Na Bonifiki danes prvi veliki derbi 30. kroga 1. SNL

Ne glede na že odločeno šampionsko bitko in zanesljiv celjski juriš proti naslovu državnega prvaka bo v 1. SNL napeto do zadnjega. Prvi vrhunec razburljive bitke za Evropo bo že danes, v prvi tekmi 30. kroga se bodo na Bonifiki pomerili drugouvrščeni Koprčani in tretjeuvrščeni Mariborčani. Tretje kandidate za dve vstopnici zeleno-bele jutri v Celju čakata »dve uri« resnice! Jutri bodo v Stožicah Šiškarji gostili Ajdovce, zadnje dejanje kroga pa bo v četrtek v Kidričevem. Kalcer Radomlje je prost.

Koper: Koper – Maribor (sodnik Denis Halilović): Koprčanom v odlični pomladi manjka le še pika na i, evropski vizum. Ne bodo ga potrdili danes, se mu pa lahko zelo, zelo približajo. Pod taktirko Zorana Zeljkovića spomladi osvajajo šampionske točke, premagujejo male, a ne premagujejo tekmecev za vrh. Prav proti vijoličnim v Ljudskem vrtu so odigrali najslabšo tekmo leta in izgubili. Bili so brez Josipa Iličića, zdaj ga bo imel na voljo ZZ z Jarš, spočitega, zdravega in motiviranega po dolgem premoru zaradi kazni. Dolga klop je še en adut Koprčanov, ki lahko tečejo in igrajo z jasnim konceptom. Tega, če gre zaupati kritikom trenerskim prijemom Feđe Dudića, vijolični nimajo. Niso daleč od resnice, a osnovni mariborski greh je, da Dudić in navijači pogrešajo izstopajočega posameznika, pogrešajo gole in bojevitost Benjamina Tetteha, strelsko lucidnost Daria Vizingerja, še več »ubijalskih« akcij El Arabija Soudanija, vnemo Sheyija Oja in morda še največ tistega, kar je razkril kapetan Ažbe Jug, »fajterstva«, kakršnega premorejo, ko igrajo domači fantje. Čeprav tudi slabši od na papirju boljših in preplačanih tujcev. In še, v primeru poraza bodo Mariborčani imeli slabše razmerje v medsebojnih tekmah.

Celje 28 19 5 4 69:27 62 Koper 28 14 7 7 58:39 49 Maribor 27 13 8 6 49:30 47 Olimpija 28 13 7 8 39:32 46 Bravo 28 13 5 10 49:46 44 Radomlje 28 10 6 12 40:51 36 Aluminij 28 9 5 14 40:50 32 Mura 28 6 7 15 28:46 25 Primorje 27 6 3 18 28:58 21 Domžale 18 3 3 12 17:38 12

Ljubljana: Bravo – Primorje (Bojan Mertik): Glede na formo in vzdušje bi bilo vse, razen zmage Šiškarjev, presenečenje. Toda to je »papirnata« logika, praktična je obratna, Ajdovcem bi zmaga pomenila več kot domačim. Razlika v kakovosti ni tako velika, večja je v drugih delih, ki sestavljajo celoto. V zadnjih dveh tekmah so Ajdovci prejeli devet golov, a proti Celju in Kopru.

Celje: Celje – Olimpija (Mihael Antić): Razen prvega dvoboja v sezoni, v katerem so Celjani pometli z Ljubljančani, so bili drugi trije, vključno s pokalnim, po okusu gostov. Federico Bessone je odkril recept, kako se zoperstaviti igralno in tehnično boljšim tekmecem, toda zdaj ni več Alberta Riere ali Ivana Majevskega, temveč je celjsko igro, značaj in sposobnosti na glavo obrnil Portugalec Vitor Campelos. Na bolje, kar zadeve izide. Kako? Tudi največje mojstre je »ukalupil« in prepričal, da so lahko uspešni brez žoge v nogah in brez napadanja. Kar je navdušilo tudi največjega zagovornika pragmatizma Zlatka Zahovića. To pa je težava za ljubljanski tabor, če bodo Celjani pragmatični in ne pretirano napadalno ambiciozni, potem se lahko zgodi »dekadenca«, derbi brez sijaja. K sreči, vsaj upati je tako, so Celjani že brez šampionskih skrbi in si lahko privoščijo nekaj odstopanja od pragmatizma v tekmi, ki bo pomenila primopredajo naslova.

Kidričevo: Aluminij – Mura (Alen Borošak): Kdo potrebuje točke, se ve. Toda Sobočanom ne ustrezajo poletni, navihani, hitri in neobremenjeni Kidričani. Res pa je, da bodo že s točko zadovoljni, s tremi pa bi bili bržkone še naprej prvoligaški.