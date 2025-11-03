  • Delo d.o.o.
NBA

Luka Dončić s trojnim dvojčkom, ob igrišču sedel nov lastnik Lakersov (VIDEO)

LA Lakersi do pete zmage.
Dončić je dosegel prvi trojni dvojček to sezono z 29 točkami, 11 skoki in desetimi podajami. FOTO: Jonathan Hui Imagn Images Via Reuters Connect
Dončić je dosegel prvi trojni dvojček to sezono z 29 točkami, 11 skoki in desetimi podajami. FOTO: Jonathan Hui Imagn Images Via Reuters Connect
STA, S. U.
 3. 11. 2025 | 07:08
 3. 11. 2025 | 07:29
1:07
A+A-

Luka Dončić je v košarkarski ligi NBA spet prikazal izjemno predstavo. Slovenski zvezdnik je s trojnim dvojčkom popeljal svoje Los Angeles Lakers do zmage s 130:120 nad Miami Heat. Za jezernike je bila to peta zmaga v novi sezoni prvenstva NBA, tretja zaporedna.

Dončić je dosegel prvi trojni dvojček to sezono z 29 točkami, 11 skoki in desetimi podajami. Austin Reaves je k zmagi prispeval 26 točk, Jake LaRavia je s klopi dodal 25 točk, Jaxson Hayes pa je dosegel osebni strelski rekord sezone s 15 točkami. Zadel je vseh sedem metov in svojo prvo trojko v dresu Lakers.

Lastnik LA Dodgers Mark Walter je sedel ob igrišču dan po tem, ko so Dodgers zmagali na 7. tekmi world series za naslov v Torontu. Za Walterja je bil to pomemben teden, saj je tudi dokončno odkupil tudi večinski delež v LA Lakers.

 

