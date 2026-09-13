»Ljudje, dobro me poslušajte, ponoreli boste«: Fabjan zmagal v Zagrebu, nato šokiral polno Areno (VIDEO)

Miran Fabjan je zmagal na borilnem spektaklu mešanih borilnih veščin FNC 33. In to na kakšen način.Ivana Erslana je nokavtiral že v prvi rundi. Hitra in ekspresna zmaga slovenskega borca. Hrvat je v zagrebško Areno vstopil ob pesmi Marka Perkovića Thompsona, vendar se zanj večer ni dobro končal. Po zmagi je Fabjan nagovoril občinstvo in s svojimi besedami presenetil številne v hrvaški prestolnici. Zaveda se, da navijači niso vedno navdušeni nad njegovim slogom borbe, vendar se »Slo Rocky« s tem ne obremenjuje preveč.

»Ljudje, dobro me poslušajte. Smejali ste se mi, ko sem rekel, da sem z Aleksandrom Ilićem imel popolno borbo. Premagal me je z izjemnim udarcem. Nikoli več nočem slišati, da sem imel slab dvoboj. V Münchnu sem imel popolnega, zdaj me je Erslan zamajal, vendar sem se vrnil. To je Slo Rocky. Desetkrat se bom boril, petkrat bom zmagal in petkrat izgubil. Vi pa boste vsakič ponoreli. Hvala vam,« je sporočil naš borec.