Ljubljančani danes v Beogradu začenjajo četrtfinale lige ABA

Od odločilnih tekem v evropskem pokalu je minilo že kar nekaj časa, a sezone za košarkarje Cedevite Olimpije še ni konec. Zaradi novega formata tekmovanja in obveznosti obeh moštev v preostalih tekmovanjih četrtfinalno serijo lige ABA proti favorizirani Crveni zvezdi začenjajo po skoraj treh tednih prisilnega počitka. O favoritih ni dvoma, že v Beogradu bodo morali Ljubljančani hitro ogreti motor na pravo delovno temperaturo, če želijo ohraniti upe na presenečenje. Evropska sezona se je za Olimpijo in Crveno zvezdo končala podobno uspešno, seveda pa ima dosežek beograjskega velikana večjo težo. Ljubljančani so bili znova za malo prekratki za polfinale evropskega pokala, ki se vsako sezono za las izmuzne iz dosega zmajev, rdeče-beli pa so obstali v dodatnih kvalifikacijah za preboj v četrtfinale in tako sezone v evroligi niso podaljšali v maj, kar je bil pred sezono cilj zasedbe iz srbske metropole.

13,6 točke na tekmo v ligi ABA dosega prvi strelec Beograjčanov Jordan Nwora.

To bi bila tudi voda na mlin Olimpiji, morebitne obveznosti v evroligi bi odškrtnile vrata za presenečenje, tako pa lahko tudi Beograjčani razmišljajo le o Olimpiji, ki vsako sezono dokaže, da se s pravim motivom lahko kosa z najbolj priljubljeno košarkarsko ekipo v regiji. Tudi v tej sezoni je v polnih Stožicah v eni od tekem sezone spravila na kolena Zvezdo, v Beogradu sta bili vlogi obrnjeni. »Končnico začenjamo v specifičnem položaju, zadnjo tekmo smo imeli 19. aprila, nato nismo uspeli odigrati niti pripravljalnih tekem, saj imajo vsa moštva še obveznosti v državnem prvenstvu. Tako smo na nek način znova opravili interne priprave,« se najboljši trener sezone v ligi ABA Zvezdan Mitrović zaveda, da skoraj trije tedni prisilnega premora niso najboljša novica pred dvobojem sezone.

Ta bo veliko pomembnejši za Crveno zvezdo, ki se odkrito spogleduje z naslovom prvaka v jadranskem tekmovanju, vsekakor pa bi ljubljansko oviro morala preskočiti. V klubskih pisarnah v zadnjem obdobju ni mirno, v evroligaškem zakulisju poteka »preštevanje« zainteresiranih za dolgoročno sodelovanje in krepitev okopov pred naskokom lige NBA na evropski trg. Obeta se širitev moštev z dolgoročno licenco, za večletno pravico nastopa se potegujeta tudi Partizan in Zvezda, a licenca zagotovo ne bo poceni. Črno-beli iz Beograda naj bi zanjo plačali okrog 50, rdeče-beli pa sodeč po poročilih v balkanskih medijih celo 80 milijonov evrov …

Brez prostora za napake

Tribune v Stožicah bodo na drugi tekmi zagotovo polne, veliko bo tudi privržencev beograjskega moštva. FOTO: Aleš Fevžer

Če si bosta vodilni moštvi v regiji zagotovili dolgoročno bivanje pod evroligaško streho, bo liga ABA še bolj potisnjena v ozadje, govorice o izstopu pa še glasnejše. Dotlej pa regionalna krona ostaja nujni cilj, pritisk pa na moštvo, ki je po dobrem začetku in slabem nadaljevanju sezone znova našlo ravnotežje, lahko vpliva tudi negativno. »Končnica je velika priložnost, da igramo najpomembnejše tekme proti najboljšim nasprotnikom. Za nas so ti dvoboji velika motivacija, zavedamo pa se, da proti Crveni zvezdi ne bo veliko prostora za spodrsljaje,« pravi nekdanji košarkar Partizana, nekdanji »zvezdaš« in sedanji kapetan Olimpijepa dodaja: »Lepo imajo zapolnjene igralne položaje, igrajo agresivno košarko na obeh straneh. Čaka nas težak izziv, še posebej na njihovem parketu.«

Sistem delitve ligaškega dela sezone se je izkazal za zgrešeno potezo, Olimpija že več kot mesec dni ni igrala zares pomembne tekme – vse od tesnega poraza z Bourgom 17. marca. Ne glede na razplet v Beogradu jih 12. maja čaka še dvoboj v Stožicah, morebitna tretja tekma bo na sporedu štiri dni pozneje v Srbiji. Preostali pari četrtfinala so Dubaj – Spartak, Budućnost – Cluj in Partizan – Bosna. Če bi Olimpiji uspel podvig in bi se zavihtela med najboljše štiri, bi jih v lovu za finalom najverjetneje znova čakala pot v Beograd in dvoboj s Partizanom, če bodo črno-beli v Sarajevu opravili svojo nalogo.