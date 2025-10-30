  • Delo d.o.o.
NOGOMET

Maribor v Stožicah lovi prvo zmago

Konec tedna v 1. SNL v znaku derbijev. Zadnja tekma 14. kroga v ponedeljek.
Marko Brest (desno) je veliki Olimpijin dolžnik iz kvote slovenskih igralcev. Foto: Voranc Vogel

Najboljši strelec prvenstva Franko Kovačević je že tri tekme brez gola v 1. SNL. Foto: Facebook

Razpored FOTO: Zx

Mariborčani v tej sezoni še niso premagali tekmecev iz zgornjega dela lestvice. Foto: Mediaspeed
Gorazd Nejedly
 30. 10. 2025 | 08:10
5:06
Se je v Fazaneriji po prvem porazu Celja začela nova, vznemirljivejša sezona? Odgovor bi lahko bil takojšen, v 14. krogu se bosta v soboto v Stožicah pomerila prva zasledovalca Celjanov; Bravo je tisti, ki lahko manj izgubi, Maribor pa veliko. Celjani bodo v drugem sobotnem dvoboju gostili nadležne Kidričane, nedelja je dan za derbi na Bonifiki. Koper je favorit proti Olimpiji, ki ne najde poti iz krize. Prvi derbi tekmecev za obstanek bo v Ajdovščini, zadnja tekma v Domžalah bo šele v ponedeljek.

Ljubljana: Bravo Big Ben – Maribor (sodnik Alen Bubek): Pokalni bitki sredi tedna sta bili zahtevni, a sta bili koristni. Šiškarji že vedo, da si ne morejo privoščiti pristopa s pol moči, na polno in brez zavor so mina za vsakogar. A zdaj so, in ne prvič, v položaju, ko tudi dejansko sezono zapeljejo v bitko za nekaj več. A treba je vedeti, ne živijo od premij, nagrajevalna politika pri Bravu je že dolgo znana. Je ni in je povezana z razvojem igralcem, z možnostjo, da, tisti, ki znajo, hočejo in so motivirani, dobijo priložnost. Mariborčanom so apetite dvignili Sobočani. Za resen naskok na Celjane bodo morali najprej premagati enega od tekmecev iz zgornjega dela lestvice. To je izziv za trenerja Feđo Dudića in za »milijonarje« Benjamina Tetteha, El Arbija Soudanija in še kakšnega tujca iz paketa preveč plačanih za drugo mesto v 1. SNL.

Marko Brest (desno) je veliki Olimpijin dolžnik iz kvote slovenskih igralcev. Foto: Voranc Vogel
7 tekem brez poraza je nanizal Bravo

2 točki je osvojil Maribor proti Celju, Bravu, Kopru in Olimpiji v tej sezoni

Celje: Celje – Aluminij (Bojan Mertik): Albert Riera si za prvi poraz lahko pripiše večji del krivde. Tudi to se zgodi, ko »filozofira in preizkuša«. Za izbiro začetne enajsterice brez klasičnega napadalca strelca je bil kaznovan. Toda kakšna slabša tekma ali dve po sijajnih štirih mesecih sta tudi pričakovani, in ne bi smeli zatresti nog pred sicer neugodnimi, a očitno v zastoju Kidričani. Riera si najbrž ne bo dovolil, da bi začel tekmo brez Franka Kovačevića ali Mateja Poplatnika, če bo najboljšega strelca hranil evropsko tekmo z Legio prihodnji četrtek.

Najboljši strelec prvenstva Franko Kovačević je že tri tekme brez gola v 1. SNL. Foto: Facebook
Koper: Koper – Olimpija (Aleksandar Matković): Zeleno-belih se nihče več ne boji. Tako slabih in razglašenih na igrišču ni bilo že dolgo, a tudi za kakšen vidnejši preobrat ni igralcev. Tujci so igralci zgrešenega profila, a tudi slovenski fantje so bolj kot ne »nesreče«. Eden od velikih dolžnikov je Marko Brest, ki se bo ob takšnem razvoju prej vrnil v Kidričevo, kot da bi v tujini našel plačnika njegove porazne statistke. Koprčani vedo, pri čem so; zmaga daje upanje na kaj več, poraz pomeni, da bo bitka za Evropo zelo napeta.

Razpored FOTO: Zx
Ajdovščina: Primorje – Kalcer Radomlje (Matej Jug): Oboji že čutijo »dihanje za ovratnik«. Še pred mesecem dni so bili na varnem, toda Mura in Domžale sta bila nagrajena za vztrajnost, zaradi česar domači trener Milan Anđelković in tudi gostujoči Jugoslav Trenčovski nimata več mirnega spanca. Počasi bosta morala uporabiti tudi igralni načrt B. V njem pa ne bo več skrivanja za všečnostjo in posledično smolo. Vprašanje je le, ali imata na voljo igralce za bitke za preživetje – izkušene, borbene, razbijače.

Domžale: Domžale – Mura (Damjan Novarlić): Kdo bo nadgradil veliko zmago? Kljub vsemu je bila bolj presenetljiv podvig Domžalčanov v Stožicah kot Sobočanov v svoji Fazaneriji. Prvi ne premorejo zvezdnikov velikega formata – zdrav Haris Vučkić bi to bil, a potem ne bi bil tu –, drugi jih imajo nekaj. Celjski krvnik Dario Vizinger bo morda še kandidat za vrnitev v Celje po odhodu Franka Kovačevića, Luka Bobičanec, Nino Kouter in Alen Korošec so še vedno dodane vrednosti. Ni kaj, domžalski trener si bo moral izmisliti čarobno formulo. Za zmago, ne za točko! 

Prva liga Telemach

Celje          13       10       2       1      37:11       32

Bravo          13       7       3       3       30:19       24

Maribor       13       7       2       3       26:16       23

Koper          13       5       3       4       23:19       21

Olimpija       13       5       3       5       17:18       18

Aluminij       13       5       3       5       19:23       18

Radomlje     13       4       3       6       15:26       15

Primorje       13       3       2       8       16:28       11

Mura             13       2       5       6       11:18       11

Domžale       13       2       2       9       11:28        8

