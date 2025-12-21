  • Delo d.o.o.
NA LJUBNEM SLOVO PRVE SLOVENSKE ZMAGOVALKE

Ljubno ob Savinji bo med 9. in 11. januarjem vnovič zaživelo v ritmu smučarskih skokov

Skakalnica pod Rajhovko bo čez tri tedne gostila najboljše orlice z Niko Prevc na čelu. Ob 15. obletnici tekem za svetovni pokal prireditelji napovedujejo nekaj novosti.
Ljubno je eno od najbolj priljubljenih prizorišč v koledarju ženskih tekem za svetovni pokal. FOTO: Jure Makovec

Ljubno je eno od najbolj priljubljenih prizorišč v koledarju ženskih tekem za svetovni pokal. FOTO: Jure Makovec

Pod Rajhovko se vedno zbere ogromno gledalcev. FOTO: OK Ljubno

Pod Rajhovko se vedno zbere ogromno gledalcev. FOTO: OK Ljubno

Maja Vtič se je leta 2016 na Ljubnem veselila svoje prve in edine zmage v svetovnem pokalu. FOTO: Marko Feist

Maja Vtič se je leta 2016 na Ljubnem veselila svoje prve in edine zmage v svetovnem pokalu. FOTO: Marko Feist

Ljubno je eno od najbolj priljubljenih prizorišč v koledarju ženskih tekem za svetovni pokal. FOTO: Jure Makovec
Pod Rajhovko se vedno zbere ogromno gledalcev. FOTO: OK Ljubno
Maja Vtič se je leta 2016 na Ljubnem veselila svoje prve in edine zmage v svetovnem pokalu. FOTO: Marko Feist
Matic Rupnik
 21. 12. 2025 | 09:45
4:03
A+A-

Ljubno ob Savinji bo med 9. in 11. januarjem vnovič zaživelo v ritmu smučarskih skokov. Pod 90-metrsko napravo pod Rajhovko se bo spet zbrala množica športnih navdušencev, ki bodo prišli podpret najboljše skakalke na svetu, med katere spadajo tudi Slovenke z izvrstno Niko Prevc na čelu. A tokrat bo navijaški utrip še posebej slovesen, saj bo Ljubno praznovalo petnajst let neprekinjenega prirejanja tekem za svetovni pokal. Dogodek, ki se je pred leti začel s pogumno vizijo in željo, da postane nekaj velikega, je danes ena od najbolj prepoznavnih zimskih športnih prireditev v Sloveniji. Domačini so že večkrat pokazali, kako zelo imajo radi smučarske skoke in koliko jim pomeni izvedba tako velike prireditve.

Nika Prevc spet favoritinja

Na nekaterih tekmah svetovnega pokala ni videti prav veliko gledalcev, to pa ne velja za Ljubno, kjer se vedno znova zbere veliko ljubiteljev smučarskih skokov. Kot ena od glavnih kandidatk za zmago bo vnovič na prizorišče ob Savinji pripotovala Nika Prevc, ki ta čas v skupni razvrstitvi zaseda drugo mesto za vodilno Japonko Nozomi Marujama, zelo dobre predstave pa kaže tudi izkušenejša Nika Vodan. Obe Niki se bosta za odmevne dosežke potegovali tudi ta konec tedna v Engelbergu, kjer bodo naše barve branile tudi Maja Kovačič ter sestri Katra in Tinkara Komar. Vsako leto priložnost za nastop na Ljubnem dobijo tudi nekatere mlajše slovenske skakalke, ki pa se pogosto zelo izkažejo in opozorijo nase pred domačimi gledalci.

Pod Rajhovko se vedno zbere ogromno gledalcev. FOTO: OK Ljubno
Pod Rajhovko se vedno zbere ogromno gledalcev. FOTO: OK Ljubno

»Dolina na dlani« bo letos pomagala pri promociji sosednih občin v Savinjski regiji.

V štirinajstih letih je Ljubno gostilo 25 posamičnih in štiri ekipne tekme, dvakrat je tam gostovala tudi ženska novoletna turneja. Skupno si je vse preizkušnje od blizu ogledalo skoraj 150.000 gledalcev, kar to prizorišče uvršča na sam vrh obiskanosti v ženskem svetovnem pokalu. V petnajstih letih se je po zaletišču spustilo 758 skakalk iz dvajsetih držav, vse pa so pohvalile izvrstno vzdušje na tem spektaklu. Na domačem prizorišču so vedno uspešne tudi naše tekmovalke, ki so dosegle že sedem prvih mest, na oder za najboljše pa so se povzpele sedemnajstkrat. Prvo slovensko zmago je na Ljubnem februarja 2016 dosegla Maja Vtič, ki bo na tokratni prireditvi končala športno pot. Sobotna tekma bo tako še nekoliko bolj čustvena, saj se bo karavana poslovila od ene od pionirk ženskih skokov pri nas.

Maja Vtič se je leta 2016 na Ljubnem veselila svoje prve in edine zmage v svetovnem pokalu. FOTO: Marko Feist
Maja Vtič se je leta 2016 na Ljubnem veselila svoje prve in edine zmage v svetovnem pokalu. FOTO: Marko Feist

15. leto zapored

bo Ljubno ob Savinji gostilo tekmovanje za svetovni pokal v smučarskih skokih.

Bogat program

Ob športnem spektaklu bodo prireditelji poskrbeli tudi za bogat spremljevalni program. Že v preteklih letih so dogajanje popestrili z otroškim šotorom, ustvarjalnimi delavnicami in vedno priljubljeno »Mini Planico«. Sobotni večer bo tudi tokrat namenjen zabavi, gledalce bosta ogreli skupina Bepop in Ansambel Zupan. Novost tokratne prireditve bo turistična vas z imenom »Dolina na dlani«, kjer se bodo gostom s svojo turistično ponudbo, kulinariko in zgodbami, ki bogatijo Zgornjo Savinjsko dolino, predstavile sosednje občine. Poseben poudarek ostaja na pobudi Odgovorno Ljubno, ki skrbi za trajnosten, varen in okolju prijazen potek prireditve. Za lažji prihod do prizorišča bo sicer organiziran tudi poseben avtobusni prevoz. Kot na večini športnih dogodkov po Sloveniji tudi na Ljubnem srce dogajanja ostajajo domačini in prostovoljci, ki v izvedbo tekmovanja vlagajo neprecenljive ure in s predanostjo vedno znova dokazujejo, da je Ljubno več kot le navadna tekma svetovnega pokala.

Na skakalnici pod Rajhovko bo svojo športno pot uradno sklenila Maja Vtič.

