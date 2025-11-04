Luka je našel desno roko, Reaves si dviguje ceno

Maratonski redni del sezone v ligi NBA ponuja dovolj priložnosti, da moštvo prouči interni potencial in zgradi avtomatizme v igri, preden se bo spomladi s končnico sezona začela zares.

Los Angeles Lakers so še v fazi spoznavanja, ki do vrnitve LeBrona Jamesa na parket ne bo končana, prvi povratni podatki pa so spodbudni. Luka Dončić in Austin Reaves postajata prijatelja na parketu in ob njem, poletne okrepitve so doslej vsaj izpolnile pričakovanja, v primeru nepričakovanega junaka zadnjega tedna Jaka LaRavie tudi presegla. Zmaga nad Miamijem je pokazala, da tudi pomanjkanje hitrosti in telesne moči ni tako pogubno, kot menijo kritiki.

Zmaga na tekmi, ko moštvo ne izpolni igralskega potenciala (posebej to velja za domače dvoboje), šteje dvojno. Po trdo priborjenem uspehu proti ekipi Miami Heat (130:120) so bili v Los Angelesu zelo veseli, moštvo Erika Spoelstre goji najhitrejšo košarko v ligi, s hitrim nizom košev v nekaj minutah pa je možno dogajanje na tekmi postaviti na glavo.

V prvem polčasu so se Jezerniki spustili v strelski obračun (77 točk do odmora je rekord franšize), v drugem pa so z bolj nadzorovano igro v napadu rešili tekmo. Luka je bil odličen, z 29 točkami, 11 skoki in 10 asistencami je vpisal prvi trojni dvojček sezone, a žoga tokrat pri njem le ni želela skozi obroč tako zlahka kot na prejšnjih tekmah. Zadel je le en met za tri točke iz 11 poskusov in se držal za glavo: »Z Austinom sva bila zanič, prav nič nisva zadela, sicer bi lahko dosegli tudi 150 točk.«

77 točk so Los Angeles Lakers dosegli v prvem polčasu tekme z Miamijem.

Reaves si dviguje ceno

Ko se je pozimi Dončić večkrat znašel v podobnem položaju, je poskušal na silo. Zdaj žogo rade volje prepusti soigralcem, v prvi vrsti Reavesu, ki je v zadnji sezoni obstoječe pogodbe eksplodiral in si iz tekme v tekmo dviguje ceno na košarkarski tržnici.

»Marsikdo ni verjel, da je Reaves pravi dolgoročni partner za Dončića, zdaj pa vidimo, da imajo morda Lakers superzvezdnika že v svojih vrstah. Tudi izven parketa sta zgradila pravo prijateljstvo. Če bi danes Austin odgovoril po pravici, bi dejal, da želi ostati v Los Angelesu,« je ameriški novinar Marc Stein, ki je z Dončićem v Dallasu zgradil posebno vez in ima dostop do slovenskega zvezdnika, opisal branilsko navezo v Kaliforniji.

V vlogi glavnega trenerja se uči in napreduje tudi J. J. Redick. Pred sezono je dobil novo pogodbo in s tem zaupnico, da moštvo oblikuje po svojih željah. V končnici prejšnje sezone je bil tarča kritik, ker se je preveč zanašal na zvezdnike, zdaj pri aktivaciji igralcev s klopi veliko bolj zaupa občutku.

Ko je Miami za nekaj trenutkov spravil Los Angeles v težave, je na igrišče poslal Bronnyja Jamesa. Sin LeBrona v slačilnici ni nepriljubljen zaradi »nepotizma«, nasprotno, zaradi skromnosti in delovnega značaja ter borbenosti na parketu ga soigralci obožujejo. Ko je poletel visoko pod strop in zabil za prvi točki sezone, je dvorana eksplodirala in tehtnica se je prevesila na stran domačega moštva.