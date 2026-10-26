Luka Dončić proti Utahu dosegel 52 točk, Lakersi še naprej neporaženi (VIDEO)

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je z 52 točkami, od tega je zadel osem trojk, popeljal Los Angeles Lakers do zmage s 132:123 nad Utah Jazz. Jezerniki so tako tudi v olimpijskem Salt Lake Cityju nadaljevali niz uspehov v obdobju brez LeBrona Jamesa, ki je poleti prestopil k Philadelphii.

Novi prvi obraz jezernikov Dončić je v mojstrski predstavi dosegel tudi deset podaj in osem skokov ter ukradel dve žogi. Dončiću je ob bok stopil Austin Reaves z 29 točkami, gosti pa so si v zadnjih štirih minutah tekme - potem ko so velik del srečanja zaostajali - zagotovili odločilno prednost. »To je eden najboljših občutkov, ko na tesni tekmi v končnici zadeneš tiste trojke,« je po zmagi dejal Dončić, minulo sezono najboljši strelec lige NBA. »Igrali smo košarko, kakršno znamo igrati. Učimo se na napakah ... Tekem ne smemo več začenjati na takšen način kot danes,« je dodal slovenski as. To je bila prva tekma v novi sezoni lige NBA, na kateri je eden od igralcev dosegel 50 točk.

Potem ko so Lakers zanesljivo dobili uvodni tekmi proti Golden State Warriors in mestnim tekmecem Clippers, so v Salt Lake Cityju premagali prvo resno oviro v tej še mladi sezoni. Domača ekipa je vodila skoraj ves prvi polčas in si priigrala prednost kar 18 točk, pri čemer je bil v glavni vlogi Finec Lauri Markkanen. Toda Lakers so se vrnili v igro. Dončićev uspešen met za tri točke tik pred koncem druge četrtine je Los Angelesu ob polčasu prinesel tesno vodstvo. Ko je do konca tekme manjkalo nekaj več kot štiri minute, so jazzerji znova povedli, a je nato Dončić z novo trojko izenačil na 116:116. Od takrat naprej sta bila Dončić in Reaves neustavljiva in v zadnji četrtini skupaj dosegla več točk kot celotna domača ekipa. Prenovljeni Lakers pa so sezono začeli z brezhibnim izkupičkom treh zmag.

»Smo zelo povezana skupina. Mislim, da so se vsi novinci tukaj počutili zelo dobrodošlo. To je tisto, kar si želimo,« je še dejal prvi zvezdnik Dončić.