Kot je znano, je Luka Dončić potrdil razdrtje zaroke z nekdanjo partnerko Anamario Goltes, 27-letni Ljubljančan pa je vpleten v pravno bitko za skrbništvo nad hčerkama. A to našega asa na parketu ne ustavi.

Tako je Luka Dončić z 51 točkami, 10 skoki in devetimi podajami vodil Los Angeles Lakers, ki so v severnoameriški ligi NBA doma s 142:130 premagali Chicago Bulls. Dončić je za eno podajo zgrešil svoj osmi trojni dvojček v sezoni. Shai Gilgeous-Alexander pa je izboljšal enega od rekordov legendarnega Wilta Chamberlaina.

Kanadčan Shai Gilgeous-Alexander je odigral 126 tekmo v nizu, na katerih je dosegel 20 ali več točk. Ob zmagi Oklahome City Thunder s 104:102 nad ekipo Boston Celtics je prispeval 35 točk.

FOTO: Gary A. Vasquez Imagn Images Via Reuters Connect

FOTO: Sean M. Haffey Getty Images Via Afp

FOTO: Sean M. Haffey Getty Images Via Afp

FOTO: Sean M. Haffey Getty Images Via Afp

Lakers so zmagali sedmič na zadnjih osmih tekmah in so neporaženi na štirih tekmah tej seriji domačih tekem za tretje mesto na zahodnem delu lige.

Austin Reaves je dodal 30 točk, pet skokov in sedem podaj za gostitelje, pri katerih je celotna prva peterka dosegla dvomestno število točk, Deandre Ayton pa je prispeval dvojni dvojček s 23 točkami in 10 skoki.

Slednje je pri Chicagu uspelo njihovemu najbolj učinkovitemu igralcu Joshu Giddeyu, ki je imel v statistiki 27 točk, 15 podaj in osem skokov.