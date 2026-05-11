Na dan Evrope ostali brez Evrope! Vijolični prvič po letu 2007 ne bodo videli evropskih tekem

Ubogi, nesrečni slovenski klubski nogomet. V času, ko evropsko nogometno družino tako uspešno vodi Slovenec, se zdi, da je doma dosegel dno. Pestijo ga mnoge tegobe: pomanjkanje denarja, slaba obiskanost in gledanost, prezgodnje odhajanje mladih talentov ... Nekdanji prvak Domžale je klavrno končal zgodbo. Za nameček ima 1. SNL še kronično rakavo rano, ki so jo v urejenih nogometnih deželah zahodne in srednje Evrope odstranili – huliganizem. Padla velikana Maribor in Olimpija jeseni ne bosta videla Evrope, Maribor celo prvič po letu 2007. Njegove Viole so krive, da sobotni večni derbi 34. kola ni bil odločen na zelenici, ampak bo za zeleno mizo ...

Olimpija je vodila z 1:0 po golu Antonia Marina iz 12. minute, a po drugi daljši prekinitvi zaradi prižiganja in metanja pirotehnike mariborskih navijačev so sodniki tekmo dokončno prekinili v 52. minuti. Kot je poročala STA, je takrat del pirotehničnega sredstva v glavo zadel vratarja Olimpije Matevža Vidovška, tako da je sodnik Aleksandar Matković še drugič na tekmi, prvič je tekmo zaradi pirotehnike za približno 20 minut prekinil v 36. minuti, ekipi poslal v slačilnico. Po nadaljevanju metanja in prižiganja pirotehnike tudi po prekinitvi pa je sledila dokončna odpoved.

1. SNL, 34. krog Bravo – Kalcer Radomlje 2:1 (Admir Bristrić 71., 90+8/11-m; Andrej Pogačar (26.), Koper – Aluminij 1:0 (Brown Irabor 69.), Maribor – Olimpija (prekinjeno v 52. minuti zaradi navijaških izgredov pri 0:1), Primorje – Mura večerna tekma.

Rimske sveče na vratarja

»Začeli so me streljati s tako imenovanimi rimskimi svečami, enkrat mi je počilo pri ušesu. Nimam ničesar proti baklam, ampak da se meri v igralce: to nikakor ne spada na tekme,» je za Šport TV pojasnil Vidovšek. Večni derbi Maribora in Olimpije je bil sicer del obeležitve dneva Evrope, sicer pa predvsem pomemben za domačo zasedbo. Medtem ko je Olimpija po predhodni zmagi Brava ostala brez možnosti za preboj na 3. mesto in vstop v evropska tekmovanja, pa bi Štajerci še lahko teoretično ostali v igri za edino preostalo evropsko vozovnico iz ligaškega dela.

Ljubljančani so dosegli edini gol. FOTO: instagram

Za ohranitev upov bi bila nujna zmaga proti zeleno-belim, a je po prekinitvi derbija zdaj že bolj ali manj jasno, da bo Olimpija dobila tekmo za zeleno mizo, Maribor pa posledično tudi ostal brez možnosti za evropska tekmovanja. Tako v Evropi ne bo ne Maribora ne Olimpije prvič po sezoni 2007/08.

Maribor je poskrbel za precej slabe volje med navijači, ko je pred tem izgubil štiri od petih tekem ter posledično ostal brez trenerja Feđe Dudića. »Taki dogodki ne sodijo na nogometna igrišča. Želeli smo si preobrat, ampak nam tega niso dovolili. Igralci niso bili zadovoljni in so si želeli igrati, ampak če so se navijači tako odločili, moraš to sprejeti,« je povedal začasni trener Maribora Mitja Pirih.

Lestvica Celje 32 22 5 5 71 Koper 33 19 7 7 64 Bravo 33 18 5 10 59 Maribor 31 14 8 9 50 Olimpija 31 14 7 10 49 Radomlje 32 12 6 14 42 Aluminij 32 10 5 17 35 Mura 31 6 7 18 25 Primorje 31 6 3 22 21 Domžale 18 3 3 12 12

Ljubljančani so sicer pred 7000 gledalci prvi sprožili strel na tekmi, v deveti minuti je poskusil Marin, a je bil Ažbe Jug na mestu. Prav Marin pa je v 12. minuti poskrbel za vodstvo Olimpije, svoj gol je dosegel s strelom po tleh s slabih 15 metrov z leve strani kazenskega prostora. Dimitar Mitrovski, ki je podal pri zadetku, je sam poskusil v 15. minuti, pozneje so tudi Mariborčani prišli do prvih obetavnih akcij, v 24. minuti pa tudi zahtevali enajstmetrovko. Takrat je tudi zavrelo med igralci, ki so si malce skočili v lase, a se je končalo le z rumenima kartonoma in brez strela z bele točke.

V 36. minuti pa se je sodnik Matković odločil za prekinitev tekme po ponavljajočih se pirotehničnih vložkih, bakle Viol so poletele tudi na zelenico, ljubljanska ekipa pa je nato odšla v slačilnico. Hilal Soudani je navijače Maribora prosil za prenehanje metanja, nato pa tudi on s soigralci zapustil igrišče. Po približno 20 minutah se je tekma nadaljevala, kmalu po nadaljevanju, v 52. minuti, pa je s tribun Viol v bližino glave ljubljanskega vratarja Vidovška priletel del pirotehničnega sredstva, nakar je sledila nova daljša prekinitev in nov odhod v slačilnice. Domači navijači so nadaljevali s prižiganjem in metanjem ogromne količine pirotehnike, nakar so se odgovorni odločili za dokončno prekinitev.

Večni derbi bo odločen za zeleno mizo. FOTO: instagram

Oglobili kršitelje

Policisti Policijske uprave Maribor so zaradi navijaških izgredov zoper štiri osebe izdali obdolžilni predlog, kršitelje pa so tudi oglobili. Ne kaže, da bi policija aretirala katerega od udeležencev v izgredih, bo pa proti klubu uvedla prekrškovni postopek. Primer bo obravnaval tudi disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije.

7000 gledalcev se je zbralo v Ljudskem vrtu.

Na tekmi na stadionu Ljudski vrt je bilo približno 450 navijačev navijaške domače skupine Viole in 200 navijačev Green Dragons. Kot so sporočili iz PU Maribor, so še pred tekmo navijačem zasegli več pirotehničnih izdelkov. Dve obravnavani osebi sta bili mladoletni, eni mladoletni osebi pa so izrekli tudi prepoved udeležbe na športnih prireditvah. Zoper vse štiri osebe bodo podali obdolžilni predlog, so zapisali v izjavi za javnost.

»Okrog 20.45 smo obravnavali moškega iz Maribora, ki je metal pirotehnična sredstva na igrišče proti igralcem, izdan mu je bil plačilni nalog, izrečena pa mu je bila tudi prepoved udeležbe na športnih prireditvah. Plačilni nalog bodo izdali še enemu moškemu, ki je med tekmo prižgal baklo,« so zapisali pri mariborski policiji. Eni osebi so po nogometni tekmi ob nogometnem stadionu izdali plačilni nalog zaradi nedostojnega vedenja do policistov, so še zapisali pri PU Maribor. Peter Zalokar