Messijev zadnji tango: solze, zadetek in čustveno slovo od Argentine (VIDEO in FOTO)

Nogometni superzvezdnik Lionel Messi je še zadnjič zaigral za argentinsko reprezentanco. Na prijateljski tekmi z Beninom v Buenos Airesu ni manjkalo ne solz ne Messijevega zadetka ter asistenc pri zmagi domače vrste s 3:0. Argentinec je 21-letno reprezentančno kariero po 208 nastopih končal s 126 zadetki. Osemkratni dobitnik zlate žoge, po mnenju številnih najboljši nogometaš vseh časov, je še zadnjič povedel reprezentanco Argentine na zelenico stadiona Monumental v prestolnici Buenos Aires. Tekmo so v Argentini in tudi širše poimenovali Messijev zadnji tango, na polnem stadionu se je zbralo 85.000 navijačev. Dogajanje se je začelo s povorko za reprezentančni avtobus na poti do stadiona, kar je nogometnega čarovnika že takoj spravilo v solze.

Na zelenico Monumentala je Messi nato prišel skupaj s svojimi tremi otroki, medtem ko sta ga žena Antonela Roccuzzo in mama Celia Cuccittini spremljala iz VIP-lože. Na igrišče so postavili veliko repliko Messijevega reprezentančnega dresa s številko 10, nad katero je njegov priimek zamenjala beseda »hvala«. Sledila je himna, ki jo je zapel veteran vojne za Falklandske otoke Fabio Santana, ki je stal ob napisu »Malvini (argentinsko ime za Falklandske otoke, op. STA) so Argentinski«. Šlo je za enak napis, ki so ga igralci Argentine nosili po zmagi nad Anglijo v polfinalu svetovnega prvenstva, zaredi česar si je Argentina prislužila finančno kazen Fife.

FOTO: Luis Robayo Afp

Lionel Messi s sinovi FOTO: Juan Mabromata Afp

Argentina povedla po veliki napaki Benina

Tekma pa ni razočarala ljubiteljev nogometa. Messi se je znašel v središču že po nekaj minutah, ko mu je strel ubranil gostujoči čuvaj mreže Marcel Dandjinou. Gosti bi nato skoraj šokirali stadion in povedli nekaj minut kasneje, a je bil poskus Aiyeguna Tosina zgolj malce nenatančen. Kapetan gavčev pa je nato sredi polčasa s podajo v sredino skoraj ustvaril novo priložnost za domače, v 33. minuti pa je bil s strelom le malenkost nenatančen.

Argentina je prišla do zasluženega vodstva ob začetku drugega polčasa, ko je v 48. minuti zadel Nicolas Otamendi. Ta je do priložnosti prišel, potem ko je Benin slabo izbil Messijevo podajo iz kota. Vodstvo Argentine je nato v 61. minuti podvojil Nico Paz, znova pa je bil asistent Messi.

Asistenca in nato še zadnji reprezentančni zadetek

Argentinski kapetan pa je znova prišel v središče pozornosti deset minut pozneje, ko je Tamimou Ouorou nespretno posredoval v kazenskem prostoru in zakrivil enajstmetrovko. Strel z bele pike je poslal v zgornji del mreže za njegov zadnji reprezentančni zadetek. Ob koncu tekme so sledili ganljivi prizori z bučnim aplavzom Messiju. Sam pa je nagovoril publiko iz zelenice, pri tem pa priznal, da bo težko spremljal reprezentanco kot gledalec. »Z izjemnim ponosom sem vsakič oblekel ta dres,« je dejal. »Izjemno boleče je, da se ne bom več vračal. Najraje bi igral do konca življenja, saj je igranje za Argentino najlepša stvar, ki se ti lahko zgodi.«

FOTO: Luis Robayo Afp

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»Čeprav bi najraje bil tu do konca življenja, čutim, da je to pravi trenutek za slovo. Zadnje svetovno prvenstvo je bilo preveč z vsem, kar sem doživljal,« se je spomnil prvenstva, na katerem je igral v času, ko se je s hudo boleznijo soočal njegov oče. Ta je kmalu po prvenstvu umrl.

Od razočaranj do naslova svetovnega prvaka

Argentina je v finalu mundiala v Kanadi, Mehiki in ZDA na koncu doživela boleč poraz proti Španiji. A Messiju in soigralcem je veliki met uspel že pred štirimi leti, ko so slavili v velikem finalu proti Franciji. S tem je Messi prišel še do zadnje izmed velikih lovorik. Skupaj je nastopil na kar šestih svetovnih prvenstvih in postal drugi nogometaš za Brazilcem Cafujem s tremi nastopi v finalih mundiala. Dvakrat je Argentino popeljal do zmage v južnoameriškem prvenstvu.

Zadnje obdobje reprezentančnih uspehov pa je sledilo nizu razočaranj v dresu, zaradi česar se je leta 2016 že za kratek čas poslovil od državnega dresa. A to odločitev je nato kmalu spremenil. Prvi veliko lovoriko na mednarodni sceni je nato osvojil leta 2021 z zmago na Copi Americi, leto kasneje pa je sledilo tisto, kar se mu je dolga leta izmikalo - osvojitev naslova svetovnega prvaka.