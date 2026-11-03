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Luka Dončić znova dokazal, da je v odlični formi: »Igrali smo agresivno in samozavestno« (FOTO)

Slovenski zvezdnik je ob novi zmagi jezernikov blestel s 42 točkami in 13 podajami ter po tekmi spregovoril o napredku moštva.
Luka Dončić FOTO: Gary A. Vasquez Imagn Images Via Reuters Connect

Luka Dončić FOTO: Gary A. Vasquez Imagn Images Via Reuters Connect

Luka Dončić FOTO: Katelyn Mulcahy Getty Images Via Afp

Luka Dončić FOTO: Katelyn Mulcahy Getty Images Via Afp

Luka Dončić FOTO: Gary A. Vasquez Imagn Images Via Reuters Connect

Luka Dončić FOTO: Gary A. Vasquez Imagn Images Via Reuters Connect

Luka Dončić FOTO: Gary A. Vasquez Imagn Images Via Reuters Connect
Luka Dončić FOTO: Katelyn Mulcahy Getty Images Via Afp
Luka Dončić FOTO: Gary A. Vasquez Imagn Images Via Reuters Connect
STA, K. G.
 3. 11. 2026 | 08:08
 3. 11. 2026 | 08:08
3:27
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Luka Dončić je na uvodu v novo sezono severnoameriške košarkarske lige NBA v odlični formi. Slovenski zvezdnik je v še eni izjemni predstavi, tokrat proti Miami Heat, dosegel 42 točk, 13 podaj in sedem skokov ter popeljal Los Angeles Lakers do zmage nad floridsko ekipo s 138:117. Dončić je na peti tekmi zapored dosegel vsaj 37 točk, zadel šest trojk in prikazal svoje mojstrstvo v razigravanju – vse to le večer po tem, ko je ob zmagi nad Torontom vpisal 45 točk in 15 skokov.

Ljubljančan je v še eni prevladujoči prvi četrtini zbral 16 točk, pet podaj in štiri skoke. Branilec naslova najboljšega strelca lige NBA v uvodni četrtini v tej sezoni v povprečju dosega 15 točk, pri čemer je na šestih od sedmih tekem v tem delu igre dosegel vsaj 13 točk. Do polčasa je 27-letnik zbral že 24 točk, v prvih štirih minutah in pol drugega polčasa pa dodal še devet točk, s čimer je prednost jezernikov povišal na 93:74. Miami v zaključku tekme ni resneje ogrozil vodstva tekmeca; ko je Dončić na začetku zadnje četrtine počival, je odgovornost prevzel Austin Reaves.

Luka Dončić FOTO: Katelyn Mulcahy Getty Images Via Afp
Luka Dončić FOTO: Katelyn Mulcahy Getty Images Via Afp
»Mislim, da naša igra lepo teče. Zelo dobro si podajamo žogo. Ves čas name pošiljajo dva igralca, zato žogo hitro podajamo naprej. Vsi se dobro počutijo ob takšnem načinu igre,« je na novinarski konferenci po tekmi dejal Dončić. »Mislim, da na začetku sezone nismo najbolje reševali podvajanja. Toda kot ste videli danes, smo se na tem področju precej izboljšali. Vsi so bili na pravih mestih, igrali agresivno in samozavestno metali na koš,« je dodal po drugi zmagi v dveh dneh.

Austin Reaves je za Lakers dosegel 27 točk, Walker Kessler pa 15 točk in prav toliko skokov. Los Angeles ima zdaj razmerje zmag in porazov 6:2, potem ko je Dončić na zadnjih petih tekmah že četrtič presegel mejo 40 točk; v tem obdobju slovenski reprezentant v povprečju dosega 43,4 točke na tekmo. »Občutek, ko si v tako dobri formi, je odličen. Seveda je še veliko lepše, ko zmagujemo. Takrat je vse skupaj še toliko boljše. Ko proti ekipi, kot je Miami, zmagaš za več kot 20 točk, je to nekaj posebnega,« je o svoji dobri formi še povedal Dončić.

Luka Dončić FOTO: Gary A. Vasquez Imagn Images Via Reuters Connect
Luka Dončić FOTO: Gary A. Vasquez Imagn Images Via Reuters Connect

Giannis Antetokounmpo je za goste zbral 30 točk, 12 skokov in sedem podaj. Miami je niz petih gostovanj na zahodni obali začel s svojim petim porazom na prvih sedmih tekmah sezone. Klay Thompson je za vročico dosegel 19 točk, Bam Adebayo pa 16. Predsednik Miamija Pat Riley je požel glasen aplavz navijačev jezernikov, ko se je pojavil na velikem zaslonu v dvorani. Lakers so v prejšnji sezoni pred svojo dvorano v središču mesta postavili kip nekdanjega trenerja iz obdobja tako imenovane šovtajm košarke, ki so jo v osemdesetih letih proslavili zlasti jezerniki z Magicom Johnsonom. Lakers bodo naslednjo tekmo odigrali v gosteh pri Sacramento Kings.

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