Luka Dončić se je takole zapletel v oster obračun z zvezdnikom Toronta (VIDEO)

Luka Dončić je znova poskrbel za vroče dogajanje na parketu. Slovenski košarkarski zvezdnik se je med tekmo Los Angeles Lakersov in Toronto Raptorsov zapletel v oster obračun s Scottiejem Barnesom, enim ključnih igralcev kanadskega moštva. Košarkarja sta se med bojem za položaj pod košem večkrat prerivala, napetost med njima pa je bila očitna. Dončić in Barnes si nista prizanašala niti v trenutkih, ko nista imela žoge. Posnetek njunega prerivanja je hitro zaokrožil po spletu in pritegnil pozornost ljubiteljev lige NBA.

Dončić in Barnes sta se večkrat zapletla v ostre dvoboje, njuno prerivanje pa je še dodatno popestrilo večer, v katerem je slovenski zvezdnik neusmiljeno polnil koš Toronta. Lakersi so na koncu slavili s 131:125.

Oglejte si posnetek obračuna Dončića in Barnesa.

To ni bil njegov prvi spor v novi sezoni

Še posebej zanimivo je, da Barnes ni prvi košarkar, ki je v tej sezoni občutil Dončićev temperament. Že na uvodu v sezono lige NBA se je Luka zapletel v oster besedni obračun z novincem Golden Stata Yaxelom Lendeborgom. Košarkarja sta si večji del druge četrtine izmenjevala provokacije, napetost pa je dosegla vrhunec, ko je Lendeborg zaradi besed, namenjenih slovenskemu zvezdniku, prejel tehnično napako. Dončić jo je odnesel brez kazni, nato pa poskrbel za potezo, ki je dogajanje še dodatno razplamtela.

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Luka je namreč ob zvoku sirene za konec prvega polčasa zadel spektakularno trojko s polovice igrišča, nato pa s prstom pokazal proti mlademu košarkarju Golden Stata. Ta poteza je še dodatno razgrela ozračje. A s tem zgodbe še ni bilo konec. Lendeborg je po tekmi nadaljeval besedni obračun in pred novinarji odkrito kritiziral Dončića. Dejal je, da je zaradi njegovega načina komuniciranja s sodniki izgubil spoštovanje do slovenskega zvezdnika.

Tudi Luka mu ni ostal dolžan, vendar je poudaril, da se v tej sezoni trudi izogibati tehničnim napakam in da se zato ni želel spuščati v dodatne prepire. O nenavadnem rivalstvu, ki se je začelo že na prvi tekmi sezone, so podrobno poročali tudi ameriški mediji.