Luka Dončić čaral na igrišču in bil spet osrednji junak zmage

Ena od košarkarskih klasik onstran Atlantika v ligi NBA pripada tudi tekmi med Los Angeles Lakers in New York Knicks. Tako je bil tudi tokrat omenjeni obračun pod posebnim drobnogledom, veliko pozornosti pa je privabil tudi med košarkarskimi zanesenjaki pri nas, saj je Dončićevo moštvo igralo tokrat ob Evropejcem prijazni nedeljski večerni uri. In z zmago s 110:97 razveselilo privržence tako v polni domači areni kot tudi po svetu ter seveda pri nas.

V prvi polovici tekme so si Lakers priigrali vodstvo s 54:49, naš as je k prednosti svojega moštva prispeval 14 točk, ter po tri skoke in asistence. S točko več je bil najučinkovitejši njegov soigralec Austin Reaves. Dončić je sicer 12 točk zbral že v 1. četrtini, ki jo je njegovo moštvo dobilo z 31:23. Prvih šest minut drugega dela je nato slovenski as prebil na klopi, se pozneje vrnil na parket arene crypto.com, vodstvo in tako prednost ob polovici tekme pa nista bila ogrožena.

Tretja četrtina pa se je nato povsem razpletala po željah moštva z našim zvezdnikom. Potem ko je pred začetkom tega tretjega dela zbral 14 točk, je svoj učinek zgolj v tej četrtini podvojil. Z 28 točkami je bil takrat najučinkovitejši na igrišču in vnovič deležen osrednje pozornosti. Los Angeles Lakers so si po treh četrtinah ob vodstvu z 88:69 na stežaj odprli vrata k zmagi.

Povsem gladke poti pa le ni bilo, gostje se niso vdajali, zaostanek so znižali, Dončić pa je s soigralci le ohranil toliko zbranosti in natančnosti, da je šlo brez preplaha. Na koncu je naš zvezdnik zbral 35 točk, 8 skokov in 4. asistence. Reaves je k zmagi domačega moštva dodal 25 točk, toliko jih je dosegel tudi najboljši strelec pri newyorški zasedbi Karl-Anthony Towns.