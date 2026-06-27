Močno oslabljeni slovenski košarkarji doma izgubili proti sosedom

Košarkarji Slovenije so izgubili prijateljsko tekmo z Italijo v okviru priprav na pomembni preizkušnji v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ki ju čakata v prihodnjih desetih dneh. V Celju so gostje slavili s 86:83 (24:24, 54:43, 66:64).

Slovenija je nastopila močno oslabljena. Poleg Luke Dončića, ki je že pred časom sporočil, da ne bo na voljo selektorju Aleksandru Sekuliću, so manjkali Vlatko Čančar, Klemen Prepelič, Rok Radović in Luka Ščuka, sredi tretje četrtine pa si je mezinec na desni roki poškodoval Urban Kroflič, ki je bil do tedaj z 11 točkami eden najboljših na parketu. Od dvanajsterice košarkarjev, ki jih je imel na razpolago selektor, sta največ točk dosegla Gregor Hrovat, 14, in Žiga Samar, 12.

Slovenija bo v petek, 3. julija, gostovala v Estoniji, tri dni kasneje pa bo v Stožicah gostila Švedsko. Z dvema zmagama bi v drugi del kvalifikacij napredovala s petimi zmagami in naredila velik korak k uvrstitvi na SP, ki bo prihodnje leto konec avgusta in septembra v Katarju.