Na Brdu pri Kranju slovenski nogometaši odštevajo dneve do velike sobote

Odštevanje do sklepnega dvojčka slovenskih tekem v kvalifikacijski skupini za uvrstitev na svetovno prvenstvo 2026 traja že nekaj časa, neučakanosti pa je iz dneva v dan – bolj ko se približuje prihajajoči sobotni večer v Stožicah s Kosovom – več. A sodeč po obisku nacionalnega nogometnega centra na Brdu pri Kranju tabor naše izbrane vrste z vsemi spremljevalci pod vodstvom »glavnega in odgovornega« Matjaž Keka ohranja mir in zbranost, kajpak nujna med pripravami za tako pomembni tekmi. Po sobotnem spektaklu na največjem stadionu v državi bo sledilo še gostovanje v Stockholmu.

»Dežela kranjska nima lepšga kraja, ko je z okolšno, ta podoba raja,« je nekoč France Prešeren zapisal o idiličnem Bledu z okolico. Toda prav nič se ne bi zmotili, če bi ta citat prenesli z Bleda malce bolj vzhodno po Gorenjski, ob vznožje Storžiča, kjer je med drugim nastal enkraten nogometni nacionalni center. Našim reprezentantom ga zavoljo miru in dejansko imenitne urejenosti v objemu narave zavidajo mnogi, navsezadnje tudi bližnji sosedje, ki vsaj s svojimi članskimi ekipami na svetovnem nogometnem zemljevidu zelo resno opozarjajo nase: tako Hrvaška, na zadnjem mundialu bronasta, kot tudi Avstrija z zelo vidnimi vlogami svojih reprezentantov v zadnjem desetletju nimata stalnega vadbenega in bivalnega centra, slednja ga sicer pripravlja in ga bo na obrobju Dunaja z lično nogometno akademijo odprla prihodnjo pomlad.

Vanja Drkušić ohranja optimizem v pričakovanju pomembnih dveh reprezentančnih tekem.

Slovenska izbrana vrsta je dejansko lahko ponosna na svoj bazni tabor, razmere v njem in okolje, s ponosom se lahko ozre tudi na plebiscitarno podporo navijačev na reprezentančnih tekmah. Kajpak igralcem s spremljevalnim štabom najbolj ostaja v spominu izjemna podpora rojakov na nemških prizoriščih evropskega prvenstva, toda nato je tudi na tekmah novega kvalifikacijskega poglavja stadion ob severni ljubljanski obvoznici pokal po šivih in tako bo tudi v tem tretjem novembrskem sobotnem večeru.

»Pravzaprav bi najraje videl, da bi obe tekmi odločitve igrali doma,« nam je na Brdu dejal eden od stebrov slovenske reprezentančne obrambe Vanja Drkušić, ob tem pa dodal: »Toda dobro je že to, da vsaj to prihajajočo prvo tekmo igramo na domačem igrišču. Vsi do zadnjega se zavedamo pomembnosti te preizkušnje, pravzaprav obeh, saj nam za upanje na uvrstitev med svetovno elito štejeta le dve zmagi. Najprej moramo seveda razmišljati o sobotni tekmi s Kosovom, premagati tekmeca, nato pa usmeriti misli v Stockholm.«

Oblak v fitnesu Ko so reprezentanti v sončnih žarkih pod Storžičem prikorakali na začetek treninga v lično urejenem nacionalnem nogometnem centru, med njimi ni bilo kapetana Jana Oblaka. Tako se je tudi vadba za vratarje začela brez njega, a sleherni preplah je bil odveč. Ta odlični čuvaj mreže Atletica iz Madrida je malce dlje ostal pri telesni vadbi v centru za fitnes in se je pozneje pridružil soigralcem.

Športni dogodki in družabne igre

Drkušić je sicer prestal že kopico zahtevnih preizkušenj, navsezadnje se z njimi sooča iz tedna v teden v dresu Zenita iz St. Peterburga, enega od ruskih nogometnih velikanov ter med letoma 2019 in 2024 serijskega prvaka. Slovenec si je utrdil mesto v udarni enajsterici tega kluba, nazadnje je igral vso tekmo proti Samari (1:1). Vseh 90 minut je bil tudi med akterji velikega derbija z moskovskim Dinamom, v katerem se je pred 45.000 gledalci veselil zmage z 2:1. »Rusko prvenstvo je telesno zahtevno, precej je kakovostnih tekem, stadioni pa so sploh vrhunski. Kamorkoli pridemo, se počutimo, kot da bi igrali pri največjih evropskih klubih,« je strnil svoje vtise, potem ko je to ligo v štirih letih (pred prihodom v St. Peterburg, poleti 2024, je igral za Soči) že dodobra spoznal.

Selektor Matjaž Kek se je s pozitivno energijo lotil dnevnega treninga.

Vedno znova pa se razveseli reprezentančnega zbora in vrnitve med slovenske prijatelje. »Pri naši izbrani vrsti res vlada imenitno ozračje. Veliko je pogovorov, dobre volje in zaužitega kofeina oziroma skodelic s kavo,« se je nasmehnil ob namigu o tem, kaj se dogaja na Brdu po koncu delovnih obveznosti, torej v prostem času: »Spremljamo razne športne dogodke, ohranjamo prav lepo vzdušje. Imamo možnost za namizni tenis, se sprostimo ob igri Človek, ne jezi se, imamo tudi nekaj iger na naših prenosnih tablicah.«

3 točke je za tri remije na štirih tekmah kvalifikacij osvojila Slovenija.

20.45 je ura začetka tekme v soboto v Ljubljani s Kosovom.

24 reprezentančnih nastopov je zbral naš sogovornik Vanja Drkušić.

Vse omenjeno mu tako kot soigralcem dobro dene, seveda pa je najboljše volje, ko so vsi pri moštvu zdravi. Zato ga je seveda razžalostila novica o poškodbi in izostanku Benjamina Šeška. »Vsi vemo, kaj on pomeni za slovenski nogomet, zdaj bomo posebej garali še zanj,« je napovedal odločen boj in spektakularen sobotni večer. Kot odskočno desko za švedsko metropolo. Kjer so pomladi slovenske ljubitelje športa že razveselili hokejski risi, obstali med najboljšimi in se tako uvrstili tudi na naslednje svetovno prvenstvo. Bomo na njem v letu 2026 gledali tudi naše nogometaše?