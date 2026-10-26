Madrid znova slavi slovenskega junaka

Za slovenskimi nogometaši v tujini ni najboljše obdobje, reprezentančni nosilci so prepogosto potisnjeni v stranske vloge in prejemajo le drobtinice, a to ne velja za Jana Oblaka, ki ostaja rešitelj in najboljši posameznik madridskega Atletica. V soboto zvečer je v dvoboju z Deportivom iz Alavesa tekla že 95. minuta, ko je Adama Traore poslal žogo pred vrata, Kevin Sanchez pa je imel na nogi izenačenje. Oblak je bil dovolj hiter, zaprl prostor in Madridčanom zagotovil ključne tri točke ter šesto zaporedno zmago, s katero colchonerosi ohranjajo stik z vrhom. Škofjeločan je bil junak že nekaj dni prej v Stuttgartu, kjer je odigral jubilejno 550. tekmo za Atletico, zdaj pa je le še tri nastope oddaljen od Adelarda na drugem mestu večne klubske lestvice.

Tudi po dvanajstih letih v Madridu je Oblak ključni igralec Diega Simeoneja in nepogrešljiv v načrtih Atletica, precej bolj zapletena pa je jesen za Žana Vipotnika. Poleti je bil na izhodnih vratih in pred prestopom med angleško elito, a njegovi delodajalci ponudbe Hull Cityja v višini 15 milijonov evrov niso sprejeli. Z Vipotnikom so želeli v boj za premier ligo, sezona pa se zanje ne razpleta po načrtih. Swansea je v soboto doživel polom pri Queens Park Rangers z 0:5, Vipotnik pa je vstopil v igro šele v 74. minuti, ko je semafor že kazal 4:0. Slovenski napadalec je kmalu po prihodu na zelenico poskusil z glavo, več od tega pa v razpadlem moštvu ni mogel narediti. Za najboljšega strelca championshipa v minuli sezoni je skromen začetek sezone, zasuka navzgor ni prinesla niti dobra reprezentančna akcija, posebej tekmo s Škotsko je Vipotnik odigral izvrstno.

Nisem imel časa razmišljati. Poskušal sem reagirati in ubraniti strel.

Selektor Boštjan Cesar je na začetku jeseni poudarjal, da bo pri sestavi moštva pomembna trenutna forma, pogled na nekaj koncev Evrope pa ga lahko polni tudi z zadovoljstvom, ne zgolj s skrbmi. Danijel Šturm je v soboto dobil zadnjih dobrih 20 minut ob domačem remiju Slavie z Mlado Boleslavjo (1:1), v 79. minuti je nevarno meril, a mu je veselje preprečil vratar Vojtěch Vorel. Pražani so izenačili šele štiri minute pred koncem in drugič zapored v prvenstvu ostali brez zmage ter plačali davek na napore, ki jih prinaša igranje v ligi prvakov, kjer ima Šturm osrednjo vlogo v praški zasedbi.

V pravo okolje se je vrnil tudi Žan Celar. Basel je za slovenskega napadalca po težavah pri Queens Park Rangers in pozneje v Nemčiji pomenil vrnitev v Švico, kjer je nekoč že blestel pri Luganu. Na prvih 12 tekmah v novem klubu je zabil osem golov in je prvi strelec Basla. Strelsko se je v Beogradu prebudil tudi Timi Max Elšnik, ki je po več kot pol leta brez zadetka v enem tednu zadel dvakrat za Crveno zvezdo, kjer Albert Riera nanj resno računa, zato je blokiral tudi njegov prestop v arabski svet, Elšnik pa kontroverznemu Špancu poteze očitno ni zameril.

Slovensko obarvan bo tudi začetek novega tedna. Matjaža Keka v torek čaka veliki hrvaški derbi z Dinamom, eden prvih resnih preizkusov po vrnitvi na klop Rijeke. Nekdanji slovenski selektor dobro pozna tako Rujevico kot pritisk velikih tekem, Dinamo pa bo po razočaranju v evropski ligi in domačem porazu z Nijmegenom (2:4) pokazal, koliko je Kek v prvih mesecih drugega mandata v Kvarnerju že uspel postoriti.