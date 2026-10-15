  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
EVROPSKA LIGA

Maribor uvrščen na čakalni seznam

Nogometaši Celja drevi (18.45) v boj za evropsko zmago. Ciprska Omonia ima v ekipi tudi slovenskega aduta.
Papa Daniel in Celjani načrtujejo prvo zmago v evropski ligi. FOTO: Blaž Samec

Papa Daniel in Celjani načrtujejo prvo zmago v evropski ligi. FOTO: Blaž Samec

Stadion Z'dežele ne bo tako poln, kot je bil v odločilni tekmi za uvrstitev v ligo prvakov: FOTO: Blaž Samec

Stadion Z'dežele ne bo tako poln, kot je bil v odločilni tekmi za uvrstitev v ligo prvakov: FOTO: Blaž Samec

Trener Zoran Zeljković je celjsko poglavje začel v Leverkusnu. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters

Trener Zoran Zeljković je celjsko poglavje začel v Leverkusnu. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters

Papa Daniel in Celjani načrtujejo prvo zmago v evropski ligi. FOTO: Blaž Samec
Stadion Z'dežele ne bo tako poln, kot je bil v odločilni tekmi za uvrstitev v ligo prvakov: FOTO: Blaž Samec
Trener Zoran Zeljković je celjsko poglavje začel v Leverkusnu. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters
 15. 10. 2026 | 05:35
4:29
A+A-

Slovenski nogometni prvaki Celjani v svoji zgodovinski prvi tekmi v evropski ligi v Leverkusnu niso imeli realnih možnosti za presenečenje proti enemu od najboljših nemških klubov Bayerju (0:2). V današnji drugi tekmi, zanje prvi domači, je razmerje sil drugačno: tekmec za prvo zmago in za prvih 450.000 evrov denarne nagrade je premagljiv, toda ... Omonia na štadion Z'dežele prihaja kot pokalni prvak Cipra in kot zmagovalec uvodne tekme v EL proti španski Celti.

Prav Slovenec Jure Balkovec je z evrogolom »sklatil« Špance in poslal jasno sporočilo Celjanom: zeleno-beli iz Nikozije prihajajo po poln plen. Glede na formo so tekmeci pod taktirko norveškega trenerja Henninga Berga v vlogi favoritov, toda tudi Celjani pod vodstvom Zorana Zeljkovića kažejo znake okrevanja in stabilnosti, ki jim je manjkala v zahtevnem obdobju kvalifikacij za ligo prvakov in tekmovanju na dveh frontah. Navijačev še niso povsem prepričali, o čemer govori tudi nekoliko slabša napoved o tem, kako številčno podporo bodo imeli na tribunah štadiona. Ta ne bo poln, zahodna tribuna bo zaprta.

Nič o štajerskem derbiju

Za Zeljkovićevega predhodnika Vitorja Campelosa je bila usodna domača fronta, ki je za Celjane postala breme in ne »igrišče« za nabiranje samozavesti, kot je bila v obdobjih Alberta Riere. Nedeljski štajerski derbi v Ljudskem vrtu – morda tudi tekma sezone za prvoligaške ambicije o ubranitvi naslova prvaka – naj bi bila za del celjske posadke celo v prednosti pred drevišnjim evropskim večerom. Prav neenotna opredeljenost je nevarnost, s katero se je moral zadnje tedne ob neprijetni odsotnosti več reprezentantov soočati Zeljković.

»Štajerski derbi ni pomembnejši. Fantom sem jasno povedal, da je najpomembnejša tekma vsaka naslednja. In ta je evropska,« je Ljubljančan na celjskem trenerskem stolčku razkril, katera tekma šteje in s kakšno držo naj bi se lotil nasprotnikov z velikimi apetiti.

»Ciprčani so podobni nam. Lahko pričakujete, da bomo pogumni in bomo od prve minute igrali za zmago, kar pa ne pomeni, da bomo igrali brezglavo,« je napovedal Zeljković, ki ima v primerjavi z izkušenejšim Bergom manj vredno moštvo, z manj tujci ter izkušnjami.

Celjani so po Bayerju v domačem prvenstvu v Murski Soboti igrali brez golov, doma pa v soboto z minimalnim izidom premagali Aluminij. Razpleta brez žoge v svoji mreži kažeta, da obrambni del ekipe stopnjuje formo, medtem ko nekoč najučinkovitejši napad lige še strelja s praznimi naboji.

Stadion Z'dežele ne bo tako poln, kot je bil v odločilni tekmi za uvrstitev v ligo prvakov: FOTO: Blaž Samec
Stadion Z'dežele ne bo tako poln, kot je bil v odločilni tekmi za uvrstitev v ligo prvakov: FOTO: Blaž Samec
Trener Zoran Zeljković je celjsko poglavje začel v Leverkusnu. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters
Trener Zoran Zeljković je celjsko poglavje začel v Leverkusnu. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters

»V napadu je še veliko rezerv,« je – več kot to ne, ko gre za uganko, kdo bo prvi napadalec – razkril Zeljković, ki ima v moštvu dve orjaški devetici »brez dinamita«, Armandasa Kučysa in Blaža Kramerja. Slednji je tihi favorit za nastop v konici napada, v zvezni vrsti je bliže udarni enajsterici še eden od »last minute« novincev Luka Vešner Tičić.

Sledita dva Avstrijca

Eden od nezamenljivih je vratar Žan Luk Leban, ki je v Leverkusnu še povišal vrednost svojih delnic za »odhod na boljše«. »Obrambno smo trdni, toda igrati moramo tako, kot znamo,« je zarisal pot do prve zmage 23-letni reprezentant.

450 tisoč evrov je vredna zmaga v evropski ligi.

6 golov, štiri v kvalifikacijah za EL in dva v prvenstvu, je dosegel najboljši strelec Omonie, 33-letni Francoz Loïs Diony.

15 milijonov evrov velja na trgu ekipa Celja, 21 milijonov ekipa Omonie.

Dolga celjska klop je prednost, ko gre moštvu kot po maslu, ko se še lovi, jeziček na tehtnici na eno ali drugo stran nagibajo tudi trenerjeve odločitve. Če gre kaj na roko Zeljkoviču, je možnost, da lahko hitro popravi eno ali dve napačni odločitvi pri izbiri udarnih mož. Toda »škarje in platno« bodo imeli v rokah nogometaši. Naslednji tedni do novega reprezentančnega odmora bodo zanje in za rezultatsko uspešnost kluba usodni. Tudi v Evropi, saj imajo Celjani lepo priložnost za sanjski scenarij, saj bodo že naslednji teden gostili prvega od avstrijskih tekmecev v skupini, Salzburg, 5. novembra bodo gostovali v Gradcu pri Sturmu. Ne sodita več v kategorijo izrazitih favoritov. Gorazd Nejedly

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

NK Celjeevropska ligaZoran Zeljkovićnogomet
ZADNJE NOVICE
06:05
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
OBSOJEN

Ubil slaščičarja, v zapor gre za sedem let

Gregor Finc dejanje v Grosuplju storil bistveno zmanjšano prišteven. Hipotetična razmišljanja obrambe niso prepričala sodnega senata.
Aleksander Brudar15. 10. 2026 | 06:05
06:00
Bulvar  |  Suzy
ZVEZDE INSTAGRAMA

Nina Strnad: Ko glas postane dotik (Suzy)

So ljudje, ki glasbo izvajajo, in tisti, ki jo nosijo v sebi. Ona pa jo živi. Že od prvih pevskih korakov nas s svojim izjemnim glasom ne le očara, temveč tudi nežno poboža.
15. 10. 2026 | 06:00
06:00
Novice  |  Slovenija
ODDIH

Bi krompirjeve počitnice radi preživeli v termah? Kar globoko bo treba seči v žep

Ponekod ponujajo počitniške ugodnosti ter brezplačno nastanitev za otroke določene starosti.
15. 10. 2026 | 06:00
05:35
Šport  |  Tekme
EVROPSKA LIGA

Maribor uvrščen na čakalni seznam

Nogometaši Celja drevi (18.45) v boj za evropsko zmago. Ciprska Omonia ima v ekipi tudi slovenskega aduta.
15. 10. 2026 | 05:35
05:00
Premium
Novice  |  Slovenija
VZROK SMRTI NI ZNAN

Brezdomec Bobi je umrl v reki

V kanalu Tržiške Bistrice se je končalo življenje Bojana Hrvatina, ki je živel v prikolici v gozdu. Domačini se ga spominjajo kot prijaznega in mirnega človeka, ki nikomur ni storil nič žalega.
Tina Horvat15. 10. 2026 | 05:00
23:15
Novice  |  Svet
NEVERJETNO

Presenečeni celo znanstveniki: v enem tednu je ta žival dobila novo srce

Domnevajo, da je takšna strategija preživetja povezana s paraziti.
14. 10. 2026 | 23:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PREGLED

Na Simonovi napotnici je pisalo »hitro«. Kako hitro je v resnici čakali?

Čakalne dobe za nekatere specialistične preglede se merijo v mesecih ali letih. Poglejte, kakšne možnosti imate, ko želite do diagnoze in zdravljenja prej.
12. 10. 2026 | 14:41
Promo
Novice  |  Slovenija
SKUPAJ ZA VARNOST

Po katastrofalnem žledolomu pomembna novost

Cirkovce, 29. september 2026 – Na poligonu RTP Cirkovce je potekala tretja skupna vaja GIZ distribucije električne energije za postavitev havarijskih stebrov.
Promo Slovenske novice6. 10. 2026 | 11:51
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKOVOST

Slovenski izdelek na preizkušnji: napake niso bile dovoljene

Koliko tresljajev prenese baterija električnega kolesa in kaj se zgodi, če zagori? V preizkusnem laboratoriju SIQ, Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, namenoma povzročijo tudi okvare, ki si jih doma ne želimo.
8. 10. 2026 | 13:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UŽITEK

Odličen okus in precej nenavadne sestavine

VEGSI prinaša fermentirane rastlinske izdelke na osnovi boba in namaze na osnovi sončničnih beljakovin, certificirane z mednarodno priznano oznako V-Label.
Promo Slovenske novice14. 10. 2026 | 11:26
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PREGLED

Na Simonovi napotnici je pisalo »hitro«. Kako hitro je v resnici čakali?

Čakalne dobe za nekatere specialistične preglede se merijo v mesecih ali letih. Poglejte, kakšne možnosti imate, ko želite do diagnoze in zdravljenja prej.
12. 10. 2026 | 14:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SKUPAJ ZA VARNOST

Po katastrofalnem žledolomu pomembna novost

Cirkovce, 29. september 2026 – Na poligonu RTP Cirkovce je potekala tretja skupna vaja GIZ distribucije električne energije za postavitev havarijskih stebrov.
Promo Slovenske novice6. 10. 2026 | 11:51
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KAKOVOST

Slovenski izdelek na preizkušnji: napake niso bile dovoljene

Koliko tresljajev prenese baterija električnega kolesa in kaj se zgodi, če zagori? V preizkusnem laboratoriju SIQ, Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, namenoma povzročijo tudi okvare, ki si jih doma ne želimo.
8. 10. 2026 | 13:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UŽITEK

Odličen okus in precej nenavadne sestavine

VEGSI prinaša fermentirane rastlinske izdelke na osnovi boba in namaze na osnovi sončničnih beljakovin, certificirane z mednarodno priznano oznako V-Label.
Promo Slovenske novice14. 10. 2026 | 11:26
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOST

To je večja grožnja, kot si predstavljate

Podatki so lahko varno shranjeni, podjetje pa kljub temu nima popolnega pregleda nad tem, kdo ima najvišje dostope, kaj z njimi počne in komu jih odobri.
Promo Slovenske novice14. 10. 2026 | 12:44
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
AVTOMOBILIZEM

Konec strahu pred prazno baterijo? Mercedes obljublja do 762 kilometrov

Mercedes-Benz razreda C že več kot 40 let združuje eleganco, udobje in vozno dinamiko. Zdaj prvič v zgodovini prihaja tudi kot povsem električni avtomobil.
Promo Delo13. 10. 2026 | 08:56
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SKUPNOST ZA PODJETNICE

Ženske, ki si med seboj pomagajo

Dobra mreža ni zbirka vizitk, ampak skupnost ljudi, ki se poznajo dovolj dobro, da si z zaupanjem odpirajo vrata do novih poslov.
Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 13:09
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KAPLJICE

Majhen ritual, ki pomaga pri vsakodnevnih čustvenih izzivih

September otrokom ne prinese le novih zvezkov, urnikov in učilnic. Z njim pride tudi cela vrsta trenutkov, ki jih doživijo prvič.
14. 10. 2026 | 10:55
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVE PNEVMATIKE

Kako globok je vaš profil?

Pred zimo je pravi čas, da preverite pnevmatike, vozne navade in svojo pripravljenost na zahtevnejše razmere.
12. 10. 2026 | 08:46
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Ko se kar naenkrat znajdete v temi ...

Ko na poslovni lokaciji odpove internet, ne izgine le dostop do spleta.
Promo Slovenske novice13. 10. 2026 | 11:54
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Prvakinja ljubljanske drame: »Takšna dejanja bi danes morali prijaviti«

Podkast sovoznik: Pogovor s prvakinjo ljubljanske Drame v podkastu Sovoznik povezuje ustvarjalno svobodo, odnose v zaodrju in skrb za starejše.
Gregor Knafelc8. 10. 2026 | 16:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILIZEM

Pred nakupom avtomobila preverite to: lahko vam prihrani precej denarja

Končna cena je pomembna, vendar lahko o dobri izbiri odločajo tudi dejavniki, na katere ob nakupu pogosto pozabimo.
8. 10. 2026 | 11:19
Promo
Novice  |  Slovenija
KARIERA

Včasih študent za blagajno, danes CEO

Mark Kralj je svojo pot pri podjetju Mimovrste začel kot študent za blagajno, danes pa vodi spletnega trgovca v Sloveniji in na Hrvaškem.
Promo Slovenske novice12. 10. 2026 | 15:36
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SODOBNA LOGISTIKA

Mislite, da ste prihranili? Račun lahko pride pozneje

Izbira viličarja lahko pomembno vpliva na produktivnost in varnost logističnih procesov. Nosilnost in cena sta pri tem pomembna dejavnika, vendar ne edina.
Promo Slovenske novice8. 10. 2026 | 10:42
Promo
Lifestyle  |  Stil
MODNO V PREHODNO OBDOBJE

MANA: Hladni dnevi, tople modne zgodbe

Prešite bunde, mehke pletenine in barve, ki jih zlahka kombiniramo – kolekcija MANA za jesen in zimo prinaša kose za vsakdan, v katerem si želimo udobja in urejenega videza. Prelistajte novi oktobrski katalog MANA in poiščite navdih za svoje najljubše kombinacije v hladnih dneh.
Promo Slovenske novice14. 10. 2026 | 09:33
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
IDEJA ZA IZLET

Dogajanje pod ulicami Gornje in avstrijske Radgone

Voda, nosilka življenja, ima pestro in pisano zgodbo, ki jo lahko skozi večerni sprehod pobližje spoznate.
Promo Slovenske novice8. 10. 2026 | 14:23
Promo
Razno
NAKUPI

Septembrski popis pokazal 548 evrov cenovne razlike

Mnogi mislijo, da je za prihranek treba sklepati kompromise. V resnici obstajajo pametnejši načini, kako zmanjšati stroške, ne da bi pri tem karkoli žrtvovali.
Promo Slovenske novice13. 10. 2026 | 14:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠTUDIJA

Manj kašlja in utrujenosti? Raziskava prinesla zanimive rezultate

Ni pomembno samo, ali zbolimo, ampak tudi, kako okrevamo.
13. 10. 2026 | 08:43
Promo
Novice  |  Slovenija
BOLNIŠKE

Slovenija ima težavo, o kateri se premalo govori

Visok absentizem in manj viden prezentizem podjetja spodbujata k iskanju rešitev za hitrejšo zdravstveno obravnavo zaposlenih.
Promo Slovenske novice7. 10. 2026 | 11:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

5 prehranskih navad za aktiven vsakdan

Pametna skrb za telo se ne začne pri čudežnem živilu, temveč pri majhnih prehranskih odločitvah, ki jih ponavljamo vsak dan.
Promo Slovenske novice14. 10. 2026 | 09:25
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Slovensko zdravstvo pred velikimi spremembami? (video)

Vzajemna po veliki preobrazbi posluje bolje od zastavljenih planov, krepi zdravstvene storitve in svojo rast vse bolj usmerja tudi v regijo.
8. 10. 2026 | 09:34
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VOŽNJA

Trije pogoni v novi preobleki

Bi vam bolj ustrezal kompakten avtomobil za mestne poti ali nekoliko večji SUV za vsakdan in družinske izlete? Peugeota 208 in 2008 imata zdaj še več značaja.
9. 10. 2026 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMENA

Slovenija nepričakovano med najbolj zaželenimi

Slovenska spletna končnica je zaradi novega pomena kratice SI pritegnila izjemno zanimanje. Kaj ta nenadni val pomeni za domača podjetja?
8. 10. 2026 | 08:35
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
TERME

Skrivnost pri sosedih, ki buri domišljijo že 2000 let

Kaj če bi bil največji luksuz na počitnicah preprosto – čas? Čas za sprostitev, za dobro hrano, za naravo in predvsem za trenutke, ko ni treba nikamor hiteti.
13. 10. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBROVITA

Slovensko podjetje za ljudi, ki so ostali spregledani

Podjetje, ki je pred tremi desetletji nastalo zato, da bi delo dobili ljudje, ki jih je trg dela spregledal, danes zaposluje več kot 200 ljudi. Toda zgodba Dobrovite odpira še precej širše vprašanje: ali smo organizacijo dela desetletja prilagajali podjetjem, ko bi jo morali veliko bolj prilagajati človeku?
12. 10. 2026 | 13:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZBIRČNOST

Zakaj se otroci upirajo hrani

Morda je še včeraj z veseljem jedel neko jed, danes pa nad njo viha nos. Ni nujno, da je zato izbirčen, zavračanje hrane je lahko čisto normalen del odraščanja.
8. 10. 2026 | 08:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSNO

S tem lahko pripravite najbolj sočen zrezek

Posoda, v kateri pripravljamo hrano, ima izjemno veliko vlogo pri tem, kako uspešni smo lahko pri kuharskih podvigih, pomembna pa je tudi prezentacija.
Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 10:02
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Vedno daljša vrsta čakajočih

Elektriko potrebujemo za vse več stvari, nove elektrarne in veliki porabniki pa nastajajo hitreje, kot se lahko prilagajajo omrežja.
Promo Slovenske novice7. 10. 2026 | 09:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Pred nami so leta izzivov: en sam dogodek lahko sproži verižno reakcijo

Evropska gospodinjstva imajo veliko prihrankov, podjetja pa za razvoj potrebujejo dolgoročni kapital. Ključno vprašanje je, kako učinkoviteje povezati oboje.
8. 10. 2026 | 09:18
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki