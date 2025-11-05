Mladi slovenski dirkač tekmuje za ekipo slovitega Courtoisa

V španskem prvenstvu formule 4, najmočnejšem v tem razredu v Evropi, se letos dokazuje tudi mladi slovenski dirkač Aleksandar Bogunović. Komaj 17-letni Postojnčan brani barve ekipe TC Racing, katere ustanovitelj je sloviti belgijski nogometni čuvaj mreže Thibaut Courtois, ki že vrsto let blesti v vratih madridskega Reala.

»Thibaut je velik ljubitelj dirk, zato si je tudi omislil svoje moštvo, ki ga podpira po svojih najboljših močeh,« je razkril Bogunović, ki so ga odgovorni v omenjeni ekipi zaradi dobrih dosežkov v kartingu lani povabili na testiranje. »Kot popolni začetnik za krmilom formule 4 sem bil nato hitrejši od njihovega dirkača, ki je že vso sezono vozil v prvenstvu,« je zaupal, kako si je priboril sedež v Courtoisovi ekipi.

»Ker je to šele moje prvo leto v tem tekmovalnem razredu, je bilo pravzaprav vse zame novo. Sezona je bila težka, med njo pa sem se veliko naučil in zelo napredoval. To kažejo tudi rezultati, ki se izboljšujejo,« je pojasnil nadarjeni Postojnčan, ki je odraščal v Monterreyu. »Ko sem bil otrok, mi je oče kupil avtomobil na baterije in me nato nekega dne peljal še na bližnjo stezo za karting. Že pri štirih letih sem se zaljubil v hitrost,« se je spomnil svojih dirkaških začetkov.

Z gokartom je začel hitro opozarjati na svojo nadarjenost, s pomočjo katere si je pridirkal dva naslova mehiškega prvaka, po selitvi v domovino pa je bil najboljši tudi v Sloveniji. V kartingu je navduševal tudi v svetovni konkurenci. Zdaj večino časa preživi v Madridu – v stanovanju ekipe TC Racing.

Njegovi najbližji so njegovi največji navijači. FOTO: Blaž Samec

Njegov vzornik je Ayrton Senna

»Živim s tremi moštvenimi kolegi, Argentincem, Brazilcem in Italijanom, s sporazumevanjem pa nimam težav, saj govorim pet jezikov – ob slovenščini in hrvaščini znam namreč še angleško, špansko in italijansko. Ob tem se učim še nemščine. Kuhamo si sami, v stanovanju pa imamo tudi vrhunski simulator, na katerem se pripravljamo za dirke,« je pojasnil Bogunović, ki je najvišjo hitrost s formulo 4 (ta ima 185 konjskih moči) doslej z 247 km/h dosegel na dirkališču v Aragonu.

Na vprašanje, kateri so njegovi cilji, je odvrnil, da bi rad na zadnji letošnji postaji v Barceloni (med 14. in 16. t. m.) osvojil kakšno točko, sanja pa o tem, da bi se nekega dne prebil v formulo 1. Njegov veliki vzornik je legendarni Brazilec Ayrton Senna. »Ko vidim posnetke njegovih dirk, mi gredo kar kocine pokonci,« je priznal slovenski up, ki – tako kot nekoč njegov idol iz Sao Paula – obožuje vožnjo na mokri stezi. »Ko smo še živeli v Mehiki in je deževalo, sem bil edini dirkač na progi.«

Med zdajšnjimi zvezdniki v kraljevskem avtomobilističnem razredu je zanj najboljši nizozemski šampion Max Verstappen, veseli pa se že prihodnje sezone, ko se bo v formulo 1 vrnil Mehičan Sergio Perez. »Vedno sem navijal zanj. Imel sem tudi priložnost, da sem ga spoznal. Po eni od zmag se mi je podpisal na pokal, takrat sem se tudi fotografiral z njim,« je razkril dijak 3. letnika srednje strojne šole v Postojni, ki je zelo ponosen tudi na svojo sestro dvojčico in obetavno karateistko Eleno Bogunović, za konec pa se ni pozabil zahvaliti svojim staršem, očetu Aleksandru in materi Jasmini, za vso podporo na svoji (športni) poti.