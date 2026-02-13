Luka Dončić manjkal na tekmi proti Dallasu, njegov trener napovedal, kdaj naj bi se vrnil

Košarkarji Los Angeles Lakers so v severnoameriški ligi NBA pred vikendom vseh zvezd premagali Dallas Mavericks s 124:104. Še četrto tekmo zapovrstjo je zaradi poškodbe stegenske mišice izpustil Luka Dončić, sicer nekdanji član Dallasa. Trener Los Angelesa JJ Redick je pred tekmo v pogovoru z reporterjem ESPN Davom McMenaminom na temo Dončićeve odsotnosti dejal, da bo »najbrž pripravljen na vrnitev čez teden dni«. V eni od oddaj na omenjenem programu je McMenamin dodal, da se bo Dončić udeležil vikenda vseh zvezd v Los Angelesu ta konec tedna, a za zdaj ni jasno, v kakšni obliki in v kakšnem obsegu.

Jezerniki so se brez Dončića v prvem polčasu še mučili z zdesetkanimi Mavericksi, pri katerih zaradi poškodbe stopala ni zaigral najboljši novinec lige Cooper Flagg. Dlje časa manjka Kyrie Irving, pred dnevi pa je v menjavi z Washingtonom franšizo zapustil tudi Anthony Davis. V drugem delu so Lakers napravili razliko, čeprav so tudi sami ob Dončiću pogrešali tudi Deandreja Aytona. Na koncu so zanesljivo slavili s 124:104, pri čemer je skoraj do konca dvoboja na parketu ostal LeBron James. Ta je v dobrih 35 minutah dosegel 28 točk, 10 skokov in 12 asistenc. S tem je prišel do 123. trojnega dvojčka v rednem delu NBA. Za moštvo iz Los Angelesa je 21 točk dodal Rui Hachimura (9/13 iz igre), 18 pa jih je prispeval Austin Reaves. Pri Dallasu sta po 19 točk dosegla Max Christie in Naji Marshall.

Potem ko so pred tem dvakrat zapovrstjo izgubili, so Jezerniki s 33. zmago v sezoni na lestvici napredovali na peto mesto zahodne konference (33-21). Pred njimi so vodilna Oklahoma (42-14), San Antonio (38-16), Denver (35-20) in Houston (33-20), tik za njimi pa Minnesota (34-22) in Phoenix (32-23). Po vikendu vseh zvezd bodo Dončić in soigralci naslednjič na delu 21. februarja proti mestnim tekmecem Los Angeles Clippers.