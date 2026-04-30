  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ŠAH

Magnus Carlsen zmagal brez svojega računalnika

Poljak Duda četrti udeleženec svetovnega pokala v e-športih.
Magnus Carlsen se enako dobro počuti za računalnikom (oziroma tablico) kot za igralno mizo. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters
Matej Šebenik
 30. 4. 2026 | 09:16
3:32
A+A-

Prenovljena serija spletnih turnirjev na strani chess.com letos predstavlja kvalifikacijsko sito za avgustovski svetovni pokal v e-športih, kjer bo šah po lanskoletni premieri drugič del tekmovalnega programa. Norvežan Magnus Carlsen ima na njem kot branilec naslova avtomatično zagotovljeno svoje mesto, vseeno pa je igral tudi na tradicionalno močnem spletnem turnirju. Kot je dejal, se je za nastop odločil v zadnjem trenutku in je bil celo brez svojega računalnika in miške, zato je bil prisiljen igrati na ženini tablici. Slednje potencialno predstavlja precejšen hendikep, saj pri hitrih zaključkih partij lahko odločajo stotinke sekund. Še posebej to velja v letošnjem formatu, ko imajo igralci za celotno partijo na voljo samo deset minut brez časovnega dodatka po odigranih potezah.

Izkazalo se je, da Carlsen konkurentom lahko prepusti tovrstno prednost in še vedno ostane korak pred njimi ter konča na vrhu. V uvodnih krogih izločilnih bojev je bil sila prepričljiv, saj je mini-dvoboja štirih partij v osmini finala in v četrtfinalu proti Armencu Šantu Sargsjanu ter Nemcu Vincentu Keymerju predčasno odločil v svojo prid z rezultatom 2,5 proti 0,5. Precej več dela je imel nato v polfinalu z 19-letnim Belorusom Denisom Lazavikom, ko je izgubil prvo partijo dvoboja in si je nato napredovanje v finale zagotovil šele v tako imenovani zlati partiji.

Šah diagram FOTO: Šzs
Beli na potezi.

Carlsen – Keymer, Internet 2026 Katera je ključna poteza, s katero beli prevlada v nastali končnici?

REŠITEV: 1.Txd6!, saj v primeru jemanja 1…cxd6 beli neubranljivo promovira kmeta po

       2.c7. Slednji je bil odločilni dejavnik tudi v zaključku partije po 1…Th2+ 2.Ke1

       2…Th1+ 3.Kf2 Th2+ 4.Kg3 Tc2 5.Td7+ Kd6 6.d6 Txc3+ 7.Kg4, ko je črni priznal

       poraz.

Carlsen na koncu bolj iznajdljiv

Tudi v prvem dvoboju finala proti Poljaku Janu-Krzysztofu Dudi se je znašel v zaostanku in je v četrti partiji nujno potreboval zmago s črnimi figurami. To mu je uspelo, tako kot tudi vnovična zmaga v zlati partiji. Ker pa se je turnir odvijal po sistemu dvojne eliminacije, to še ni bil konec obračunov med očitno razpoloženim Poljakom in Norvežanom. Duda je namreč ugnal Lazavika in si priigral še eno priložnost proti Carlsenu. To je odlično izkoristil in z rezultatom 2,5 proti 0,5 prepričljivo zmagal drugi dvoboj ter tako izsili odločilnega tretjega, ki je odločil končnega zmagovalca.

V njem se je Carlsen uspel ekspresno otresti neprijetnih občutkov po predhodnem porazu in je prevzel vodstvo, Duda pa je še enkrat več poskrbel za napetost do samega konca. Z belimi figurami je potreboval zmago in si je za to pripravil odlično priložnost, saj je tekmeca od samega začetka postavil pod velik pritisk in je imel nekajkrat v razgibanem poteku partije veliko prednost. A je bil Carlsen na koncu bolj iznajdljiv in se je uspel ubraniti ter si s tem zagotoviti prvo mesto. Kljub temu, da mu ni uspelo priti na sam vrh, si je Duda z dobrimi predstavami in drugim mestom ob Carlsenu, Firouzji in Lazaviku kot četrti igralec uspel zagotoviti mesto na omenjenem svetovnem pokalu.

Več iz teme

Magnus Carlsenšahzmaga
ZADNJE NOVICE
12:03
Bralci
PRED PRAZNIKOM

Morate danes še v trgovino? Pripravite se na šok, bralec Viktor opozarja ...

Trgovine bodo jutri, v soboto in nedeljo zaprte.
30. 4. 2026 | 12:03
11:45
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU NOVO MESTO

Iz kokošnjaka odnesli sedem kokoši, iz hleva uzdo in sedlo

Policisti so prijeli še tri osumljence, med njimi mladoletnika, ki so v Mirni Peči poskušali ukrasti 16 pnevmatik.
30. 4. 2026 | 11:45
11:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Kavni posladek iz treh sestavin, ki ga naredite v nekaj minutah (VIDEO)

Se še spomnimo »kavnega oblaka«, ki smo ga množično pripravljali v času epidemije? Tokrat prihaja njegova bolj naravna, nekoliko bolj prefinjena različica. Namesto sladkorja uporabimo med, rezultat pa je svilnata krema z bogatim okusom in rahlo penasto teksturo.
Mirjam Grilc30. 4. 2026 | 11:30
11:25
Bulvar  |  Tuji trači
VISOK OBISK

Ne boste verjeli, kaj je kralj Karel podaril Trumpu: darilo ima skrivnostno ozadje

Darilo, ki ga je kralj Karel III. podaril predsedniku Donaldu Trumpu, ima pomemben zgodovinski pomen, povezan z odnosi med ZDA in britansko monarhijo.
30. 4. 2026 | 11:25
11:02
Bulvar  |  Zanimivosti
SPLETNA SENZACIJA

»Kdo je ta diva?« Stara mama v električnem vozičku ustavila promet (VIDEO)

Posnetek je zabaval številne gledalce, v komentarjih pa se je pojavil plaz odzivov.
30. 4. 2026 | 11:02
10:48
Novice  |  Slovenija
RAST CEN

Slovence res lahko boli glava! To so šokantni podatki o aprilski inflaciji

Cene življenjskih potrebščin so bile ob dražjih naftnih derivatih zaradi vojne na Bližnjem vzhodu za 3,1 odstotka višje kot aprila lani.
30. 4. 2026 | 10:48

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
Novice  |  Slovenija
EVROPSKI TRG DELA

Ne boste verjeli, koliko več lahko zaslužijo Slovenci v tujini

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:29
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
V HLADILNIKU

Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 11:22
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE NAPRAVE

Ali mi telefon prisluškuje? Kako Samsung varuje vašo zasebnost

Vprašanje, ki ga danes zastavlja skoraj vsak uporabnik pametnega telefona, je življenjsko in neprijetno. Ali telefon posluša pogovore, ali aplikacije zbirajo več podatkov, kot bi morale, in ali je vse, kar počnemo na zaslonu, res samo naše.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 12:04
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki