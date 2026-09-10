Na Globalni šahovski ligi atraktivno in izenačeno

Indijski Bengaluru ta teden gosti Globalno šahovsko ligo, ki v svoji četrti izvedbi ponovno ponuja spektakularne boje nekaterih največjih svetovnih zvezdnikov in zvezdnic. Šest šestčlanskih ekip se poteguje za uvrstitev v nedeljski veliki finale, v katerem bosta najboljši dve odločali o prestižnem naslovu. Po polovici prvega dela, v katerem se bodo vse ekipe po dvakrat pomerile med seboj, so kakršnekoli napovedi še povsem nemogoče, saj trenutna razlika med ekipami na vrhu in na dnu razpredelnice znaša zgolj tri točke. Polovica ekip je tako prvi del zaključila s tremi zmagami in dvema porazoma, druga polovica pa ravno obratno, z dvema zmagama in tremi porazi.

Zaradi specifičnega točkovanja, ki za zmago s črnimi figurami ekipi prinaša štiri točke, za zmago z belimi pa tri, ter hitrejšega formata igra z dvajsetimi minutami časa za razmišljanje in dodatkom dveh sekund za potezo šele po odigrani 40. potezi, tako posamezni dvoboji kot tekmovanje v celoti poteka sila dinamično.

FOTO: S. N.

Beli na potezi. Erdogmus – Dubov, Bengaluru 2026 S katerim taktičnim udarom je beli nasprotnika prisilil k takojšnji predaji? REŠITEV: 1.Sh6+! Če črni umakne kralja, 1…Kh8, izgubi lovca z 2.Sxf7+, v primeru jemanja 1…gxh6 pa trdnjavo po 2.Dg4+ Kh8 3.Dxc8, prav tako z odločilno materialno prednostjo.

Gledalci na prizorišču ter pred televizijskimi in računalniškimi zasloni so bili priča številnim preobratom in razpletom, ki jih je krojila časovna komponenta. Veliko težav s slednjim ima predvsem nekdanji svetovni prvak, legendarni Vishy Anand, ki na najmočnejši šahovnici preživlja težke trenutke. Pri skoraj 57 letih ni več tako agilen kot nekoč in je v zaključkih partijah nekajkrat že potegnil krajši konec. Proti Magnusu Carlsenu je tako v enaki poziciji prekoračil čas za razmišljanje, podobno je proti letošnjemu izzivalcu svetovnega prvaka Javohirju Sindarovu iz zelo obetavne pozicije ob pomanjkanju časa na koncu doživel boleč poraz, zaradi katerega je njegova ekipa ostala praznih rok. Sindarov je sicer pred tem tudi sam doživel poraz zaradi prekoračitve časa za razmišljanje.

Med igralci trenutno izstopa domačin

Carlsen ne blesti pretirano, saj je ob omenjeni zmagi nad Anandom preostale štiri partije v prvem delu remiziral, resda pa je zaradi neobičajne taktike svoje ekipe prav v vseh vodil črne figure. Pri tem se je čudežno rešil v remi proti Rusu Janu Nepomnjačiju, potem ko je večino partije kazalo na zmago njegovega tekmeca v zadnjem dvoboju za naslov svetovnega prvaka v standardnem tempu, ki ga je Norvežan odigral leta 2021. Najboljši posamični rezultat prvega dela je zabeležila soigralka in rojakinja Nepomnjačija v ekipi Ganges Grandmasters, Polina Šuvalova, ki je v petih partijah tekmicam oddala le en remi. Med igralci medtem trenutno izstopa domačin Nihal Sarin na drugi šahovnici ekipe Fyers American Gambits s petimi točkami iz šestih partij.