Španski dirkač Marc Marquez (Ducati) je z osmim mestom na dirki za veliko nagrado Portugalske v Portimau že osmič v karieri osvojil naslov svetovnega prvaka v razredu motoGP. Pred zadnjo preizkušnjo v sezoni svetovnega prvenstva ima pred najbližjim zasledovalcem Jorgejem Martinom (Aprilia) neulovljivih 43 točk prednosti.

Marquezu je navkljub odstopu na sobotnem sprintu za nov naslov svetovnega prvaka zadoščala že uvrstitev do devetega mesta, če bi Martinu uspelo zmagati. V primeru, če bi bil slednji drugi, pa se Marquez ne bi smel uvrstiti slabše od 14. mesta. Dirko je sicer dobil Italijan Marco Bezzecchi (Aprilia), ki je slavil pred Špancema Martinom in Raulom Fernandezom (Trackhouse). Svetovi prvak Marquez, ki je lovoriko ubranil še drugič zaporedoma, je bil večino dirke v ozadju, a na koncu vseeno zasedel osmo mesto, kar mu je zadoščalo za nov naslov. V skupnem seštevku je Španec na dosedanjih dirkah zbral 439 točk, njegova najbližja zasledovalca Martin in Bezzecchi pa 396 oziroma 394.

Prehitel Rossija

Marquez je tako že osmič postal svetovni prvak v razredu motoGP in se tako na vrhu večne lestvice izenačil z Giacomom Agostinijem. S tem je prehitel Valentina Rossija, ki ima sedem naslovov v razredu motoGP. Naslov bo lahko proslavil na zadnji dirki letošnje sezone, ki bo na sporedu prihodnjo nedeljo, ko se bo motociklistična karavana preselila v Valencio.