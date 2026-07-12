Mladi slovenski košarkarji še do druge zmage v Stožicah na evropskem prvenstvu

Slovenska mlada košarkarska reprezentanca je v drugem nastopu na evropskem prvenstvu do 20 let v Ljubljani zabeležila drugo zmago. Po Češki, ki jo je v petek nadigrala za 23 točk, je premagala še Izrael z 90:77 (22:21, 45:36, 70:57). Slovenija bo v skupinskem delu odigrala še eno tekmo, in sicer v ponedeljek ob 18.30 z Romunijo. Na papirju je to najlažji tekmec v skupini D, saj je z Izraelom izgubil za deset točk, proti Češki pa danes s 66:93.

Po dnevu premora, ki sledi v torek, so v sredo na sporedu tekme osmine finala, na katerih bodo nastopile vse reprezentance na prvenstvu v Stožicah. Slovenija se bo križala s skupino C, v kateri je po dveh tekmah brez zmage le Belgija. Slovenija ima na domačem eurobasketu visoke cilje, saj se je generacija 2006 in mlajši z zadnjih dveh velikih tekmovanj, EP 2024 na Finskem in SP 2025 v Švici, vrnila z bronastima medaljama.

Največ točk dal Kroflič

Danes je Slovenijo v Stožicah spodbujalo približno 1200 gledalcev, ki so videli novo borbeno in uspešno predstavo varovancev Danijela Radosavljevića. Selektor je v igro poslal vseh 12 igralcev, le Mark Ciperle pa se ni vpisal med strelce. Najboljši so bili Urban Kroflič, ki je zbral 17 točk in 10 skokov, Lovro Lapajne, ki je dodal 13 točk z metom 3:3 za tri točke, ter Aljaž Menić in Lovro Faganel, ki sta dosegla po 12 točk.