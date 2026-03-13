  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NBA

Ma kak razhod, poglejte, ko Dončić čara ... za eno podajo zgrešil osmi trojni dvojček (FOTO in VIDEO)

Los Angeles Lakers so s 142:130 premagali Chicago Bulls.
FOTO: Sean M. Haffey Getty Images Via Afp

FOTO: Sean M. Haffey Getty Images Via Afp

FOTO: Gary A. Vasquez Imagn Images Via Reuters Connect

FOTO: Gary A. Vasquez Imagn Images Via Reuters Connect

FOTO: Sean M. Haffey Getty Images Via Afp

FOTO: Sean M. Haffey Getty Images Via Afp

FOTO: Sean M. Haffey Getty Images Via Afp

FOTO: Sean M. Haffey Getty Images Via Afp

FOTO: Sean M. Haffey Getty Images Via Afp

FOTO: Sean M. Haffey Getty Images Via Afp

FOTO: Sean M. Haffey Getty Images Via Afp
FOTO: Gary A. Vasquez Imagn Images Via Reuters Connect
FOTO: Sean M. Haffey Getty Images Via Afp
FOTO: Sean M. Haffey Getty Images Via Afp
FOTO: Sean M. Haffey Getty Images Via Afp
M. U.
 13. 3. 2026 | 06:48
 13. 3. 2026 | 07:16
1:40
A+A-

Kot je znano, je Luka Dončić potrdil razdrtje zaroke z nekdanjo partnerko Anamario Goltes, 27-letni Ljubljančan pa je vpleten v pravno bitko za skrbništvo nad hčerkama. A to našega asa na parketu ne ustavi. 

Tako je Luka Dončić z 51 točkami, 10 skoki in devetimi podajami vodil Los Angeles Lakers, ki so v severnoameriški ligi NBA doma s 142:130 premagali Chicago Bulls. Dončić je za eno podajo zgrešil svoj osmi trojni dvojček v sezoni. Shai Gilgeous-Alexander pa je izboljšal enega od rekordov legendarnega Wilta Chamberlaina.

image_alt
Ali se je Dončić z zvezdnico Netflixa zapletel v afero? Izdali naj bi ga všečki, moral se je oglasiti

Kanadčan Shai Gilgeous-Alexander je odigral 126 tekmo v nizu, na katerih je dosegel 20 ali več točk. Ob zmagi Oklahome City Thunder s 104:102 nad ekipo Boston Celtics je prispeval 35 točk.

FOTO: Gary A. Vasquez Imagn Images Via Reuters Connect
FOTO: Gary A. Vasquez Imagn Images Via Reuters Connect
FOTO: Sean M. Haffey Getty Images Via Afp
FOTO: Sean M. Haffey Getty Images Via Afp
FOTO: Sean M. Haffey Getty Images Via Afp
FOTO: Sean M. Haffey Getty Images Via Afp
FOTO: Sean M. Haffey Getty Images Via Afp
FOTO: Sean M. Haffey Getty Images Via Afp

image_alt
Medtem ko vsi govorijo o razhodu, poglejte, kam je šel Dončić: skupaj so se fotografirali v hiši (FOTO)

Lakers so zmagali sedmič na zadnjih osmih tekmah in so neporaženi na štirih tekmah tej seriji domačih tekem za tretje mesto na zahodnem delu lige.

Austin Reaves je dodal 30 točk, pet skokov in sedem podaj za gostitelje, pri katerih je celotna prva peterka dosegla dvomestno število točk, Deandre Ayton pa je prispeval dvojni dvojček s 23 točkami in 10 skoki.

Slednje je pri Chicagu uspelo njihovemu najbolj učinkovitemu igralcu Joshu Giddeyu, ki je imel v statistiki 27 točk, 15 podaj in osem skokov.

Več iz teme

Luka DončićNBAChicago BullsLos Angeles Lakers
ZADNJE NOVICE
07:13
Novice  |  Slovenija
RAZVOJ KMETIJSTVA

Za novi raziskovalni center v Žalcu 2,7 milijona evrov

Novi center na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo bo omogočal sodobne raziskave, laboratorije in razvoj trajnostnih rešitev za kmetijstvo.
Mojca Marot13. 3. 2026 | 07:13
06:50
Novice  |  Slovenija
PRED VELIKIM FINALOM

Predstavljamo zadnjih pet finalistk za Miss Slovenije

V soboto bomo objavili glasovnico, s katero boste lahko izbrali svojo favoritko za miss Slovenskih novic.
13. 3. 2026 | 06:50
06:48
Šport  |  Tekme
NBA

Ma kak razhod, poglejte, ko Dončić čara ... za eno podajo zgrešil osmi trojni dvojček (FOTO in VIDEO)

Los Angeles Lakers so s 142:130 premagali Chicago Bulls.
13. 3. 2026 | 06:48
06:34
Bulvar  |  Domači trači
GLASBENI VEČER

Godalni trio TriNity z dobrodelnim koncertom za obnovo mariborskih stolnih orgel

Akademski glasbeniki in člani Simfoničnega orkestra Opere in baleta Maribor bodo izvedli Bachove Goldbergove variacije v priredbi za godalni trio.
13. 3. 2026 | 06:34
06:17
Novice  |  Slovenija
PROMETNA UREDITEV

Nova pravila parkiranja v soseskah: ena dovolilnica na stanovanje

Občina želi z novimi pravili urediti parkiranje v stanovanjskih naseljih ter omejiti dolgotrajno parkiranje večjih dostavnih vozil in avtodomov.
Manja Pušnik13. 3. 2026 | 06:17
06:00
Lifestyle  |  Astro
PETEK TRINAJSTEGA

Danes ne počnite tega! Najhujši dan v zadnjih 45 letih

Dva zlovešča pojava ustvarjata pogoje za popoln kaos.
13. 3. 2026 | 06:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
Mercedes-Benz

140 let vizije, ki premika svet. 140 izjemnih priložnosti

140 let avtomobila in 100 let znamke Mercedes-Benz se združuje v jubilejno leto, polno zgodovinskih mejnikov, navdiha in izjemne jubilejne ponudbe.
Promo Slovenske novice6. 3. 2026 | 12:54
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SREDNJA DALMACIJA

Nekaj v Srednji Dalmaciji letos vleče ljudi bolj kot kadar koli prej

Ponuja tisto, kar iščejo sodobni popotniki, in sicer naravne lepote, zgodovino, mir, pristnost in čas za uživanje – brez filtrov in hitenja.
6. 3. 2026 | 11:30
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 09:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOM

Hišni sejem Lip Bled prinaša nore popuste na vrata in talne obloge

Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
10. 3. 2026 | 08:49
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
Mercedes-Benz

140 let vizije, ki premika svet. 140 izjemnih priložnosti

140 let avtomobila in 100 let znamke Mercedes-Benz se združuje v jubilejno leto, polno zgodovinskih mejnikov, navdiha in izjemne jubilejne ponudbe.
Promo Slovenske novice6. 3. 2026 | 12:54
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SREDNJA DALMACIJA

Nekaj v Srednji Dalmaciji letos vleče ljudi bolj kot kadar koli prej

Ponuja tisto, kar iščejo sodobni popotniki, in sicer naravne lepote, zgodovino, mir, pristnost in čas za uživanje – brez filtrov in hitenja.
6. 3. 2026 | 11:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 09:55
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOM

Hišni sejem Lip Bled prinaša nore popuste na vrata in talne obloge

Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
10. 3. 2026 | 08:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Zakaj potniki množično hitijo na vlake?

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠOLANJE

Kaj je tako posebnega na tej osnovni šoli v Ljubljani?

Izbira osnovne šole je za starše bodočih prvošolcev ena najpomembnejših odločitev.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NIŠ

Iščete svojo naslednjo destinacijo?

V Nišu vas ljudje pričakajo z nasmehom in toplino, ki jo je danes redko kje še mogoče srečati. Zato vam, če iščete svojo naslednjo balkansko destinacijo, priporočamo, da se ustavite na jugu Srbije in doživite nekaj, česar ne boste pozabili.
6. 3. 2026 | 20:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
LUKSUZ

Kaj počnejo v edinem globalnem lifestyle management klubu?

Quintessentially je edini globalni lifestyle management klub, ki na novo definira premium turizem v regiji.
6. 3. 2026 | 18:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MLJET

Raj, ki ga Hrvati ne razkrivajo radi

Narodni park Mljet, najstarejše zaščiteno morsko območje v Sredozemlju, obiskovalce navdušuje z bogastvom barv, vonjav in doživetij v neokrnjeni naravi. Celotno območje parka je izredno bogato z rastlinstvom in živalstvom ter edinstveno pokrajino, ki vas pusti brez besed.
6. 3. 2026 | 10:30
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:58
Promo
Lifestyle  |  Stil
UGODNO

Pomladni popusti, ki vas bodo navdušili

Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Bolečina, ki vam lahko zagreni življenje

Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
Promo Slovenske novice9. 3. 2026 | 09:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POBEG S PRIJATELJICAMI

Odkrijte hrvaške otoke malo drugače. Presenetilo vas bo!

Če načrtujete pobeg s prijateljicami, ljubljeno osebo ali se podajate na samostojno pustolovščino, pri izbiri naslednje destinacije dajte prednost varnosti.
12. 3. 2026 | 09:24
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

To, kar nastaja v ozadju, lahko spremeni pravila igre

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
Promo
Bulvar  |  Glasba in film
POLETJE

V Ljubljani se obeta pestro dogajanje

Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 14:36
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Bi to lahko spremenilo Evropo?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki