ter kasneje Beckham, Thierry Henry, Zlatan Ibrahimović, Kaká in drugi.

FOTO: Dk
FOTO: Dk

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