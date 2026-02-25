Mourinho besni na sodnika, Vinicius zahteva ukrepanje: nocojšnja tekma bo test

NOGOMET

Nocoj bodo znani vsi udeleženci osmine finala lige prvakov. Slavko Vinčić sodnik na tekmi med madridskim Realom in Benfico.

Že pred tednom se je v Lizboni iskrilo, tekma med Benfico in Realom iz Madrida je imela tudi tretji polčas in prah se še ni polegel. Real je zmagal s prekrasnim zadetkom Viniciusa Juniorja, toda v sodobnem nogometu prednost enega gola ne pomeni veliko. Na stadionu Santiago Bernabeu lahko pričakujemo razburljivo tekmo. Na kraj zločina se vrača »The Special One« – Jose Mourinho. Sicer ne kot akter ob igrišču, vendar njegove prisotnosti ne bo mogoče prezreti. V razgretem ozračju se zahtevno delo obeta tudi slovenskemu sodniku Slavku Vinčiću. Danes bomo dobili še zadnje štiri udeležence osmine ...