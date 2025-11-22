Maruyama zmagala v Lillehammerju, Vodanova 9., Prevčeva 15.

Japonska smučarska skakalka Nozomi Maruyama (133,5 in 130,5 m, 285,5 točke) je prepričljivo zmagala na uvodni tekmi sezone svetovnega pokala v norveškem Lillehammerju. Druga je bila Kanadčanka Abigail Strate (129 in 121 m, 259,7) s 25,8 točke zaostanka.

Najboljša Slovenka deveta

Najboljša Slovenka je bila Nika Vodan (126 in 115,5 m, 239,4) na devetem mestu.

Tretje mesto je osvojila Avstrijka Liza Eder (121 in 125,5 m, 255,2). Branilka velikega kristalnega globusa in svetovna rekorderka Nika Prevc (124 in 118 m, 226,5) je bila 15., Katra Komar (115 in 114 m, 195,2) pa 29.

Tinkara Komar (103,5 m, 86,5 točke) se na 37. mestu ni uvrstila v finale, v prvo serijo se od Slovenk ni uspelo uvrstiti Maji Kovačič, ki je bila v kvalifikacijah med 65 uvrščenimi 55.

Popoldne še moška tekma

Popoldne bodo na prvi posamični tekmi v Lillehammerju nastopili še skakalci, dvojni spored pa bo tudi v nedeljo, ko bodo ponovno najprej nastopile skakalke s kvalifikacijami ob 10.30 in s prvo serijo ob 12. uri.