Luka Dončić rojstni dan obeležil z zmago v San Franciscu (VIDEO)

Slovenski as Luka Dončić je svoj 27. rojstni dan obeležil z 26 točkami in prepričljivo zmago v San Franciscu v severnoameriški košarkarski ligi NBA. Los Angeles Lakers so v gosteh s kar 28 točkami razlike s 129:101 premagali oslabljeno ekipo Golden State Warriors. To je bila prva zmaga za Lakers po treh porazih.

Dončić je pri dominantni zmagi jezernikov v Chase Centru v San Franciscu dosegel štiri trojke ob devetih metih, šest skokov in osem podaj. LeBron James je Dončiću pomagal z 22 točkami, Austin Reaves pa je dosegel 18 točk za pomembno zmago s psihološkega vidika, s katero so dvignili moralo po treh zaporednih porazih. Bojevniki, ki niso mogli računati na poškodovana Stephena Curryja in Jimmyja Butlerja, so bili ves čas v podrejenem položaju, potem ko so na koncu prve četrtine zaostajali za 13 točk.

»Potrebovali smo takšno zmago,« je Dončić po zmagi povedal za televizijo ABC. »Nista igrala Steph in Jimmy, a še vedno je šlo za nevarno ekipo. Torej je bila to odlična zmaga,« je dodal Dončić, ki je v soboto, 28. februarja, dopolnil 27 let.

Slovenski superzvezdnik verjame, da bo zmaga lahko katalizator za Lakers, ko vstopajo v zaključni del rednega dela sezone, saj so Dončić, James in Reaves po različnih poškodbah v tej sezoni znova vsi v formi.

Jezerniki z izkupičkom 35 zmag in 24 porazov ostajajo na šestem mestu v razvrstitvi zahodne konference lige NBA, torej so na mestu, ki jim še zagotavlja neposredno uvrstitev v končnico. Na vrhu razpredelnice so Oklahoma City Thunder s 46 zmagami in 15 porazi. »Šli bomo tekmo za tekmo, ampak kemija bo rasla. Mislim, da je bila današnja tekma ena najboljših tekem, ki smo jih odigrali skupaj,« je dejal Dončić.