Nogometaši Lazia so v 9. krogu italijanskega prvenstva na gostovanju pri Sassuolu zmagali s 6:2 in se povzpeli na vrh lestvice serie A. Pri tem so tamkajšnji mediji izpostavili zanimivost, da se je med strelce prvič v majici rimskega kluba vpisal tudi Romano Floriani Mussolini, 23-letni pravnuk nekdanjega italijanskega fašističnega diktatorja Benita Mussolinija.

Bočni branilec, ki na svojem dresu nosi le ime Romano, se gola sprva ni veselil, saj je stranski sodnik označil prepovedani položaj. Po posredovanju sistema VAR pa je gol obveljal in mladi Italijan se je lahko razveselil svojega prvega zadetka za Lazio, za katerega je doslej zbral devet nastopov.

Zanj je bil to šele drugi gol v članski karieri. Prvega je dosegel v majici drugoligaša Juve Stabia, kjer je zadetek sprožil precej odmevnejše odzive od običajnega nogometnega slavja. Del navijačev je namreč skandiral priimek Mussolini, nekateri pa so dvignili desnico v fašistični pozdrav.

Lazio pod vodstvom trenerja Gennara Gattusa nadaljuje imeniten začetek sezone.

Floriani Mussolini se tako kljub uporabi imena Romano na nogometnih igriščih ne more povsem izogniti zgodovinski teži svojega priimka. Branilec, katerega polno ime je Romano Benito Floriani Mussolini, je z Benitom Mussolinijem povezan po materini strani družine. Javno je izjavil, da ga politika ne zanima.

Lazio pod vodstvom trenerja Gennara Gattusa ob tem nadaljuje imeniten začetek sezone. Rimljani po devetih krogih še ne poznajo poraza, zbrali so osem zmag in remi.