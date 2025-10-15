Metka Lobnik zlomila dolgoletno tekmico in osvojila turnir

JUDO

Na veliki nagradi v Limi navdušila z zlato lovoriko. Neustrašna štajerska judoistka letos tudi diplomirala.

Najboljša slovenska judoistka za leto 2025 je bržkone že znana. Olimpijsko prvakinjo Andrejo Leški, ki si je letos vzela premor in se še odloča glede svoje prihodnosti, bo na vrhu točkovanja nasledila Metka Lobnik. Neustrašna Štajerka, ki že vso sezono niza vrhunske uvrstitve, se je izkazala tudi na turnirju za veliko nagrado v Limi, na kateri si je včeraj v šampionskem slogu izbojevala zlato lovoriko. »Uspeha sem seveda zelo vesela, toliko bolj pa sem srečna zaradi zmage nad nasprotnico, proti kateri sem doslej izgubljala,« je bila dobro razpoložena Lobnikova, ki je na poti do prvega mesta v ...