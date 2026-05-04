Brez Luke vendarle prek prve ovire

Košarkarji Los Angeles Lakers odgnali preplah. Slovenski as okreva in trenira, toda jutri še ne bo igral.

Uganke še zdaleč ni konec – kdaj se bo na igrišče vrnil Luka Dončić? Natanko en mesec je naokrog od njegove nesrečne poškodbe stegenske mišice, takrat je bilo pred moštvom Los Angeles Lakers še pet tekem rednega dela v sezoni lige NBA. Odtlej se je pod žarometi mogočnih dvoran onstran Atlantika dogajalo marsikaj, njegov klub je le preskočil uvodno oviro v končnici in po tej zmagi v seriji s Houstonom v prihajajočem 2. krogu sledi velika bitka z branilci naslova iz Oklahome. Na dlani je bilo, da brez slovenskega asa in obenem prve strelca moštva Los Angelesu že ob uvodu v ta prestižni ...