Luka Dončić spet čaral, Lakersi v novo leto z zmago (VIDEO)

Košarkarji moštva Los Angeles Lakers so z zmago vstopili v leto 2026. V domači dvorani so ugnali Memphis Grizzlies s 128:121, slovenski zvezdnik Luka Dončić pa je na prvi tekmi v letu dosegel 34 košev, osem podaj, šest skokov in tekmecem ukradel dve žogi.

Z 31 točkami in devetimi skoki je bil izjemen tudi veteran LeBron James, Jake LaRavia pa je proti svoji nekdanji ekipi dosegel 21 točk in prav tako devet skokov. Pri Memphisu je bil najbolj učinkovit Jaren Jackson Jr. s 25 točkami, povratnik po poškodbi Ja Morant je 16 točkam dodal 11 skokov.

Ekipa iz Kalifornije je že v uvodu napovedala zmago in povedla s 24:14, blestel pa je predvsem LaRavia, saj so gostje iz Tennesseeja dobro pokrili Dončića in Jamesa. V drugi četrtini je prednost narasla že na 55:40, a gostje se niso predali in po popolnem mrku domačih in seriji izgubljenih žog z delnim izidom 18:0 celo povedli. Predvsem LeBron James je bil tisti, ki je poskrbel, da so domači ob menjavi strani vodili s 66:60.

Tudi po menjavi strani so sledila nihanja v igri, uspešnejši pa je bil Memphis in v zadnjo četrtino sta ekipi vstopili poravnani pri izidu 96:96.

Gostje so zadnjič povedli pri izidu 110:109. Sledile so štiri točke Luke Dončića in trojka Jarreda Vanderbilta za vodstvo 116:110, La Ravia s trojko in James s košem za 121:112 pa sta slabi dve minuti pred koncem vodstvo povišala na 121:112 za mirnejš končnico. Los Angeles Lakers se bodo v ponedeljek še enkrat pomerili z Memphisom.