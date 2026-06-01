  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KOLESARSTVO

Maraton Franja ima 45 let in devet legend: na njej sta bili tudi legendi kolesarstva, ki ju vsi poznate

Svečano na predstavitvi našega največjega kolesarskega praznika. Letos pričakujejo okoli 6000 udeleženk in udeležencev.
V imenu medijske hiše Delo je priznanje za dolgoletno podporo maratonu Franja prevzel direktor in v. d. odgovornega urednika Dejan Novaković.

V imenu medijske hiše Delo je priznanje za dolgoletno podporo maratonu Franja prevzel direktor in v. d. odgovornega urednika Dejan Novaković.

Direktor Gorazd Penko ne bi mogel prirediti tako velikega kolesarskega praznika brez podpore predsednika upravnega odbora BTC Jožeta Mermala, ljubljanskega podžupana Aleša Čerina in glavnega izvršnega direktorja BTC Damjana Kralja.

Direktor Gorazd Penko ne bi mogel prirediti tako velikega kolesarskega praznika brez podpore predsednika upravnega odbora BTC Jožeta Mermala, ljubljanskega podžupana Aleša Čerina in glavnega izvršnega direktorja BTC Damjana Kralja.

Direktor Gorazd Penko in deveterica najbolj vztrajnih, ki je prekolesarila vseh 44 maratonov.

Direktor Gorazd Penko in deveterica najbolj vztrajnih, ki je prekolesarila vseh 44 maratonov.

Tone Fornezzi - Tof si je skupaj z Zvonetom Zanoškarjem in Ivanom Winklerjem zamislil maraton Franja. FOTOGRAFIJE: Leon Vidic

Tone Fornezzi - Tof si je skupaj z Zvonetom Zanoškarjem in Ivanom Winklerjem zamislil maraton Franja. FOTOGRAFIJE: Leon Vidic

V imenu medijske hiše Delo je priznanje za dolgoletno podporo maratonu Franja prevzel direktor in v. d. odgovornega urednika Dejan Novaković.
Direktor Gorazd Penko ne bi mogel prirediti tako velikega kolesarskega praznika brez podpore predsednika upravnega odbora BTC Jožeta Mermala, ljubljanskega podžupana Aleša Čerina in glavnega izvršnega direktorja BTC Damjana Kralja.
Direktor Gorazd Penko in deveterica najbolj vztrajnih, ki je prekolesarila vseh 44 maratonov.
Tone Fornezzi - Tof si je skupaj z Zvonetom Zanoškarjem in Ivanom Winklerjem zamislil maraton Franja. FOTOGRAFIJE: Leon Vidic
Miha Hočevar
 1. 6. 2026 | 17:01
0:21
A+A-

Maraton Franja bo od 12. do 14. junija doživel častitljivo 45. izvedbo. Zato je bila predstavitev v Kristalni palači tokrat še posebej slovesna. Plakete in medalje so podelili številnim podpornikom in prostovoljcem, ki so prireditev za največje zanesenjake pod okriljem KD Rog – na prvem maratonu leta 1982 se jih je zbralo okoli 700 – povzdignili v svetovno priznani kolesarski praznik. Ta bo v BTC in na slovenske ceste spet privabil okoli 6000 udeleženk in udeležencev.

Tone Fornezzi - Tof si je skupaj z Zvonetom Zanoškarjem in Ivanom Winklerjem zamislil maraton Franja. FOTOGRAFIJE: Leon Vidic
Tone Fornezzi - Tof si je skupaj z Zvonetom Zanoškarjem in Ivanom Winklerjem zamislil maraton Franja. FOTOGRAFIJE: Leon Vidic

Brez priznanj kajpak niso ostali najbolj vztrajni kolesarji, deveterica legend Franje, ki so prekolesarili vseh 44 dosedanjih maratonov: Roman Blatnik, Ljubo Dobaj, Dušan Dobnikar, Jože Dovžan, Ivan Ertl, Bojan Mandeljc, Konrad Merlak, Andrej Repovš in Ferdinand Vičič.

Nekoč so na prireditvi, ki so jo zasnovali Zvone Zanoškar, Ivan Winkler in Tone Fornezzi - Tof, startali v Tacnu, od leta 2003 pa v BTC, kar je Franji dalo zagon, da je postala kolesarski praznik za vse. »Izjemni dogodek, veličastna Franja praznuje jubilej, ki pa ne bi bil pravi brez vas in 7000 do 8000 udeležencev. Med nami je še vedno eden od idejnih očetov Tof, žal ni več Winklerja in Zanoškarja. Ve se, kdo je bil vizionar, mi smo z veseljem nadaljevali to pot. Leta 2003 je bila selitev v BTC nujna, če smo si želeli rast. Takšnega prostora, kot ga imamo v Ljubljani, ni na svetu. Brez izjemnih pokroviteljev ne bi šlo, pa tudi ne brez Mestne občine Ljubljana. Najboljši kolesarji na svetu so svojo pot začeli na Franji, tu sta bila Tadej Pogačar in Primož Roglič, pa tudi Andrej Hauptman in Gorazd Penko. Zelo pomembno je, kam peljemo Franjo v prihodnje. To je humana, solidarna prireditev, ki združuje vse od najmlajših do najstarejših. V tem kontekstu smo mednarodno najmočnejši, to je prava manifestacija amaterskega kolesarstva,« je povedal Jože Mermal, predsednik upravnega odbora BTC in dolgoletni predsednik organizacijskega odbora Franje.

Najboljši kolesarji na svetu so svojo pot začeli na Franji, tu sta bila Tadej Pogačar in Primož Roglič.

Penkovih 25 let

Ob tem se je zahvalil tudi direktorju Gorazdu Penko, za katerega bo letošnja Franja tudi jubilejna, vodil jo bo 25. »Dogodek je vsako leto čustven, še posebej, ko opazim, da vedno naletim na dobro voljo pri pokroviteljih, da so vsi pripravljeni sodelovati. To je moja 25. Franja, ne vem, ali bom dočakal 50. To je trenutek, ko se je treba zahvaliti vsem, ki so nam toliko let stali ob strani in ustvarjali to zgodbo. Če bi bilo to mogoče, bi na ta dogodek povabil tudi publiko ob trasi. Navijači so tisti, ki naši prireditvi dajo piko na i,« je dejal Penko, ki s svojo ekipo tudi letos pripravlja praznik s sedmimi prireditvami.

Direktor Gorazd Penko ne bi mogel prirediti tako velikega kolesarskega praznika brez podpore predsednika upravnega odbora BTC Jožeta Mermala, ljubljanskega podžupana Aleša Čerina in glavnega izvršnega direktorja BTC Damjana Kralja.
Direktor Gorazd Penko ne bi mogel prirediti tako velikega kolesarskega praznika brez podpore predsednika upravnega odbora BTC Jožeta Mermala, ljubljanskega podžupana Aleša Čerina in glavnega izvršnega direktorja BTC Damjana Kralja.

Odprl ga bo petkov kronometer od BTC do Domžal in nazaj (21,2 km, start 17.00), sledili bodo sobotni zmajev MTB izziv (108 km, od 7.00 do 9.00), barjanka (77 km, 8.00), družinsko-šolski maraton (25 km, 16.00), otroški izziv (1 km, 16.30) ter nedeljska veliki (156 km, 9.00) in mali maraton (97 km, 10.30).

»Ni velikih novosti, razen del na cestah. Nekoliko je spremenjena trasa gorskokolesarskega izziva, ki je še težja kot lani, saj je sedem kilometrov daljša. Je izziv, ki ga zmorejo le redki, zato bo v kratkem bržkone padla ideja, da pripravimo še nekoliko krajšo gorskokolesarsko traso. Želimo imeti tovrstni dogodek z več udeleženci,« se je v prihodnost ozrl Penko, ki letos pričakuje podobno udeležbo kot minula leta.

Direktor Gorazd Penko in deveterica najbolj vztrajnih, ki je prekolesarila vseh 44 maratonov.
Direktor Gorazd Penko in deveterica najbolj vztrajnih, ki je prekolesarila vseh 44 maratonov.

»Zadnji teden pričakujemo največji naval na družinskem maratonu in barjanki, tako da pričakujemo od 5500 do 6000 udeleženk in udeležencev. To ne bo rekord, je pa v trendu našega maratona in drugih podobnih prireditev,« je nadaljeval komandant parade, ki je vodenje maratona pred četrt stoletja prevzel od Zvoneta Zanoškarja.

Prva skrb prirediteljev je varnost udeležencev, ki bodo morali letos biti pozorni na nekaj nevarnih odsekov. »Opozorili jih bomo na dela na spustu s Kladja na velikem maratonu ter na spustu s Suhega Dola proti Gorenji vasi na malem. Zaradi del bo obvoz pri Skaručni, zato je trasa za poldrugi kilometer daljša. Opozoriti velja še na spremenjen zaključek čez krožišče pri Žalah. Že pri krožišču pri POP TV bodo šli kolesarji na nasprotni vozni pas, ker bi bilo zaradi nove ureditve krožišča nevarno iti po dosedanji trasi. Tako smo rešili tudi skoraj vsakoletne zaplete, ko so si nekateri po levi strani krajšali pot čez krožišče. Zdaj gremo po najkrajši poti, ki je tudi najvarnejša,« je še povedal Penko. 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

maraton FranjakolesarstvoPrimož RogličTadej Pogačar
ZADNJE NOVICE
18:28
Novice  |  Slovenija
NAPETO V DZ

»Kje so konkretni ukrepi?« Opozicija ostro nad Cigler Kraljem na parlamentarnem odboru

Zvečer nadaljevanje zaslišanja Cigler Kralja na matičnem odboru.
1. 6. 2026 | 18:28
18:13
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
SRHLJIV TREND V REGIJI

»Otroci morilci« vse bolj priljubljeni v srbskih klanih, pripravljeni ubijati tudi za 1.000 evrov

Za klane so to »potrošni vojaki«. Če jih aretirajo, naročniki ostanejo zaščiteni.
1. 6. 2026 | 18:13
18:00
Lifestyle  |  Stil
POMENLJIVO

Pet znakov, da je vaš partner sebičen v postelji (in kaj storiti)

Če se eden od partnerjev med rjuhami osredotoča le na lasten užitek, je to lahko jasen znak sebičnosti.
1. 6. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Adijo angleška trata: Slovenci množično opuščajo popolno zelenico in prisegajo na to rešitev

Popolno pokošene trate odhajajo iz mode. Slovenci vse pogosteje izbirajo mikrodeteljico in naravne zelenice, ki zahtevajo manj dela in vode.
1. 6. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: ta torek prinaša še posebej bogato paleto nebesnih vplivov

Dan, ko se Lunin sijaj prepleta z energijami Marsa in Saturna.
1. 6. 2026 | 18:00
17:56
Bulvar  |  Tuji trači
ŠKANDAL V WINDSORJU

Drama v britanski kraljevi straži, policisti naj bi spali med varovanjem kralja

21 policistov so po aferi premestili. Buckinghamska palača se na dogajanje za zdaj ni odzvala.
1. 6. 2026 | 17:56

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
ŠKODE V STANOVANJIH

Spori med sosedi so se razplamteli

Največ škod še vedno povzročajo izlivi vode, ki jih zavarovanje ne krije vedno, krepijo pa se drugi vzroki.
25. 5. 2026 | 10:31
Promo
Lifestyle  |  Polet
ZDRAVJE

Beljakovine: hranilo, na katero pogosto pomislimo prepozno

Beljakovine pomagajo pri regeneraciji, ohranjanju moči in daljši sitosti, pomembne pa niso le za športnike, ampak za vsakogar.
1. 6. 2026 | 11:38
Promo
Novice  |  Slovenija
KJE POLNITI

Ena kartica za polnjenje po vsej Sloveniji?

Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
Promo Slovenske novice29. 5. 2026 | 06:53
Promo
Novice  |  Svet
NOVOST

Vas zanima, kakšna je luna od blizu?

Pametni telefoni danes ne tekmujejo več le v številu megapikslov, ampak predvsem v tem, kako hitro pomagajo ustvariti vsebino za družbena omrežja.
Promo Slovenske novice27. 5. 2026 | 15:11
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
ŠKODE V STANOVANJIH

Spori med sosedi so se razplamteli

Največ škod še vedno povzročajo izlivi vode, ki jih zavarovanje ne krije vedno, krepijo pa se drugi vzroki.
25. 5. 2026 | 10:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
ZDRAVJE

Beljakovine: hranilo, na katero pogosto pomislimo prepozno

Beljakovine pomagajo pri regeneraciji, ohranjanju moči in daljši sitosti, pomembne pa niso le za športnike, ampak za vsakogar.
1. 6. 2026 | 11:38
Promo
Novice  |  Slovenija
KJE POLNITI

Ena kartica za polnjenje po vsej Sloveniji?

Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
Promo Slovenske novice29. 5. 2026 | 06:53
PromoPhoto
Novice  |  Svet
NOVOST

Vas zanima, kakšna je luna od blizu?

Pametni telefoni danes ne tekmujejo več le v številu megapikslov, ampak predvsem v tem, kako hitro pomagajo ustvariti vsebino za družbena omrežja.
Promo Slovenske novice27. 5. 2026 | 15:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SLUH

Se dogaja tudi vam? Preverite, da ne bo prepozno

Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
28. 5. 2026 | 07:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
FRANCOSKI ŠARM

Zakaj Peugeot še vedno stavi na dizel

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
29. 5. 2026 | 11:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Kmalu bo znano: kdo bodo slovenski zmagovalci?

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
29. 5. 2026 | 07:55
PromoPhoto
Bulvar  |  Glasba in film
KONCERTI

Končno: Katarza v Ljubljani

Zanimivi koncertni sporedi, izvrstni dirigenti in navdihujoči solisti
Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 09:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KOLENO

Ko v kolenu zaslišiš pok: poškodba narastišča meniskusa

Poškodbe meniskusa so v ortopedski ambulanti stalnica. Večina od njih se pokaže jasno: bolečina, oteklina, mehanski simptomi.
1. 6. 2026 | 13:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE

Ste res izbrali najboljšega ponudnika zase?

Nakupna pot B2B-odločevalca je bila še pred nekaj leti razmeroma predvidljiva – vsekakor veliko bolj kot danes.
Promo Slovenske novice27. 5. 2026 | 08:43
Novice  |  Slovenija
PRENOVA DOMA

Najprej sanacija, čez dve leti pa sledi urgentni klic

Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
25. 5. 2026 | 10:37
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIKA

99,99 % nižja cena elektrike do priklopa

Samooskrba z električno energijo ni več zgolj odločitev za lastno proizvodnjo iz sončnega vira – postaja celovita energetska rešitev prihodnosti.
1. 6. 2026 | 14:19
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših

To je bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših ljudi. Spoznajte spondilozo in se pravočasno odzovite na bolečine v hrbtenici.
26. 5. 2026 | 08:57
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Nepozabna destinacija, ki vzbuja veliko zanimanja pri Slovencih

Vedno več ljudi na dopustu išče manjše kraje, domačnost in gostitelje, ki jim pokažejo svojo Hrvaško.
2. 5. 2026 | 10:08
Promo
Razno
LEPOTA

Keune predstavlja nove ključne izdelke za profesionalno oblikovanje las

Ustvarjeno v sodelovanju z vrhunskimi frizerskimi strokovnjaki in vodilnimi znanstveniki je linija Keune Style premišljeno zasnovana do popolnosti.
Promo Slovenske novice1. 6. 2026 | 14:46
Novice  |  Slovenija
PISARNE

Nova pravila poslovnih stavb

Trendom se morajo prilagajati tudi poslovne nepremičnine, pri čemer je pomembna dostopnost in možnost parkiranja.
25. 5. 2026 | 10:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZANIMIVO

To so najbolj ogrožene pasme v Sloveniji (VIDEO)

V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
26. 5. 2026 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Ste vedeli? To je druga plat umetne inteligence

Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 08:11
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Schwarzwaldske kocke brez peke – najbolj sočna sladica tega poletja (VIDEO)

Sladica, polna sadne svežine, pričara nostalgijo po klasični schwarzwaldski torti – v še bolj mamljivi različici za poletna druženja.
28. 5. 2026 | 06:05
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HLAJENJE

Zakaj se v nekaterih domovih počutimo bolje kot v drugih?

Nekoč smo klimatsko napravo povezovali predvsem z nekaj najbolj vročimi poletnimi dnevi. Danes je njena vloga precej širša.
27. 5. 2026 | 10:32
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Ali je zdaj pravi trenutek za nakup stanovanja?

Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
25. 5. 2026 | 10:28
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČA HRANA

Slovenski pridelovalci razkrivajo, kaj se skriva za kakovostjo

Lokalno pridelana hrana ima prednost, ki jo kupci vedno bolj cenijo. Pot do trgovskih polic še nikoli ni bila tako kratka.
28. 5. 2026 | 08:47
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEMENCA

Brezplačne vaje za spomin in ustvarjanje

Spominčica – Alzheimer Slovenija že vrsto let skrbi za podporo osebam z demenco in njihovim svojcem ter si prizadeva za bolj kakovostno življenje vseh, ki se srečujejo z demenco.
9. 5. 2026 | 14:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

To so slovenska podjetja, ki z zaposlenimi delajo drugače

Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
29. 5. 2026 | 08:18
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Prihaja nova valuta, toda kdo ima ključ od blagajne?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
27. 5. 2026 | 08:19
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki