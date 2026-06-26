  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOGOMET

Mbappe in Haaland v Bostonu lovita nove rekorde zadetkov

Danes na mundialu veliki dvoboj Kylian Mbappe vs. Erling Haaland. Skandinavski svetlolasec še ni bil na svetu, ko je Norveška nazadnje igrala na SP.
Erling Haaland prvič doslej uživa med akterji svetovnega prvenstva. FOTO: Mike Segar/Reuters
Erling Haaland prvič doslej uživa med akterji svetovnega prvenstva. FOTO: Mike Segar/Reuters
Siniša Uroševič
 26. 6. 2026 | 06:50
2:31
A+A-

Zadnje kolo skupinskega dela tekmovanja vedno znova privablja posebno pozornost zaradi končne rešitve uganke o udeležencih prestižnih izločilnih dvobojev. Tako je tudi na tem mundialu, a poleg omenjenega so nekatere tekme zaradi potrjene kakovosti akterjev pod posebnim drobnogledom. In prav takšen večer bo današnji, ob 21. uri, s spektaklom med Francijo s Kyilianom Mbappejem ter Norveško z Erlingom Haalandom.

Franciji zadostuje že ena točka na današnji tekmi za končno 1. mesto v skupini.

Že uvodne predstave so na tem prvenstvu potrdile, da vodilnim zvezdnikom dolga nogometna sezona zlepa ne more do živega. Od prvega dne Lionel Messi, Harry Kane, Vinicius Junior ter seveda omenjeni francosko-norveški dvojec razgrinjajo izjemno učinkovitost in se očitno pri tem ne nameravajo ustaviti. Kajpak ob navdušenju njihovih nadrejenih ter množice navijačev.

In četudi so si tako galski petelini kot vikingi v pričakovanju drevišnjega spektakla že zagotovili nastop med 32 nastopajočimi reprezentancami v izločilnem delu mundiala 2026, očitno stratega Didier Deschamps – začasno se je vrnil domov zaradi mamine smrti –, ter Ståle Solbakken ne bosta namenila prostega dne udarnima adutoma. Resda selektorji v primeru zagotovljenega vizuma končnice pogosto udarne adute hranijo za nadaljevanje prvenstva in jih zavoljo počitka ne uvrstijo v enajsterico za sklepno skupinsko tekmo, kot bo današnja v Bostonu, toda v tem primeru bi bilo lahko tudi drugače, saj bi oba omenjena zvezdnika rada nadaljevala tudi svoj strelski pohod.

Mbappe ima sicer že veliko izkušenj z mundialom, saj je močno opozoril nase že ob francoskem zmagoslavju v Moskvi pred osmimi leti (takrat je prispeval enega od štirih golov za zmago v finalu proti Hrvaški s 4:2), Haaland pa uživa v zanj novi zgodbi: izjemen napadalec je na klubski sceni z Dortmundom in Manchester Cityjem doživel že marsikaj, na mundialu pa je njegova Norveška nazadnje igrala leta 1998 v Franciji, ko se ta 25-letni svetlolasec sploh še ni rodil. Danes je z 200 milijoni evrov tržne vrednosti na strani transfermarkt.de izjemno vrednoten, podobno cenijo Mbappeja – 180 milijonov. Prednost Norvežana je le letnik rojstva, rojen julija 2000 je dve leti mlajši od francoskega asa.

SN_tekme Na Mundialu_0626 FOTO: Gm
SN_tekme Na Mundialu_0626 FOTO: Gm

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

mundialKylian MbappeErling HaalandFrancijaDidier DeschampsSP v nogometuNorveškanogomet
ZADNJE NOVICE
07:30
Bulvar  |  Glasba in film
DOBILI SVOJO HIMNO

TrojicaFest za 20-letnico občine: navdušili Helena Blagne, Tanja Žagar, David Amaro in drugi

TrojicaFest je ob 20-letnici občine združil glasbo, dobrodelnost, kulinariko in številna znana imena.
26. 6. 2026 | 07:30
07:30
Novice  |  Kronika  |  Doma
DELOVNI NESREČI

Grozljiva nesreča na območju Laškega: roka zgrabljalnika jo je zadela v glavo

Še ena huda delovna nesreča se je zgodila na območju Šentjurja med sečnjo lesa.
26. 6. 2026 | 07:30
07:20
Novice  |  Slovenija
KNJIŽEVNA NAGRADA KRESNIK

Ajda Bračič s Kresničevjem: prvenec postal roman leta

Podelitev književne nagrade kresnik se je preselila v središče mesta. Žirijo prepričal roman Ajde Bračič Kresničevje s presunljivo lepim jezikom.
Nina Gostiša26. 6. 2026 | 07:20
07:10
Lifestyle  |  Astro
DUHOVNOST

Šamanizem, pot med religijo, notranjim klicem in odgovornostjo

Ne postanemo šaman, ker nas privlačijo kristali, bobni ali obredi. V številnih kulturah to postane tisti, ki je poklican.
26. 6. 2026 | 07:10
07:00
Novice  |  Slovenija
PODIVJANO VREME

Slovenijo žge vročinski val: Arso razglasil rdeči alarm, klimatologi svarijo pred rekordnimi temperaturami

Izredne razmere veljajo za jugozahodni in osrednji del Slovenije.
26. 6. 2026 | 07:00
06:50
Šport  |  Tekme
NOGOMET

Mbappe in Haaland v Bostonu lovita nove rekorde zadetkov

Danes na mundialu veliki dvoboj Kylian Mbappe vs. Erling Haaland. Skandinavski svetlolasec še ni bil na svetu, ko je Norveška nazadnje igrala na SP.
Siniša Uroševič26. 6. 2026 | 06:50

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Narodno gledališče Nova Gorica polno spodbudnega in ustvarjalnega elana

Sezona 2026/2027 je prva po več letih, v katero novogoriško gledališče vstopa brez programov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture.
Promo Slovenske novice18. 6. 2026 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Dobra novica, ki bi lahko nekoč rešila življenje vašega bližnjega

Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
17. 6. 2026 | 13:40
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOSMERNO

V slovenske domove prihaja nova tehnologija

Električni avtomobil postaja del domačega energetskega sistema.
22. 6. 2026 | 14:28
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Kam bomo dali 19 milijard evrov?

Kakšno Slovenijo želimo leta 2035 in kdo jo bo soustvarjal?
24. 6. 2026 | 13:48
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Narodno gledališče Nova Gorica polno spodbudnega in ustvarjalnega elana

Sezona 2026/2027 je prva po več letih, v katero novogoriško gledališče vstopa brez programov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture.
Promo Slovenske novice18. 6. 2026 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Dobra novica, ki bi lahko nekoč rešila življenje vašega bližnjega

Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
17. 6. 2026 | 13:40
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOSMERNO

V slovenske domove prihaja nova tehnologija

Električni avtomobil postaja del domačega energetskega sistema.
22. 6. 2026 | 14:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Kam bomo dali 19 milijard evrov?

Kakšno Slovenijo želimo leta 2035 in kdo jo bo soustvarjal?
24. 6. 2026 | 13:48
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

V ZDA beležijo rekordno rast: kako bo po novem pri nas?

Globalna rast skladov ETF se seli tudi na slovenski trg.
22. 6. 2026 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
OMREŽJE

Bo še dovolj elektrike za vse naše naprave?

Sodobne tehnologije pomembno vplivajo na obremenjenost distribucijskega omrežja.
22. 6. 2026 | 14:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

Zakaj Slovenci množično obiskujejo prav to lokacijo v Zagrebu?

Brezzobost, snemna proteza ali pomanjkanje kosti še ne pomenijo, da rešitve ni. Spoznajte sedem razlogov, zakaj bi lahko bilo letošnje poletje nov začetek
22. 6. 2026 | 09:32
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠKODA

Preden zaklenete vrata, naredite še eno preprosto potezo

Preden odpotujete, zavarujte svoj dom pred morebitnim izlivom vode ali poplavo in poskrbite za ustrezno zaščito.
22. 6. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Blokada rame: olajšanje, ki ni zdravljenje

Marsikdo, ki ga muči bolečina v rami, prej ali slej sliši predlog za blokado.
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 10:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OPOZORILNI ZNAKI

Bolezen, ki prizadene vsakega drugega odraslega

Noge so bolele že vašo mamo in babico pred njo, zato si zvečer, z nogami na kavču, mirno rečete, da v vaši družini to tako pač je.
22. 6. 2026 | 14:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILIZEM

Prehod na električni avto še nikoli ni bil tako preprost

Pri prehodu na električno mobilnost ni pomembna le izbira vozila, temveč tudi način polnjenja.
Promo Slovenske novice22. 6. 2026 | 09:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
OBRATI

Ta Mercedes bo marsikoga pustil brez besed: poglejte, kaj zmore

Novi električni Mercedes-Benz GLC združuje učinkovit električni pogon, prestiž, umetno inteligenco, brezhibno udobje in vsakodnevno uporabnost.
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 15:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VARNO NA DOPUST

Počitnice naj prinesejo spomine, ne visokih računov

Zdravstveni zaplet v tujini lahko povzroči visoke stroške. Kako poskrbeti, da vas na poti spremlja občutek varnosti?
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 10:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PARADIŽNIK

Kako poleti zaščititi paradižnik, kumare in druge plodovke

Pri plodovkah se poleti začne najpomembnejši del sezone, avgusta paradižnik, kumare, bučke in paprike običajno že dajejo največ pridelka.
18. 6. 2026 | 09:35
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
POTOVANJA

Last minute počitnice v Turčiji tudi do 20 % ugodneje!

Se vam med gledanjem objav na družbenih omrežjih, ki so te dni polne čarobnih utrinkov na obmorskih destinacijah, toži po morju?
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 15:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZDRAVA PREHRANA

Prihaja nova oznaka »ultra procesirano«?

Brez procesirane hrane človeštvo ne bi napredovalo v civilizacijo.
18. 6. 2026 | 09:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZGUBA SLUHA

Kaj zmore mali računalnik, ki ga lahko nosimo v ušesu?

Človeško uho razlikuje več sto tisoč tonov in deluje ves čas. Ko začne sluh pešati, sprememb ne opazimo takoj, sodobna tehnologija pa ponuja veliko možnosti.
18. 6. 2026 | 10:43
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ZABAVA

Tam, kjer nastajajo spomini

En dan komaj zadostuje: zabaviščni park Familypark navdušuje z atrakcijami za vse generacije, z novostmi in idejami za počitnice ob Nežiderskem jezeru
Promo Slovenske novice22. 6. 2026 | 10:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki