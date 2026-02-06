Luka Dončić predčasno končal tekmo, takole je v bolečinah zapustil parket (VIDEO)

Košarkarji Los Angeles Lakers so razveselili domače navijače in po preobratu premagali Philadelphio s 119:115. To je bila za jezernike peta zmaga na zadnjih sedmih tekmah. Slovenski as Luka Dončić je odigral le 16 minut tekme, preden je nerodno stopil, odšepal z igrišča in se ni več vrnil v igro. Dončić je pred poškodbo v 16 minutah nabral deset točk, štiri skoke in dve podaji. Na tekmi je vodilni strelec lige NBA sicer zadel le tri od desetih metov iz igre, zgrešil je štiri trojke in izgubil tudi pet žog. Šestindvajsetletnik je tri minute in tri sekunde pred koncem prvega polčasa nerodno stopil, se prijel za levo stegensko mišico in vidno frustriran zapustil igro. Za kako resno poškodbo gre, za zdaj ni znano.

Prvi mož večera pa je bil Austin Reaves, ki je na svoji drugi tekmi po daljši odsotnosti zaradi poškodbe vstopil s klopi in ekipi Sixers nasul 35 točk, od tega pet trojk. »Pomembno je bilo, da smo dobro sodelovali na obeh straneh igrišča, igrali smo agresivno. Seveda je težko, ker smo izgubili Luko, nič ni enostavno brez njega, a nam je s kolektivno predstavo uspelo priti do zmage,« je po zmagi dejal Reaves. Veteran LeBron James je za Jezernike, ki so prekinili niz petih zaporednih zmag Philadelphie, dosegel 17 točk in deset podaj. Joel Embiid je za goste, ki so zapravili 14 točk naskoka, nato pa se v drugem polčasu skoraj vrnili po 16 točkah zaostanka, zbral 35 točk, Tyrese Maxey pa 26 točk in 13 podaj. Na koncu to ni bilo dovolj, da bi preprečila prvi poraz ekipe iz Philadelphie po 26. januarju.

Naslednja tekma Lakerse, ki so na šestem mestu zahodne konference, čaka v soboto, ko bodo gostili Golden State.