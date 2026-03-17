NOGOMET

Pred angleškima velikanoma je v ligi prvakov misija nemogoče

Kakšen bo odgovor angleških klubov v ligi prvakov? Manchester City in Chelsea lovita zaostanek treh golov.
V prvi tekmi v Madridu je Antonio Rüdiger povsem onemogočil Erlinga Haalanda. Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP

Gruzinec Hviča Kvarachelia je zabil dva gola za PSG v Parizu. Foto: Stephane Mahe/Reuters

Pep Guardiola je v Madridu prejel tudi taktično zaušnico od mlajšega kolega Alvara Arbeloe. Foto: Violeta Santos Moura/Reuters

FOTO: Zx

G. N.
 17. 3. 2026 | 06:43
Nekdanji nogometni zvezdnik in tudi predsednik Evropske nogometne zveze Michel Platini je nekoč angleške klube slikovito označil, da so »levi pozimi, ovce spomladi«. Prve tekme osmine finala lige prvakov so mu dale prav, od šestih klubov sta se porazu porazu izognila Arsenal (Bayer Leverkusen, 1:1) in Newcastle (Barcelona, 1:1), drugi so v težavah. Največji udarec je prejel Manchester City, ki bo nocoj na domačem Etihadu lovil tri gole zaostanka za madridskim Realom, enak zaostanek bo napadal tudi Chelsea proti branilcu naslova Paris Saint Germainu.

V zadnjih petnajstih letih so iz »najboljše lige na svetu« prišli le trije zmagovalci, dvakrat Chelsea, po enkrat Liverpool in Manchester City, kot zadnji angleški šampion leta 2023.

Utrujenost je izgovor, ki ga je najpogosteje slišati. In je legitimen. City, ki mu pod taktirko Pepa Guardiole grozi še en prehiter evropski zdrs, tekmuje na vseh mogočih frontah, od angleškega ligaškega pokala – finale ga čaka v nedeljo proti Arsenalu – do četrtfinala v pokalu angleške nogometne zveze (FA) proti Liverpoolu (4. aprila). Vmes bije še neizprosno prvenstveno bitko.

Erling Haaland ni v strelski formi

»Igramo dobro, smo neverjetni, fantje igrajo in igrajo, toda ne gre v nedogled. Enostavno nismo dosegli dovolj golov,« je prepričan Katalonec, ki je tudi v Madridu naletel na neprebojen obrambni zid še bolj motiviranega tekmeca, ki se povrhu imenuje Real Madrid. Največji klub na svetu je trn v Cityjevi peti in je pred povratnim dvobojem bolj svež. Toda hiter gol domačih bi lahko vse postavil na glavo in tekmo spremenil v triler z nepredvidljivim koncem.

Guardiolova težava je, da ima v tem delu sezone strelski post »bombarder« Erling Haaland. Le tri gole, kolikor jih je v Madridu zabil veliki junak belih Federico Valverde, v zadnjih dvanajstih tekmah v angleškem prvenstvu je zabil Norvežan, kljub temu je še vedno najboljši strelec PL v tej sezoni z 22 goli. Drugi najboljši strelec na klubski lestvici Antoine Semenyo je debitant v LP. Ganec, rojen in vzgojen v Londonu, se še privaja na najmočnejše evropske tekmece.

Toda Guardiola ni izgubil upanja, saj dobro ve, kako nepredvidljiva je lahko liga prvakov. »Če fantje ne verjamejo, je to težava. So odrasli. Zelo dobro so plačani. Če ne verjamejo, naj gredo domov in tam ostanejo. Moramo poskusiti. Kaj lahko izgubimo?« je izzval svoje varovance in se vprašal 55-letni trener, ki je proti Realu izgubil zadnje tri od štirih izločilnih dvobojev. Real v Manchestru ni izgubil na zadnjih dveh gostovanjih.

Če ne verjamejo, naj gredo domov in tam ostanejo. Moramo poskusiti.

Svetovni ali evropski prvak?

Londonski večer na dveh koncih, v zahodnem (Chelsea) in severnem (Arsenal) delu, naj bi bil manj razburljiv kot v Manchestru. Chelsea je na Stamford Bridgeu pred misijo nemogoče. Svetovni prvak, ki je pred dobre pol leta na klubskem SP v finalu presenetil (3:0) prav evropskega prvaka, je v Parizu mrknil v zadnjih petnajstih minutah. Ameriška ponovitev je prej kot ne »fikcija«, modri so bili takrat sveži in spočiti, zdaj so vloge obrnjene. Parižani, ki za mnoge veljajo celo za prve favorite za končni naslov, so bili konec tedna v domačem prvenstvu brez tekme.

Arsenal je angleško upanje. Pod taktirko Mikaela Artete, učenca Pepa Guardiole, je v premier league pobegnil od Cityja, v LP je že v minuli sezoni pokazal, da bi se lahko zavihtel na seznam zmagovalcev. Bayer je z neodločenim izidom v derbiju nemškega prvenstva proti Bayernu posvaril angleške tekmece, ki tako rekoč še niso imel slabega večera v LP v tej sezoni: osem zmag (razlika v golih 23:4) v skupinskem delu in neodločen izid v Leverkusnu je impresiven izkupiček topničarjev.

