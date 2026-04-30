Magnus Carlsen zmagal brez svojega računalnika

Prenovljena serija spletnih turnirjev na strani chess.com letos predstavlja kvalifikacijsko sito za avgustovski svetovni pokal v e-športih, kjer bo šah po lanskoletni premieri drugič del tekmovalnega programa. Norvežan Magnus Carlsen ima na njem kot branilec naslova avtomatično zagotovljeno svoje mesto, vseeno pa je igral tudi na tradicionalno močnem spletnem turnirju. Kot je dejal, se je za nastop odločil v zadnjem trenutku in je bil celo brez svojega računalnika in miške, zato je bil prisiljen igrati na ženini tablici. Slednje potencialno predstavlja precejšen hendikep, saj pri hitrih zaključkih partij lahko odločajo stotinke sekund. Še posebej to velja v letošnjem formatu, ko imajo igralci za celotno partijo na voljo samo deset minut brez časovnega dodatka po odigranih potezah.

Izkazalo se je, da Carlsen konkurentom lahko prepusti tovrstno prednost in še vedno ostane korak pred njimi ter konča na vrhu. V uvodnih krogih izločilnih bojev je bil sila prepričljiv, saj je mini-dvoboja štirih partij v osmini finala in v četrtfinalu proti Armencu Šantu Sargsjanu ter Nemcu Vincentu Keymerju predčasno odločil v svojo prid z rezultatom 2,5 proti 0,5. Precej več dela je imel nato v polfinalu z 19-letnim Belorusom Denisom Lazavikom, ko je izgubil prvo partijo dvoboja in si je nato napredovanje v finale zagotovil šele v tako imenovani zlati partiji.

Šah diagram FOTO: Šzs

Beli na potezi. Carlsen – Keymer, Internet 2026 Katera je ključna poteza, s katero beli prevlada v nastali končnici? REŠITEV: 1.Txd6!, saj v primeru jemanja 1…cxd6 beli neubranljivo promovira kmeta po 2.c7. Slednji je bil odločilni dejavnik tudi v zaključku partije po 1…Th2+ 2.Ke1 2…Th1+ 3.Kf2 Th2+ 4.Kg3 Tc2 5.Td7+ Kd6 6.d6 Txc3+ 7.Kg4, ko je črni priznal poraz.

Carlsen na koncu bolj iznajdljiv

Tudi v prvem dvoboju finala proti Poljaku Janu-Krzysztofu Dudi se je znašel v zaostanku in je v četrti partiji nujno potreboval zmago s črnimi figurami. To mu je uspelo, tako kot tudi vnovična zmaga v zlati partiji. Ker pa se je turnir odvijal po sistemu dvojne eliminacije, to še ni bil konec obračunov med očitno razpoloženim Poljakom in Norvežanom. Duda je namreč ugnal Lazavika in si priigral še eno priložnost proti Carlsenu. To je odlično izkoristil in z rezultatom 2,5 proti 0,5 prepričljivo zmagal drugi dvoboj ter tako izsili odločilnega tretjega, ki je odločil končnega zmagovalca.

V njem se je Carlsen uspel ekspresno otresti neprijetnih občutkov po predhodnem porazu in je prevzel vodstvo, Duda pa je še enkrat več poskrbel za napetost do samega konca. Z belimi figurami je potreboval zmago in si je za to pripravil odlično priložnost, saj je tekmeca od samega začetka postavil pod velik pritisk in je imel nekajkrat v razgibanem poteku partije veliko prednost. A je bil Carlsen na koncu bolj iznajdljiv in se je uspel ubraniti ter si s tem zagotoviti prvo mesto. Kljub temu, da mu ni uspelo priti na sam vrh, si je Duda z dobrimi predstavami in drugim mestom ob Carlsenu, Firouzji in Lazaviku kot četrti igralec uspel zagotoviti mesto na omenjenem svetovnem pokalu.