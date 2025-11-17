  • Delo d.o.o.
NBA

Za Dončića in Lakerse uspešen vikend za konec turneje

Los Angeles Lakers se domov vračajo z zmagama nad New Orleansom in Milwaukeejem.
Luka Dončić se je hitro vrnil v odlično strelsko formo, proti Milwaukeeju je zadel pet trojk. FOTO: Stephen Lew/Reuters
Luka Dončić se je hitro vrnil v odlično strelsko formo, proti Milwaukeeju je zadel pet trojk. FOTO: Stephen Lew/Reuters
Nejc Grilc
 17. 11. 2025 | 08:35
»Bili smo utrujeni, v Milwaukee smo prišli ob treh zjutraj, a to ni bil izgovor. Na pot nismo šli za to, da bi izgubili,« je bil Luka Dončić ponosen na moštvo, ki je zlahka ugnalo Milwaukee Bucks (119:95), potem ko je večer prej slavilo tudi v New Orleansu (118:104). Glavno vlogo pri obeh uspehih za konec pet tekem dolge gostujoče turneje je imel Dončić, ki je po dveh bolj zadržanih večerih znova ujel strelsko formo, Giannisa Antetokounmpa in soigralce pa potopil s črte prostih metov. Zdaj ga čakata dva prosta večera, nato bi lahko dočakal težko pričakovano vrnitev LeBrona Jamesa na parket.

Močno načeti LA Lakers so prišepali do ciljne črte turneje, ki je pustila sledi. Zadnjo tekmo sta kot gledalca spremljala Rui Hachimura in Marcus Smart, začetna peterka je bila neprepoznavna. »Narobe svet v Los Angelesu, Bronny James je v začetni peterki Lakers, LeBron James pa trenira z moštvom v razvojni ligi,« se je ob razpletu smejalo Austinu Reavesu. Ob 41 točkah, devetih skokih in šestih asistencah Dončića je bil Reaves najbolj zaslužen za to, da je Los Angeles pred potjo domov dosegel 10. zmago sezone. Oba je pohvalil tudi trener J. J. Redick: »Takšne tekme so zelo težke, imeli smo visoko vodstvo, a se Milwaukee ni predal. Vse zasluge gredo Luki in Austinu, kot vedno sta bila pravi vodji naše ekipe na igrišču, odigrala sta fantastično.«

65 točk je v 24 urah dosegel Luka Dončić

Vidno utrujeni Dončić je pri skromnem New Orleansu lahko prihranil nekaj moči, v Wisconsinu v noči na nedeljo je od prve minute stopil na plin in s hitrima trojkama začrtal smer tekme. Milwaukee je metal obupno, iz igre so v celem polčasu zadeli le 10 metov in na polovici tekme zaostajali za 31 točk. Po odmoru je Luka s prostimi meti in v tretji četrtini z odličnima trojkama za delni izid 8-0 hitro prekinil nalet domačih, preden bi zares začutili priložnost, zmaga pa je z zdesetkanimi Jezerniki odšla v Los Angeles.

»Z Austinom sva v New Orleansu igrala po 40 minut, nato je sledila dolga pot, pa smo vseeno v prvem polčasu izgledali veliko bolje od domačinov. To vse pove o značaju našega moštva,« je bil vesel Luka, podprl ga je tudi DeAndre Ayton, ki vedno bolje razume priljubljene vzorce gibanja slovenskega zvezdnika in postaja nevarno orožje v raketi: »Poraz z Oklahomo nas je bolel, tisto ni bil pravi obraz naše ekipe. Zabičali smo si, da tako slabo ne bomo več izgledali in odgovor je bil pravi.«

Preveč nihanj v igri

Za opravljeno delo v minulih desetih dneh, tri zmage in dva boleča, (pre)visoka poraza si Lakers zaslužijo oceno dobro. Za kaj več je manjkal boljši odpor prvakom iz Oklahome, nihanja v igri pa v moštvu, ki je poleti doživelo prevetritev, za nameček pa zaradi poškodb vsak večer igra v drugačni postavi, niso presenetljiva.

Po vrnitvi domov in kratkem odmoru, ki ga je zaukazal strokovni štab, si obetajo najboljšo možno okrepitev. »Komaj čakam, da se vrne v ekipo, vsi ga komaj čakamo,« Luka ne skriva, da je bilo ugibanj in govoric okrog vrnitve »kralja« na parket dovolj, čas je za dejanja. Ni izključeno, da bo James nared že v sredo zjutraj (4.00), ko v južno Kalifornijo prihaja Utah.

Los Angeles Lakers, Liga NBA, Luka Dončić, Milwaukee Bucks, košarka, NBA
