Na Giru velika danska veselica namesto slovenske

Če bi na Giru dirkala Tadej Pogačar ali Primož Roglič, bi Slovenijo te dni tresla kolesarska mrzlica, saj se nam bo rožnata karavana najbolj približala v sklepnih gorskih etapah v Dolomitih in Karnijskih Alpah. Vendar bodo tokrat zadnji klanci dirke po Italiji polni danskih navijačev, ki se nadejajo zgodovinske prve zmage Jonasa Vingegaarda. Ta je bolj kot ne že zagotovljena, Vingegaard je s svojo ekipo Visma Lease a Bike doslej prevladoval v okrnjeni konkurenci. Dobil je že štiri etape, najmočnejši je bil na ciljnih vzponih na Blockhaus (7. etapa), Corno alle Scale (9.), Pilo (14.) in Carì (16.). Ker sta pred njim še dve zahtevni gorski preizkušnji, bi lahko izenačil Pogačarjev dosežek iz leta 2024, ko je šampion s Klanca pri Komendi na poti do končne zmage z desetminutno prednostjo dobil šest etap.

Jonas Vingegaard je na pragu končne zmage na dirki po Italiji. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters

Vingegaard ima ta čas 4:03 naskoka pred drugouvrščenim(Decathlon), 19. in 20. etapa pa sta mu pisani na kožo. Danes bo na sporedu kraljevska preizkušnja, peloton bo moral v 151 kilometrih premagati 5000 višinskih metrov. Pot jih bo peljala čez dolomitske prelaze Duran, Coi, Staulanza, Giau (z 2236 metri je najvišja točka letošnjega Gira), Falzarego ter za konec še na Pian di Pezze nad Alleghejem. Ta ni pretirano dolg, a bo ob petih kilometrih pri povprečnem naklonu 9,8 odstotka trd oreh, predvsem za tiste, ki imajo po skoraj treh tednih dirkanja že pošteno načete noge. Za Vingegaarda bi bila lahko to, sodeč po doslej videnem, še ena simultanka oziroma še en zahtevnejši trening za julijski Tour de France.

Sledilo bo še jutrišnjih 200 kilometrov s 3750 višinskimi metri po Furlaniji - Julijski krajini. Na štartu v Huminu se bo karavana spomnila potresa, ki je 6. maja 1976 porušil mesto in povzročil opustošenje tudi v Posočju. Sicer pa bo dogajanje v etapi osredotočeno na dva vzpona na Piancavallo, smučarsko središče nad Avianom, ki je najbolj znan po tamkajšnji Natovi letalski bazi. Če bi dirkala Roglič ali Pogačar, bi se tu trlo Slovencev kot leta 2023 na Višarjah in leto pozneje na Monte Grappi.

Se bo prelevil v pomočnika?

Tokrat je pričakovati dansko veselico, četudi Vingegaard ne napoveduje lova na Pogačarjevo šestico izpred dveh let. »Ta teden bom lovil vse etapne zmage, tudi v Rimu. Ne, če sem iskren, ne razmišljam preveč o tem, kaj se je zgodilo v preteklosti. Imam štiri etapne zmage, zelo bi si želel dobiti še eno etapo, vendar bi bil prav tako zelo vesel, če bi kateremu od mojih moštvenih kolegov, Davidu Piganzoliju ali Seppu Kussu, uspelo priti do etapne zmage. Rad bi tudi, da Davide osvoji belo majico. Zelo bi bil vesel tega. Je izjemno dober moštveni kolega, je dober fant in zame bi naredil prav vse. Zdaj je v zelo dobrem položaju za belo majico, če mu bom lahko pri tem pomagal, bom zelo ponosen,« je Vingegaard napovedal, da bi se lahko v zaključku Gira prelevil v luksuznega pomočnika.

Zelo bi si želel dobiti še eno etapo, a bi bil prav tako zelo vesel, če bi kateremu od mojih moštvenih kolegov, Davidu Piganzoliju ali Seppu Kussu, uspelo priti do etapne zmage.

Kuss bi z etapno zmago na Giru dopolnil zbirko zmag na vseh tritedenskih dirkah, Piganzoli, ki se je doslej izkazal kot najmočnejši gorski pomočnik, pa bi lahko presenetljivo končal v beli majici najboljšega mladega kolesarja. Vendar se bo moral Vingegaard odzivati tudi na poteze najbližjih zasledovalcev v skupni razvrstitvi, ki bi ga v boju za preostali mesti na odru za zmagovalce tako kot v 16. etapi lahko pripeljali do idealnega položaja za naskok na novi etapni zmagi.