Ekipa Los Angeles Lakers je v severnoameriški košarkarski ligi NBA premagala Sacramento Kings s 106:104. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je za zmagovito domačo zasedbo v 36 minutah in šestih sekundah dosegel 25 točk, osem podaj in štiri skoke.

Lakers so na prejšnji tekmi iskali prvo dvomestno število zaporednih zmag v sezoni po sedmih letih, a jih je pri številki devet ustavila ena najslabših ekip lige Utah Jazz. Tokrat so na tretji tekmi, ki je štela tudi za pokalno tekmovanje, po izenačenem boju vpisali drugo zmago proti najslabši ekipi zahodnega dela lige. Sacramento je izgubil osmič v nizu in ima le eno zmago v sezoni. Jezerniki pa so prišli do štirinajstega slavja ob treh porazih in so sedaj sami na čelu lige.