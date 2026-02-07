Milano Cortina 2026: preverite, kdaj bomo stiskali pesti za naše šampione

Z današnjo soboto se tudi za slovenske športnike začenjajo zimske olimpijske igre 2026. Kot prva predstavnika naše dežele bosta ob 11.30 nastopila smukača Martin Čater in Miha Hrobat, uro in pol pozneje so bosta na belo pisto zapodili smučarski tekačici Anja Mandeljc in Neža Žerjav, prava poslastica pa nas čaka zvečer. Ob 18.45 namreč sledijo ženski smučarski skoki, kjer bodo barve slovenske zastave zastopale naša favoritinja Nika Prevc ter Katra Komar, Maja Kovačič in Nika Vodan. Objavljamo razpored še drugih pomembnejših nastopov naših najboljših športnikov, spremljali jih bomo tudi na slovenskenovice.si.

Nedelja, 8. februar

9.00 deskanje na snegu, paralelni veleslalom moški, kvalifikacije ( Žan Košir , Rok Marguč , Tim Mastnak )

, , ) 9.00 deskanje na snegu, paralelni veleslalom ženske, kvalifikacije ( Gloria Kotnik )

) 11.00 smuk ženske ( Ilka Štuhec )

) 13.00 deskanje na snegu, paralelni veleslalom moški, finale

13.00 deskanje na snegu, paralelni veleslalom ženske, finale

Ponedeljek, 9. februar

19.00 smučarski skoki, normalna skakalnica, moški (Domen Prevc, Anže Lanišek, Timi Zajc)

Torek, 10. februar

10.30 alpsko smučanje, kombinacija ekipno, ženske smuk ( Ana Bucik Jogan , Ilka Štuhec)

, Ilka Štuhec) 13.30 biatlon, 20 kilometrov posamično, moški ( Jakov Fak , Miha Dovžan , Lovro Planko , Anton Vidmar )

, , , ) 14.00 alpsko smučanje, kombinacija ekipno, ženske slalom (Ana Bucik Jogan, Ilka Štuhec)

Četrtek, 12. februar

11.30 alpsko smučanje, superveleslalom ženske (Ilka Štuhec)

Petek, 13. februar

14.00 biatlon, 10 kilometrov šprint moški (Jakov Fak, Miha Dovžan, Lovro Planko, Anton Vidmar)

Sobota, 14. februar

10.00 alpsko smučanje, veleslalom moški, 1. tek ( Žan Kranjec )

) 13.30 alpsko smučanje, veleslalom moški, 2. tek

18.45 smučarski skoki, velika skakalnica, moški (Domen Prevc, Anže Lanišek, Timi Zajc)

Nedelja, 15. februar

10.00 alpsko smučanje, veleslalom ženske, 1. tek (Ana Bucik Jogan, Caterina Sinigoi , Nika Tomšič )

, ) 11.15 biatlon, 12.5 kilometra zasledovalno, moški (Jakov Fak, Miha Dovžan, Lovro Planko, Anton Vidmar)

13.30 alpsko smučanje, veleslalom ženske, 2. tek

18.45 smučarski skoki, velika skakalnica, ženske (Nika Prevc, Katra Komar, Maja Kovačič, Nika Vodan)

Sreda, 18. februar