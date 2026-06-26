Mbappe in Haaland v Bostonu lovita nove rekorde zadetkov

Zadnje kolo skupinskega dela tekmovanja vedno znova privablja posebno pozornost zaradi končne rešitve uganke o udeležencih prestižnih izločilnih dvobojev. Tako je tudi na tem mundialu, a poleg omenjenega so nekatere tekme zaradi potrjene kakovosti akterjev pod posebnim drobnogledom. In prav takšen večer bo današnji, ob 21. uri, s spektaklom med Francijo s Kyilianom Mbappejem ter Norveško z Erlingom Haalandom.

Franciji zadostuje že ena točka na današnji tekmi za končno 1. mesto v skupini.

Že uvodne predstave so na tem prvenstvu potrdile, da vodilnim zvezdnikom dolga nogometna sezona zlepa ne more do živega. Od prvega dne Lionel Messi, Harry Kane, Vinicius Junior ter seveda omenjeni francosko-norveški dvojec razgrinjajo izjemno učinkovitost in se očitno pri tem ne nameravajo ustaviti. Kajpak ob navdušenju njihovih nadrejenih ter množice navijačev.

In četudi so si tako galski petelini kot vikingi v pričakovanju drevišnjega spektakla že zagotovili nastop med 32 nastopajočimi reprezentancami v izločilnem delu mundiala 2026, očitno stratega Didier Deschamps – začasno se je vrnil domov zaradi mamine smrti –, ter Ståle Solbakken ne bosta namenila prostega dne udarnima adutoma. Resda selektorji v primeru zagotovljenega vizuma končnice pogosto udarne adute hranijo za nadaljevanje prvenstva in jih zavoljo počitka ne uvrstijo v enajsterico za sklepno skupinsko tekmo, kot bo današnja v Bostonu, toda v tem primeru bi bilo lahko tudi drugače, saj bi oba omenjena zvezdnika rada nadaljevala tudi svoj strelski pohod.

Mbappe ima sicer že veliko izkušenj z mundialom, saj je močno opozoril nase že ob francoskem zmagoslavju v Moskvi pred osmimi leti (takrat je prispeval enega od štirih golov za zmago v finalu proti Hrvaški s 4:2), Haaland pa uživa v zanj novi zgodbi: izjemen napadalec je na klubski sceni z Dortmundom in Manchester Cityjem doživel že marsikaj, na mundialu pa je njegova Norveška nazadnje igrala leta 1998 v Franciji, ko se ta 25-letni svetlolasec sploh še ni rodil. Danes je z 200 milijoni evrov tržne vrednosti na strani transfermarkt.de izjemno vrednoten, podobno cenijo Mbappeja – 180 milijonov. Prednost Norvežana je le letnik rojstva, rojen julija 2000 je dve leti mlajši od francoskega asa.