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IZJEMEN DOSEŽEK

Mlada judoistka Nika Tomc pometla s konkurenco in postala evropska prvakinja

V tej kategoriji je nastopila še ena Slovenka Haya Veinhandl Obaid.
Nika Tomc med današnjo borbo. FOTO: Kostadin Andonov/eju

Nika Tomc med današnjo borbo. FOTO: Kostadin Andonov/eju

Trenutno je Nika 41. judoistka svetovne lestvice v kategoriji do 57 kg. FOTO: Erika Zucchiatti/eju

Trenutno je Nika 41. judoistka svetovne lestvice v kategoriji do 57 kg. FOTO: Erika Zucchiatti/eju

Pred borbo sta se s trenerjem dogovorila o taktiki. FOTO: Darko Petelinšek/jzs

Pred borbo sta se s trenerjem dogovorila o taktiki. FOTO: Darko Petelinšek/jzs

Nika Tomc med današnjo borbo. FOTO: Kostadin Andonov/eju
Trenutno je Nika 41. judoistka svetovne lestvice v kategoriji do 57 kg. FOTO: Erika Zucchiatti/eju
Pred borbo sta se s trenerjem dogovorila o taktiki. FOTO: Darko Petelinšek/jzs
STA, N. P.
 3. 9. 2026 | 21:13
2:11
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Slovenska judoistka Nika Tomc je v Podgorici postala mladinska evropska prvakinja v kategoriji do 57 kg. V finalu je 20-letnica premagala Italijanko Alice Martellacci. V Črni gori nastopa 11 slovenskih predstavnikov.

Nika Tomc je prvi dan tekmovanja v črnogorski prestolnici po vrsti premagala Madžarko Luci Veg, Azerbajdžanko Hadižo Gadašovo, v četrtfinalu Avstrijko Marlene Schinwald in v polfinalu Izraelko Hili Zakroisky, preden je v finalu z jukom opravila še z Martelacci. Trenutno 41. judoistka svetovne lestvice v kategoriji do 57 kg je izpostavila gladek potek prvenstva po dobrih pripravah na tekmice. »Vedela sem, da lahko to naredim, ker se že redno borim s članicami, tako da sem morala samo pripraviti glavo, saj sem bila fizično zagotovo zelo lepo pripravljena,« je takoj po tekmi v izjavi, ki jo navaja Judo zveza Slovenije, povedala novopečena prvakinja. »Punce sem že vse poznala. Pred borbo sem se s trenerjem dogovorila, kaj moram delati, in to sem tudi storila, tako da je šlo vse gladko,« je še dodala Tomc in ob pogledu naprej dodala: »Ciljam bolj na članska tekmovanja, ampak zdaj vsaj vem, da lahko tudi pri mladinkah naredim rezultat oziroma da sem tega zmožna.«

Trenutno je Nika 41. judoistka svetovne lestvice v kategoriji do 57 kg. FOTO: Erika Zucchiatti/eju
Trenutno je Nika 41. judoistka svetovne lestvice v kategoriji do 57 kg. FOTO: Erika Zucchiatti/eju

V tej kategoriji je nastopila še ena Slovenka Haya Veinhandl Obaid, ki je izgubila v drugem krogu prav proti finalistki Martelacci. Nato je v repasažu izgubila po tesni borbi z Izraelko Gil Perry. Kot prvi Slovenec na prvenstvu je na blazino stopil Gal Blažič v kategoriji do 60 kg. Pomeril se je s Furkanom Salihom Gulujem iz Turčije in bil brez možnosti.

Slovenijo v Podgorici zastopa 11 članov, od tega šest judoistk in pet judoistov. Šest se jih bo predstavilo še v petek, dva pa v soboto. Skupaj na prvenstvu stare celine nastopa 400 judoistov in judoistk iz 44 držav.

Pred borbo sta se s trenerjem dogovorila o taktiki. FOTO: Darko Petelinšek/jzs
Pred borbo sta se s trenerjem dogovorila o taktiki. FOTO: Darko Petelinšek/jzs

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judozmagaevropsko prvenstvoNika TomcČrna goraJudo zveza SlovenijeHaya Veinhandl ObaidPodgorica
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