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DIRKA PO LOMBARDIJI

Mladi Paul Seixas prišel do velike zmage, za Primoža Rogliča je bila današnja dirka posebna

Seixas je v svojem tretjem nastopu na eni od največjih petih enodnevnih klasik zabeležil prvo zmago.
Paul Seixas je prišel do prve zmage na spomeniku. FOTO: Marco Bertorello Afp
Paul Seixas je prišel do prve zmage na spomeniku. FOTO: Marco Bertorello Afp
STA, M. J.
 10. 10. 2026 | 17:26
 10. 10. 2026 | 17:37
2:59
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Francoski kolesar Paul Siexas (Decathlon CMA CGM) je zmagovalec 120. izdaje dirke po Lombardiji. Na trasi od Bergama do Coma (239 km) je 20-letnik slavil po samostojni vožnji v zadnjih 18 km. Slovencev ni bilo pri vrhu, zadnjo dirko za ekipo Red Bulla pa je odpeljal Primož Roglič.

Seixas je v svojem tretjem nastopu na eni od največjih petih enodnevnih klasik zabeležil prvo zmago. Slovencu Tadeju Pogačarju, zmagovalcu zadnjih petih izdaj Lombardije, je do prve zmage na spomenikih uspelo priti v četrtem poskusu (Liege 2021). Mladi Francoz je z 20 leti in 16 dnevi postal najmlajši zmagovalec v 121-letni zgodovini dirke odpadajočega listja, skupno pa četrti najmlajši zmagovalec katere od petih največjih enodnevnih preizkušenj. Mlajši so bili le Belgijci Victor Fastre (Liege 1909) z 18 leti in 362 dnevi, Georges Ronsse (Liege 1925) z 19 leti in 102 dnevoma ter Rik Van Steenbergen (Flandrija 1944) z 19 leti in 206 dnevi.

Letos je Seixas že zabeležil drugo mesto na dirki Liege-Bastogne-Liege, kjer je zaostal le za Pogačarjem. Slednji je dobil tri od letošnjih petih spomenikov (Milano-Sanremo, Flandrija), medtem ko je bil na Pariz-Roubaixu najboljši Belgijec Wout Van Aert, ki je v sprintu premagal Pogačarja.

Dvajsetletni Francoz je ciljno črto prečkal 48 sekund pred Špancem Enricom Masom in dobro minuto pred domačinom Giuliom Cicconejem. Seixas se je vseh tekmecev na tempo otresel 18 km pred koncem na najtežjem klancu druge polovice preizkušnje na Civiglio (4,1 km/9,8 %).

Slovenci niso bili v ospredju. Primož Roglič je iz vodilne skupine na svoji zadnji dirki za Red Bull-BORA-hansgrohe odpadel okoli 28 km pred ciljem.

Primoža Rogliča ne bomo več videli v tej ekipi. FOTO: Marco Bertorello Afp
Primoža Rogliča ne bomo več videli v tej ekipi. FOTO: Marco Bertorello Afp

Prvič je na spomenikih nastopil tudi 20-letni Novomeščan Jakob Omrzel, medtem ko je Domen Novak opravljal delo v ekipi emiratov, a slednji brez Pogačarja niso uspeli nadaljevati niza zmag po Lombardiji.

Po začetnem protestu zavoljo varnosti na dirkah je v prvih 40 km kot vselej potekala bitka za vzpostavitev primerne ubežne skupine. To je sestavljalo 14 kolesarjev, med njimi pa ni bilo imen, ki bi lahko kljubovala ritmu zasledovalcev z glavnimi favoriti.

Ekipe teh so že do vrha klanca Madonna del Ghisallo (8,6 km/5,3 %) zaostanek zmanjšale na okoli dve minuti. Roglič je v nadaljevanju stik izgubil na klancu San Fermo d'Battaglia (2,7 km/7,2 %), v skupini najboljših pa je ostalo le še okoli 25 kolesarjev in lovilo zadnjih šest ubežnikov.

Na najtežjem vzponu je napadel Seixas in se v enakomernem ritmu v naslednjem kilometru znebil vseh tekmecev. Mladi Francoz je na Lombardijo prišel po razočaranju na SP v Montrealu in odpovedi EP v Sloveniji, v Comu pa je zabeležil največjo od skupno osmih zmag v karieri.

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