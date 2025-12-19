Luka Dončić spet eksplodiral! Poglejte, koliko točk je nasul nasprotnikom (VIDEO)

Luka Dončić je dosegel 45 točk, 14 podaj in 11 skokov, kar je bil njegov peti trojni dvojček v sezoni, s tem pa je ekipa Los Angeles Lakers po odlični zadnji četrtini v severnoameriški košarkarski ligi NBA v gosteh premagala Utah Jazz s 143:135. LeBron James je za Lakers, ki so v zadnji četrtini nadigrali Jazz z 41:29, dosegel 28 točk in 10 podaj.

Lakers so v tej četrtini vodili z 12 točkami razlike, a so Jazz zmanjšali razliko na 130:134, preden je Dončić s soigralci našel odgovor na igro tekmecev. Naslednja tekma jih čaka v noči na nedeljo po slovenskem času v mestnem derbiju proti Clippers.