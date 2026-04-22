Ljutomerska asa z Danske prinesla zlato in srebro

Mlada karateista iz Karate kluba TVD Partizan Ljutomer, Teo in Tim Čuček, sta se minulo soboto na Danskem udeležila svetovnega stilskega tekmovanja – Kofukan International Cup 2026. Oba sta izjemno uspešno zastopala slovenske barve in barve svojega prleškega kluba, saj sta v močni mednarodni konkurenci zablestela in se domov vračata z najvišjimi odličji, zlato in srebrno kolajno. Njun trud, disciplina in neštete ure treningov v ljutomerski telovadnici so tako spet obrodili vrhunske sadove, saj je starejši izmed bratov, Teo Čuček v kategoriji kate dečki 10 let z brezhibno izvedbo pometel s konkurenco, ubranil lanski naslov iz Velike Britanije in ponovno stopil na najvišjo stopničko kot svetovni stilski prvak. Uspeh je dopolnil še z borbenim 5. mestom v borbah - kumite v kategoriji 10/11 let. Njegov mlajši bratec Tim je poskrbel za popolno klubsko slavje, saj je v kategoriji kate dečki 7–10 let prikazal vrhunsko formo in postal svetovni stilski podprvak!

»V klubu smo na njuna dosežka izjemno ponosni, saj sta brata Čuček dokazala, da se s srcem in trdim delom dosežejo tudi najbolj oddaljeni cilji. Za vsakim uspešnim športnikom pa stoji močna ekipa: trenerja kluba: Posebna zahvala gre trenerjema, Ricardu Žibratu in Danielu Janžekoviču. Brez njunega strokovnega znanja, potrpežljivosti in predanega pedagoškega dela takšni rezultati na svetovni ravni ne bi bili mogoči. Hvala, ker sta fanta pripravila na najvišje izzive,« poudarjajo v ljutomerskem karate klubu, kjer so zahvalili tudi fantovima staršema Alenki in Mitji Čuček ter donatorjem, brez katerih bi tekmovalci takšne uspehe težko dosegali.

Teo Čuček je postal svetovni stilski prvak, njegov brat Tim pa podprvak. FOTO: Družinski Arhiv

»Iskrena hvala staršema za zaupanje, neomajno spodbudo in energijo na njuni športni poti. Zahvaljujemo se vsem donatorjem za finančno pomoč, ki je omogočila pot na Dansko in uresničitev teh športnih sanj. Fantoma in celotni trenerski ekipi iskreno čestitamo za ta zgodovinski uspeh!« so dodali v Karate klubu TVD Partizan Ljutomer, katerega člana sta Teo in Tim Čuček, doma iz Bunčanov in učenca OŠ Veržej.