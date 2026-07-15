Mladi Slovenci zanesljivo v četrtfinale domačega eurobasketa, tam jih čakajo Turki

Mladi košarkarji Slovenije so uspešno preskočili prvo oviro v izločilnih bojih na evropskem prvenstvu do 20 let v Ljubljani. V osmini finala so premagali Belgijo z 88:61 (28:19, 53:32, 74:42), v četrtfinalu v četrtek ob 18.30 pa se bodo pomerili s Turčijo.

Slovenija je vpisala še eno prepričljivo zmago. V skupinskem delu je tekmece premagala s povprečno več kot 25 točkami razlike, tudi proti Belgiji, ki je v Stožicah še brez zmage, pa je brez težav zadržala stoodstoten izkupiček.

Prva težja preizkušnja izbrance selektorja Danijela Radosavljevića čaka v četrtfinalu. Turčija, ki je v osmini finala premagala Litvo s 67:61, je bila tretja v skupini A z eno zmago (Nemčija) in dvema porazoma (Francija, Italija). Preostali trije četrtfinale so Francija - Hrvaška, Španija - Nemčija in Srbija - Grčija.

Podobno kot na večini tekem je selektor Radosavljević priložnost ponudil vsem dvanajstim igralcem, najbolj učinkovita pa sta bila Mark Padjen z 20 točkami in Urban Kroflič s 14.