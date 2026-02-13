  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KOŠARKA

Luka Dončić manjkal na tekmi proti Dallasu, njegov trener napovedal, kdaj naj bi se vrnil

Ni jasno, v kakšni obliki in v kakšnem obsegu bo Dončić nastopil na vikendu vseh zvezd v Los Angelesu.
Jezerniki so se brez Dončića v prvem polčasu še mučili z zdesetkanimi Mavericksi. FOTO: Wally Skalij Getty Images Via Afp
Jezerniki so se brez Dončića v prvem polčasu še mučili z zdesetkanimi Mavericksi. FOTO: Wally Skalij Getty Images Via Afp
STA, B. K. P.
 13. 2. 2026 | 07:59
 13. 2. 2026 | 08:34
2:16
A+A-

Košarkarji Los Angeles Lakers so v severnoameriški ligi NBA pred vikendom vseh zvezd premagali Dallas Mavericks s 124:104. Še četrto tekmo zapovrstjo je zaradi poškodbe stegenske mišice izpustil Luka Dončić, sicer nekdanji član Dallasa. Trener Los Angelesa JJ Redick je pred tekmo v pogovoru z reporterjem ESPN Davom McMenaminom na temo Dončićeve odsotnosti dejal, da bo »najbrž pripravljen na vrnitev čez teden dni«. V eni od oddaj na omenjenem programu je McMenamin dodal, da se bo Dončić udeležil vikenda vseh zvezd v Los Angelesu ta konec tedna, a za zdaj ni jasno, v kakšni obliki in v kakšnem obsegu.

Jezerniki so se brez Dončića v prvem polčasu še mučili z zdesetkanimi Mavericksi, pri katerih zaradi poškodbe stopala ni zaigral najboljši novinec lige Cooper Flagg. Dlje časa manjka Kyrie Irving, pred dnevi pa je v menjavi z Washingtonom franšizo zapustil tudi Anthony Davis. V drugem delu so Lakers napravili razliko, čeprav so tudi sami ob Dončiću pogrešali tudi Deandreja Aytona. Na koncu so zanesljivo slavili s 124:104, pri čemer je skoraj do konca dvoboja na parketu ostal LeBron James. Ta je v dobrih 35 minutah dosegel 28 točk, 10 skokov in 12 asistenc. S tem je prišel do 123. trojnega dvojčka v rednem delu NBA. Za moštvo iz Los Angelesa je 21 točk dodal Rui Hachimura (9/13 iz igre), 18 pa jih je prispeval Austin Reaves. Pri Dallasu sta po 19 točk dosegla Max Christie in Naji Marshall.

Potem ko so pred tem dvakrat zapovrstjo izgubili, so Jezerniki s 33. zmago v sezoni na lestvici napredovali na peto mesto zahodne konference (33-21). Pred njimi so vodilna Oklahoma (42-14), San Antonio (38-16), Denver (35-20) in Houston (33-20), tik za njimi pa Minnesota (34-22) in Phoenix (32-23). Po vikendu vseh zvezd bodo Dončić in soigralci naslednjič na delu 21. februarja proti mestnim tekmecem Los Angeles Clippers.

Več iz teme

Luka DončićLos Angeles LakersNBAkošarkaDallas Mavericks
ZADNJE NOVICE
10:52
Novice  |  Svet
NEURJE NILS

Temu delu Evrope letos vreme res ne prizanaša: ženska umrla pod zrušeno streho (VIDEO)

Voznik tovornjaka je umrl v četrtek v Franciji, ko je padlo drevo razbilo vetrobransko steklo na njegovem vozilu.
13. 2. 2026 | 10:52
10:45
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
10:24
Bulvar  |  Domači trači
OSEBNA IZPOVED

Darko Đurić ostro in iskreno o Sloveniji: »Gonja proti uspešnim ljudem mi gre na kozlanje«

Nekdanji svetovni prvak poudarja hvaležnost Sloveniji, hkrati pa opozarja na pritisk nad posamezniki, ki izstopajo in opozarjajo na težave sistema.
Kaja Grozina13. 2. 2026 | 10:24
10:15
Šport  |  Športni trači
DENAR IN ŠPORT

Takšne zneske države izplačajo za olimpijsko zlato: razlike ogromne, nekatere dajo celo ...

Države zelo različno nagradijo športnike.
13. 2. 2026 | 10:15
10:06
Bulvar  |  Tuji trači
FINANČNA STISKA

Družini umrlega igralca Jamesa Van Der Beeka grozi izguba doma

Igralec, najbolj znan po vlogi v seriji Simpatije, je umrl po dolgi in težki borbi z rakom, za seboj pa pustil družino, ki se poleg žalosti sooča tudi z resnimi finančnimi težavami.
13. 2. 2026 | 10:06
10:05
Lifestyle  |  Stil
ONAPLUS PODKAST

V času, ko tehnologija v gorah zelo pomaga, me je rešil pes Whiskey (Patrik Jagunić in Janez Toni)

Smučar, ki je neverjetnih sedem ur preživel pod plazom, in gorski reševalec razkrivata, kako se sprejemajo odločitve na meji življenja ter kako živeti po preizkušnjah.
Manca Čampa Pavlin13. 2. 2026 | 10:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Tako boste lažje odločali o svojih investicijah

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Tako boste lažje odločali o svojih investicijah

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
PromoPhoto
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki