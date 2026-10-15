Maribor uvrščen na čakalni seznam

Slovenski nogometni prvaki Celjani v svoji zgodovinski prvi tekmi v evropski ligi v Leverkusnu niso imeli realnih možnosti za presenečenje proti enemu od najboljših nemških klubov Bayerju (0:2). V današnji drugi tekmi, zanje prvi domači, je razmerje sil drugačno: tekmec za prvo zmago in za prvih 450.000 evrov denarne nagrade je premagljiv, toda ... Omonia na štadion Z'dežele prihaja kot pokalni prvak Cipra in kot zmagovalec uvodne tekme v EL proti španski Celti.

Prav Slovenec Jure Balkovec je z evrogolom »sklatil« Špance in poslal jasno sporočilo Celjanom: zeleno-beli iz Nikozije prihajajo po poln plen. Glede na formo so tekmeci pod taktirko norveškega trenerja Henninga Berga v vlogi favoritov, toda tudi Celjani pod vodstvom Zorana Zeljkovića kažejo znake okrevanja in stabilnosti, ki jim je manjkala v zahtevnem obdobju kvalifikacij za ligo prvakov in tekmovanju na dveh frontah. Navijačev še niso povsem prepričali, o čemer govori tudi nekoliko slabša napoved o tem, kako številčno podporo bodo imeli na tribunah štadiona. Ta ne bo poln, zahodna tribuna bo zaprta.

Nič o štajerskem derbiju

Za Zeljkovićevega predhodnika Vitorja Campelosa je bila usodna domača fronta, ki je za Celjane postala breme in ne »igrišče« za nabiranje samozavesti, kot je bila v obdobjih Alberta Riere. Nedeljski štajerski derbi v Ljudskem vrtu – morda tudi tekma sezone za prvoligaške ambicije o ubranitvi naslova prvaka – naj bi bila za del celjske posadke celo v prednosti pred drevišnjim evropskim večerom. Prav neenotna opredeljenost je nevarnost, s katero se je moral zadnje tedne ob neprijetni odsotnosti več reprezentantov soočati Zeljković.

»Štajerski derbi ni pomembnejši. Fantom sem jasno povedal, da je najpomembnejša tekma vsaka naslednja. In ta je evropska,« je Ljubljančan na celjskem trenerskem stolčku razkril, katera tekma šteje in s kakšno držo naj bi se lotil nasprotnikov z velikimi apetiti.

»Ciprčani so podobni nam. Lahko pričakujete, da bomo pogumni in bomo od prve minute igrali za zmago, kar pa ne pomeni, da bomo igrali brezglavo,« je napovedal Zeljković, ki ima v primerjavi z izkušenejšim Bergom manj vredno moštvo, z manj tujci ter izkušnjami.

Celjani so po Bayerju v domačem prvenstvu v Murski Soboti igrali brez golov, doma pa v soboto z minimalnim izidom premagali Aluminij. Razpleta brez žoge v svoji mreži kažeta, da obrambni del ekipe stopnjuje formo, medtem ko nekoč najučinkovitejši napad lige še strelja s praznimi naboji.

Stadion Z'dežele ne bo tako poln, kot je bil v odločilni tekmi za uvrstitev v ligo prvakov: FOTO: Blaž Samec

Trener Zoran Zeljković je celjsko poglavje začel v Leverkusnu. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters

»V napadu je še veliko rezerv,« je – več kot to ne, ko gre za uganko, kdo bo prvi napadalec – razkril Zeljković, ki ima v moštvu dve orjaški devetici »brez dinamita«, Armandasa Kučysa in Blaža Kramerja. Slednji je tihi favorit za nastop v konici napada, v zvezni vrsti je bliže udarni enajsterici še eden od »last minute« novincev Luka Vešner Tičić.

Sledita dva Avstrijca

Eden od nezamenljivih je vratar Žan Luk Leban, ki je v Leverkusnu še povišal vrednost svojih delnic za »odhod na boljše«. »Obrambno smo trdni, toda igrati moramo tako, kot znamo,« je zarisal pot do prve zmage 23-letni reprezentant.

450 tisoč evrov je vredna zmaga v evropski ligi. 6 golov, štiri v kvalifikacijah za EL in dva v prvenstvu, je dosegel najboljši strelec Omonie, 33-letni Francoz Loïs Diony. 15 milijonov evrov velja na trgu ekipa Celja, 21 milijonov ekipa Omonie.

Dolga celjska klop je prednost, ko gre moštvu kot po maslu, ko se še lovi, jeziček na tehtnici na eno ali drugo stran nagibajo tudi trenerjeve odločitve. Če gre kaj na roko Zeljkoviču, je možnost, da lahko hitro popravi eno ali dve napačni odločitvi pri izbiri udarnih mož. Toda »škarje in platno« bodo imeli v rokah nogometaši. Naslednji tedni do novega reprezentančnega odmora bodo zanje in za rezultatsko uspešnost kluba usodni. Tudi v Evropi, saj imajo Celjani lepo priložnost za sanjski scenarij, saj bodo že naslednji teden gostili prvega od avstrijskih tekmecev v skupini, Salzburg, 5. novembra bodo gostovali v Gradcu pri Sturmu. Ne sodita več v kategorijo izrazitih favoritov. Gorazd Nejedly