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ULTRA KOLESARSTVO

Marko Baloh in Kimmy Campbell z zgodovinskim rekordom

Na Dirki preko zahoda konkurenci nista pustila nobenih možnosti.
Dosežek, ki sodi v rubriko - neverjetno. FOTO: Irma Baloh 

Dosežek, ki sodi v rubriko - neverjetno. FOTO: Irma Baloh 

Zmagovalca Marko in Kimmy. FOTO: Irma Baloh 

Zmagovalca Marko in Kimmy. FOTO: Irma Baloh 

Marko in Kimmy na cilju. FOTO: Irma Baloh 

Marko in Kimmy na cilju. FOTO: Irma Baloh 

Dosežek, ki sodi v rubriko - neverjetno. FOTO: Irma Baloh 
Zmagovalca Marko in Kimmy. FOTO: Irma Baloh 
Marko in Kimmy na cilju. FOTO: Irma Baloh 
Miroslav Cvjetičanin
 22. 6. 2026 | 10:47
4:38
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Slovenski ultramaratonski kolesar Marko Baloh in Američanka Kimmy Campbell sta zmagovalca Dirke preko zahoda (Race Across the West – RAW) 2026. Slovensko-ameriška dvojica je na eni najzahtevnejših ultrakolesarskih preizkušenj na svetu dosegla tudi nov rekord trase in za skoraj deset ur izboljšala dosedanji najboljši dosežek.

Medtem ko se kolesarji na Dirki preko Amerike (Race Across America – RAAM) še vedno približujejo cilju v Annapolisu, se je Dirka preko zahoda zaključila že v petek, 19. junija 2026.

Marko Baloh se je letos odločil za nastop v konkurenci dvočlanskih mešanih ekip. Leta 2023 je skupaj z Ryanom Collinsom iz ZDA že postavil rekord trase v konkurenci moških dvojic, letos pa je bil cilj še ambicioznejši, zmaga in nov rekord med mešanimi ekipami.

Zahtevna preizkušnja čez ameriški zahod

Dirka preko zahoda poteka po isti trasi kot prvi del Dirke preko Amerike in velja za eno najtežjih ultramaratonskih kolesarskih preizkušenj na svetu. Tekmovalci morajo premagati kar 1.390 kilometrov in več kot 12.000 višinskih metrov vzponov.

Ekipa Team Baloh Coaching si je za glavni cilj zadala izboljšanje rekorda trase, ki ga je leta 2019 postavila ameriška ekipa Team OB2. Takrat sta Američana dirko končala v času 53 ur in 29 minut, s povprečno hitrostjo 17,36 milje na uro. Za nov rekord je bilo treba voziti s povprečno hitrostjo najmanj 17,4 milje na uro.

Zmagovalca Marko in Kimmy. FOTO: Irma Baloh 
Zmagovalca Marko in Kimmy. FOTO: Irma Baloh 

Odličen začetek in popolna izvedba taktike

Strategija ekipe je temeljila na menjavah vsakih 20 do 25 milj oziroma približno na uro do uro in pol vožnje. V času počitka se je drugi tekmovalec lahko regeneriral, najedel in pripravil na naslednji nastop. Baloh in Campbellova sta dirko začela odlično. Že na prvi časovni postaji Borrego Springs po 142 kilometrih sta si privozila lepo prednost pred vsemi tekmeci. Hkrati sta bila hitrejša tudi od virtualne primerjave z rekordno ekipo Team OB2 in pred predvidenim rekordnim časom.

Med prvo nočjo sta svojo prednost povečevala za pet do deset minut na vsaki časovni postaji. Na zahtevnejših vzponih v Arizoni sta razliko še povečala ter se oddaljila tako od letošnje konkurence kot tudi od dotedanjega rekordnega časa.

Na cesti sta se borila le še z vodilnim na RAAM-u

Edini kolesar, s katerim sta se na trasi redno srečevala, je bil vodilni tekmovalec Dirke preko Amerike, Avstrijec Philipp Kaider.

Ta je bil na poti do izjemnega rezultata in lova na rekord RAAM-a. Po drugi noči pa si je moral vzeti več kot uro počitka za spanje, zato sta Baloh in Campbellova ostala sama na čelu celotne karavane. Prednosti nato nista več izpustila iz rok in kot prva prečkala ciljno črto Dirke preko zahoda.

Končni vrstni red - dvočlanske ekipe

1. Team Baloh Coaching (Marko Baloh, Slovenija/Kimmy Campbell, ZDA) – 43 ur in 49 minut

2. Legends of the Road (Mike Dymond, ZDA/Jim Ward, ZDA) – 48 ur in 36 minut

3. Team GIRo (Geert Lamberts, Nizozemska/Johan Van Goor, Nizozemska) – 57 ur in 20 minut

Rekord, ki ga bo težko preseči

Dirko sta končala v izjemnem času 43 ur in 49 minut, kar pomeni povprečno hitrost 17,74 milje na uro. S tem sta za skoraj dve milji na uro izboljšala dosedanji rekord trase, kar predstavlja enega največjih dosežkov v zgodovini te preizkušnje. Po oceni poznavalcev bo takšen rekord v prihodnjih letih zelo težko preseči.

Iskanje novega izziva po uspehih na RAAM-u

Baloh je po dirki poudaril, da so vse višji stroški nastopa na Dirki preko Amerike vplivali na odločitev, da ekipa poišče nekoliko bolj dosegljiv, a še vedno izjemno zahteven cilj.

»Zaradi vse večjih stroškov, povezanih z Dirko preko Amerike, je bilo smiselno poiskati nekoliko bolj dosegljiv cilj, ki pa bi me hkrati dovolj motiviral za trening, potreben, da ostaneš konkurenčen vedno mlajšim tekmecem. S Kimmy Campbell se odlično razumeva, odkar sem njen trener, in na dosedanjih ultra dirkah je dokazala, da je sposobna prispevati pomemben delež pri podiranju rekorda dirke. Dirko sva odpeljala na zelo visoki ravni in se zasluženo veselila zmage. Tudi spremljevalna ekipa je svoje delo opravila odlično, zato smo se na koncu zasluženo veselili novega rekorda trase, ki ga bo v prihodnosti zelo težko preseči,« je povedal Baloh.

Marko in Kimmy na cilju. FOTO: Irma Baloh 
Marko in Kimmy na cilju. FOTO: Irma Baloh 

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